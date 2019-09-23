"Преобразись ко Дню учителя!": конкурс для преподавателей Твери

Дорогие учителя Твери, наш проект "Преобразись ко Дню учителя!" для Вас!

Как часто на бегу и в заботах о семье, работе, своих учениках вы уделяете время себе любимым? Верно, не часто получается. «Комсомольская правда»-Тверь» дарит вам такую возможность!

От нас сертификат на посещение салона красоты, от вас - фото в школьном интерьере. Сертификат достанется победителю нашего фотоконкурса.

Ждём ваши фото на почту konkurs@kptver.ru. Вы так же можете разместить фото под этим постом в соцсети, либо, что совсем просто, повесьте фото на своей странице в соцсети ФБ, ВК, ОК с хештегом: #деньучителякптверь. Фото присылайте с 23 сентября по 1 октября.

С 1 по 5 октября на сайте kp.ru пройдет онлайн голосование. Победителем станет конкурсант, чьё фото наберет наибольшее количество лайков.

День учителя, 5 октября, победитель проекта встретит обновлённым и похорошевшим, побывав в салоне Марины Леонович «Империя Красоты». Участвуйте, дорогие учителя!

Да улучшится качество селфи без фильтров на радость ученикам и себе любимым!

Генеральный партнер проекта: Салон Марины Леонович "Империя Красоты"

г. Тверь, Октябрьский пр-т. 99. Работаем ежедневно с 9 до 20 часов.

Запись по телефонам: 8 (4822) 47-53-28, +7(920)174-53-59

империя-красоты.рус

Команда профессионалов салона Марины Леонович "Империя Красоты"

Салон Марины Леонович "Империя Красоты"

С полными условиями конкурса можно ознакомиться здесь