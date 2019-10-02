На мировом уровне

Сергей БОЙКО

Об этом заявил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов в ходе Дня профессионального мастерства «SkillsDay», который прошел на предприятии 25 сентября 2019 года.

В рамках мероприятия более 150 работников КлнАЭС и подрядных организаций познакомились с масштабным международным движением «WorldSkills», узнали, по каким компетенциям проходят чемпионаты, как стать их участником и достичь новых профессиональных высот. Своим опытом с аудиторией делились победители и призеры национальных и международных чемпионатов разного уровня.

Международное движение «WorldSkills International» существует уже более 70 лет, и в него входят свыше 70 стран мира. Его целью являются популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.

В последнее время это движение получило активное развитие и в России. К нему уже присоединились полмиллиона россиян, и число его участников неуклонно растет. В 2019 году наша страна впервые проводила состязание лучших профессионалов планеты «WorldSkills Kazan», которое стало самым ярким и массовым в истории чемпионата.

Калининская АЭС участвует в движении профмастерства с 2017 года. За это время работники атомной станции и подрядных организаций не раз становились победителями и призерами национальных и международных чемпионатов «REASkills», «AtomSkills» и «WorldSkills Hi-Tech».

Специалисты КлнАЭС являются победителями III Дивизионального чемпионата REASkills в компетенциях «Охрана труда» и «Технологические системы энергетических объектов». Золото IV Отраслевого чемпионата профессионального мастерства «AtomSkills-2019» в компетенции «Охрана труда» также в копилке тверских атомщиков. Лучшие водители спецавтомобиля - работники ООО «Калининская АЭС-Сервис».

Знаковой стала победа инженера-технолога филиала АО «Атомэнергоремонт» «Калининатомэнергоремонт» Екатерины Водогреевой в составе команды Госкорпорации «Росатом» в компетенции «Управление жизненным циклом» Международного чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Kazan-2019».

По словам Виктора Игнатова, такие результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки работников Калининской АЭС и подрядных организаций, о том, что среди экспертов и участников есть носители компетенций мирового уровня.

По результатам чемпионатов лучшие работники Калининской АЭС будут принимать участие в VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech», который пройдет с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге.

День профессионального мастерства «SkillsDay» на Калининской АЭС