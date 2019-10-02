Калининская АЭС: комиссия Росэнергоатома отметила максимальную открытость и заинтересованность персонала в решении производственных задач

В состав комиссии ассист-визита вошли представители центрального аппарата и технологического филиала Концерна, Нововоронежской, Балаковской и Ростовской атомных станций.

Эксперты выполнили обходы цехов и технологического оборудования, провели наблюдения и интервьюирование оперативного персонала. Ими были отмечены значительные улучшения работы КАЭС в области культуры эксплуатации энергоблоков, кроме того, участники ассист-визита отметили максимальную открытость и заинтересованность персонала в решении производственных задач.

Руководитель команды, заместитель директора Департамента контроля безопасности и производства концерна «Росэнергоатом» Александр Корнюшкин, в числе лучших практик и сильных сторон назвал такие процессы, как формирование рабочей группы по обмену опытом эксплуатации, визуализация модели идеального состояния оборудования и помещений, программное решение для дистанционного прохождения целевых инструктажей.

«Высокой оценки заслуживает техническое состояние гидротехнических сооружений, которое соответствует действующим нормам безопасности», - также отметил Александр Корнюшкин.

Итогом работы стал отчет, в который вошли рекомендации для улучшения производственной деятельности Калининской АЭС по направлениям, связанным с эксплуатацией атомной станции.

*Ассист-визит – это совместный с персоналом атомной станции критический анализ организации и осуществления деятельности предприятия по направлениям, влияющим на безопасность, для их дальнейшего совершенствования.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.