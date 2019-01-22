Положение о конкурсе

1. Конкурс - соревнование между физическими лицами, которые являются посетителями сайта tver.kp.ru. Конкурс проводится на сайте «Комсомольская правда» в сроки, указанные в п. 2 настоящих Правил (далее - Конкурс). Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

2. Конкурс проводится в срок с 22 января по 12 февраля 2019 года. До 31 января 2019 года Организатор принимает конкурсные рассказы и фото. 1 февраля 2019 года конкурсные фотографии и рассказы публикуются на сайте tver.kp.ru. Голосование проходит в срок с 31 января по 12 февраля 2019 года. Результаты Конкурса подводятся 12 февраля 2019 года.

3. В Конкурсе могут принять участие все желающие, достигшие возраста 18 лет, проживающие в Твери и Тверской области.

4. Задание Конкурса: прислать Организатору небольшой рассказ и фото пары (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) на электронный адрес: tarasova@kptver.ru (в письме указать номер телефона).

5. Определение победителей. В сроки, указанные в п. 2. Правил, Организатор определяет победителя с учетом соблюдения требований, указанных в п. 4 настоящих Правил. Победителями признаются две пары физических лиц, набравшие наибольшее количество голосов посредством голосования на сайте tver.kp.ru. Далее две пары физических лиц приглашаются в эфир на радио «Комсомольская правда» (г. Тверь, ул. Озёрная, д. 11А, 2-й этаж), где пройдёт следующий этап Конкурса, состоящий из вопросов в прямом эфире. Итоги Конкурса и имена победителей публикуются на сайте tver.kp.ru в сроки, указанные в п. 2. настоящих Правил. Организатор уведомляет участников Конкурса о присуждении им приза путем публикации соответствующего информационного сообщения.

6. Призовой фонд Конкурса (далее - Приз): фотоотчет о победителях конкурса на сайте tver.kp.ru и в соцсетях. Подарки от партнёров.

7. Вручение Приза осуществляется организатором конкурса «КП»-Тверь» (Тверь, улица Озерная, 11А. Телефон (84822) 33-93-63. Время и место вручения обговаривается с победителями индивидуально. Согласно настоящим Правилам, выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого Приза не производится. В случае отказа победителей Конкурса от получения Приза победители Конкурса теряют право требования Приза от Организатора Конкурса. С момента получения Приза участники Конкурса несут риски его случайной утери или порчи.

8. Иные положения:

8.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

8.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники ознакомлены с настоящими Правилами и тем самым выражают свое полное согласие с настоящими Правилами. Участники Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

8.3. Факт участия в Конкурсе означает, что участники Конкурса дают согласие на обработку их персональных данных Организатором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им Призов.

8.4. Участвуя в Конкурсе, участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться Организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от участников дополнительного разрешения.

8.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными.

8.6. Организатор обязуется:

8.6.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.

8.6.2. Выдать Приз участникам, признанными победителями Конкурса.

8.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза победителям в случае нарушения ими положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Не востребованные в течение 1 (одного) календарного дня после периода вручения призов Призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.

8.9. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.