Победительница конкурса «КП»-Тверь» после посещения салона красоты Марины Леонович: «Все отлично! Супер! Я очень довольна результатом»
В канун Дня учителя «Комсомольская правда»-Тверь» провела конкурс для учителей Твери. Поучаствовать в нем решили восемь прекрасных тверских педагогов, они предоставили на конкурс свои фото. Голосование продлилось всего четыре дня. Но каким оно было! Более двух тысяч лайков было отдано за конкурсантов. Перепосты в соцсетях. Комментарии со словами благодарности педагогам. Победителем конкурса стала учитель биологии тверской школы № 4 Юлия Чеканова.
- Мне про то, что я победила, уже с утра ученики рассказали. Это же они за меня голосовали, - поделилась с «КП» педагог.
Главный приз победительнице - посещение Салона Марины Леонович «Империя красоты», генерального партнера проекта.
Ну что ж, начинаем преображение! В означенный день и час Юлия Чеканова в салоне на Октябрьском, 99. Здесь по-домашнему уютно. На выбор из процедур красоты она выбирает макияж и укладку. Пока мастера салона колдуют над нашей героиней - а кропотливая работа по преображению занимает несколько часов - под кофеек, заботливо предложенный администраторами салона, беседуем с владелицей Мариной Леонович.
Ее «Империя красоты» - это не только про красоту за деньги, это большой социальный проект. Здесь бесплатно стригут и оказывают косметические услуги инвалидам, пенсионерам и другим незащищенным в нашем обществе гражданам.
- Я волонтер с 20-летним стажем. Окончила школу социального предпринимательства, - делится Марина Леонович.
Началось все с того, что не смогла взять деньги с бабулечки, которая просила ногти подстричь. Потом пришло осознание: таким людям нужно помогать.
- Сейчас мы нарасхват у социальных учреждений и в Тверской области, и в Москве. Только что приехали из Ржева, Москва телефоны оборвала: когда приедете?
В салоне не работают случайные мастера, те, что не готовы откликнуться на социальный порыв хозяйки - выезжать и стричь и наводить красоту старикам и инвалидам. Готовых работать лишь «за денежку» Марина Ивановна не осуждает, но с ними не сотрудничает.
- Знаете, когда только начали выезжать в дома престарелых, в глаза бросилось: все бабулечки в платочках. Мы спрашиваем: почему? Оказалось, их на лысо стригут. Так проще, но так не должно быть. Человек хочет быть красивым и ухоженным в любом возрасте, - делится Марина Леонович.
Главная мечта хозяйки салона - сделать у входа пандус для инвалидов-колясочников.
Обратилась к властям, но те помочь пока не смогли. А пандус очень нужен.
Кофе допит, и мы отправляемся к нашей героине - ей уже сделали макияж в пастельно-золотистых тонах и заканчивают укладку, мастер скрупулезно укладывает пряди. Минус лет пятнадцать - это точно!
- Смотрите, вам нравится? - мастер разворачивает Юлию Чеканову к зеркалу.
Она в нерешительности:
- Я прямо боюсь смотреть! - потом: - Да все отлично! Супер. Я очень довольна результатом.
Сегодня у нашей героини выход вместе с супругом. Он должен забрать ее из салона, но перед этим - фотосессия с мастерами, хозяйкой салона в интерьере и на пленере: у прекрасных цветников, разбитых у салона. За ними, кстати, ухаживает профессиональный флорист.
Так что, если захотите навести красоту в атмосферном салоне, где работает высокопрофессиональный коллектив единомышленников, захаживайте к Марине Леонович в ее «Империю красоты» на Октябрьский проспект, 99.
Салон открыт ежедневно с 9 до 20 часов. Записаться к мастерам можно по телефонам:(4822) 47-53-28, +7-920-174-53-59.
Юлия Чеканова посещением салона красоты осталась очень довольна.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Еще одно прекрасное фото нашей героини.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Фото "на память" с мастерами салона Марины Леонович "Империя красоты".Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
В подарок от хозяйки салона Марины Леонович наша героиня получила комплекс средств по уходу за волосами.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU