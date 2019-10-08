Самый известный доброволец Первого Московского хосписа Фредерика де Грааф посетит Тверь

10 октября Тверь вновь посетит удивительная женщина - Фредера де Грааф, психолог, врач-рефлексотерапевт, филолог-славист, самый известный доброволец Первого московского хосписа.

Фредерика известна и как автор многих лекций и бесед для широкой публики: медицинских и социальных работников, психологов, будущих священников и волонтеров хосписа. В Твери она была дважды: в 2016 году, когда презентовала свою книгу «Разлуки не будет», где рассказывается о том, как понять страдающего ближнего, его чувства и страхи, как утешить, быть вместе с ним и в словах, и в молчании. И еще раз - годом позже.

Для Фредерики это не просто теория.

Впервые она посетила Россию в 1976 году, как филолог, по вопросам кандидатской диссертации. Годом позже в храме Иоанна Предтечи в Измайлово она приняла крещение и стала Марией.

Потом жизнь сделала поворот: 23 года Фредерика жила в Лондоне. Получив медицинское образование, работала в онкологических больницах и хосписах, посещая в Лондоне храм, где служил известный русский проповедник и подвижник, митрополит Антоний Сурожский (Блум). Именно по благословению своего духовного отца в 2001 году она переехала в Россию, где и по сей день работает рефлексотерапевтом и психологом в Первом московском хосписе.

Те, кто знаком с Фредерикой, говорят, что за эти годы она помогла сотням пациентов и их близким благодаря не только большому опыту лечения больных, но и своей невероятной внутренней силе и свету.

Пожелание от Фредерики Твери в 2016 годуФото: Ирина ТАРАСОВА

На этот раз встреча также организована тверским хосписом «Анастасия», с которым Фредерика очень дружна. В программе - встречи с тверичанами и специалистами разных специализаций на площадках города.

10 октября

- С 9.00 до 10.00 Фредерика де Грааф примет участие в прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Тверь» (частота 99.3 FM).

- В 10:30 пройдет встреча в Министерстве социальной защиты населения Тверской области (Тверь, наб. реки Лазури, дом 20).

- В 18.00 пообщаться с ней можно будет в храме святого Арсения (Тверь, ул. Строителей, 3а). Встреча будет называться «Духовное наследие Антония Сурожского», так как Фредерика де Грааф является духовной дочерью митрополита.

11 октября

В ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева» Твери пройдет ежегодная VIII межрегиональная конференция «Розовая лента».

Фредерика де Грааф выступит с докладом «Духовная и психологическая поддержка онкологических больных. Опыт работы в хосписе», а также примет участие в секции «Паллиативная медицина».

Подробная программа конференции здесь.