2019-10-04T20:50:29+03:00
Общество

Основатель Евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан приедет на конференцию "Розовая лента"в Тверь

В программе конференции запланированы выступления ведущих специалистов, занимающихся диагностикой и лечением онкопатологий
Виктория ТУШКОВА
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Межрегиональная научно-практическая конференция «Розовая лента» будет уже восьмой по счёту. Фото: Министерство здравоохранения Тверской областиМежрегиональная научно-практическая конференция «Розовая лента» будет уже восьмой по счёту. Фото: Министерство здравоохранения Тверской области
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11 октября в Твери начнёт работу межрегиональная научно-практическая конференция «Розовая лента». Розовая лента (pink ribbon) — международный символ организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы.

Это будет традиционная, восьмая по счёту конференция. Она пройдёт на площадке Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева.

Особенностью нынешней конференции станет направленность на реализацию национальных проектов, в том числе программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», что требует от специалистов больших знаний по данной проблеме, сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.

В программе конференции запланированы выступления ведущих специалистов, занимающихся диагностикой и лечением онкопатологий. В их числе: профессор кафедры онкологии и лучевои терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Валентина Нечушкина; онкохирург, основатель Евразийского противоракового фонда и Евразийского совета по онкологическим исследованиям, основатель и директор Евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан, доброволец Первого Московского хосписа Фредерика де Граафи и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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