2019-10-02T10:37:47+03:00
Общество

Калининская АЭС: комиссия Росэнергоатома отметила максимальную открытость и заинтересованность персонала в решении производственных задач

В течение пяти дней, с 23 по 27 сентября 2019 г., команда экспертов АО «Концерн Росэнергоатом» изучила деятельность Калининской АЭС по осуществлению производственного контроля эксплуатации электротехнического оборудования и гидротехнических сооружений.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
Участники ассист-визитаУчастники ассист-визита
Изменить размер текста:

В состав комиссии ассист-визита вошли представители центрального аппарата и технологического филиала Концерна, Нововоронежской, Балаковской и Ростовской атомных станций.

Эксперты выполнили обходы цехов и технологического оборудования, провели наблюдения и интервьюирование оперативного персонала. Ими были отмечены значительные улучшения работы КАЭС в области культуры эксплуатации энергоблоков, кроме того, участники ассист-визита отметили максимальную открытость и заинтересованность персонала в решении производственных задач.

Руководитель команды, заместитель директора Департамента контроля безопасности и производства концерна «Росэнергоатом» Александр Корнюшкин, в числе лучших практик и сильных сторон назвал такие процессы, как формирование рабочей группы по обмену опытом эксплуатации, визуализация модели идеального состояния оборудования и помещений, программное решение для дистанционного прохождения целевых инструктажей.

«Высокой оценки заслуживает техническое состояние гидротехнических сооружений, которое соответствует действующим нормам безопасности», - также отметил Александр Корнюшкин.

Итогом работы стал отчет, в который вошли рекомендации для улучшения производственной деятельности Калининской АЭС по направлениям, связанным с эксплуатацией атомной станции.

*Ассист-визит – это совместный с персоналом атомной станции критический анализ организации и осуществления деятельности предприятия по направлениям, влияющим на безопасность, для их дальнейшего совершенствования.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Калининская АЭС

Калининская АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Почта России" наказала пенсионеров, которые украли у агрария в Тверской области несколько початков кукурузы
Выставка-смотр "Салют Победы" открывается в Твери
Житель Тверской области получил условный срок за кражу денег с банковской карты
Безработный мужчина разбил окно и обокрал кафе в Тверской области
В Тверской области учредили награду для архитекторов
Батареи в домах жителей Московского района Твери продолжают оставаться холодными
ДТП с тремя пострадавшими произошло в Старицком районе Тверской области
Женщину, пропавшую в Тверской области, нашли росгвардейцы
Спортсмен из Тверской области выступит в составе сборной России на Кубке Мира по шорт-треку
В Тверской области предприниматель задолжал работникам почти шесть миллионов рублей
В Твери водитель на легковушке сбил мотоциклиста
В Московском районе Твери загорелась сауна
50-ый фестиваль "Музыкальная осень в Твери" открыли "Реквиемом" Джузеппе Верди
С 1 октября новорожденные в Тверской области стали получать подарки
Приём граждан проведут члены общественного совета при Минздраве Тверской области
В трех деревнях Тверской области овцы и козы подхватили опасный вирус
"Хищные дороги": в Тверской области молодёжь учат безопасной езде на электросамокатах и моноколёсах