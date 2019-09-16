2019-09-16T14:51:29+03:00
Общество

Вернуть тепло в дом для семерых детей

Наталья с мужем Михаилом не мыслят жизни без земли и своих детей - их у пары семеро.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Многодетная семья из Тверской области нуждается в помощиМногодетная семья из Тверской области нуждается в помощи
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Живет семья в маленькой деревне Тверской области, где постоянной работы нет. Но отец семейства не отказывается от любых заработков, ведь семье всегда нужны живые деньги. Детей надо собирать в школу и колледж, одевать-обувать. «Хорошо, что еда своя, все свежее и натуральное, - говорит Михаил. - Своими руками выращенное». Хозяйство у семьи действительно большое: корова, куры, овощи и фрукты.

Но в этом году в их доме выявилась большая проблема, с которой своими силами уже не справиться: надзорные органы сообщили, что печь не выдержит еще одной зимы. Как ни старались хозяева за ней ухаживать и подмазывать, кирпичи отжили свой век, и корпус пошел трещинами, штукатурка осыпается. Сумма на кладку новой печи и материалы выходит огромная, собирать которую придется годами. А детям без отопления в доме жить недопустимо, и тогда над семьей может нависнуть угроза разлуки с детьми до решения проблемы.

Дом семьи Натальи и Михаила

Дом семьи Натальи и Михаила

Школьные учителя с удовольствием отмечают, что семья доброжелательная и сплоченная, органы опеки их поддерживают: активные, смышленые ребята - постоянные участники клубных мероприятий и школьной жизни - и вовлеченные, хорошие родители. Вся налаженная крепкая жизнь у всех на виду. Какие могут быть проблемы в семье, где один за всех и все за одного?

Проблема решаема: необходимо провести новую отопительную систему. Это и дешевле, и безопаснее, и расход дров становится меньше, что для многодетной семьи очень актуально. Но найти больше ста тысяч рублей до холодов у Натальи и Михаила не получится, несмотря на все старания.

Все вместе мы можем сделать дом, где живут ребята, теплым и безопасным. Давайте проведем отопление в их дом, чтобы никакие морозы ему не были страшны, а дети вместе с родителями жили дружно и счастливо.

Благотворительный фонд «Константа» открыл сбор помощи для этой семьи. Вы также можете помочь, отправив SMS со словом «константа», пробел, сумма пожертвования (цифрами) на короткий номер 3443. Подробная информация на сайте фонда

За восемь лет работы благотворительного фонда «Константа» всесторонняя комплексная помощь оказана более чем трем тысячам семей, которые находятся в кризисной ситуации и нуждаются в поддержке. Все истории и видимые результаты работы с семьями вы можете посмотреть на официальном сайте фонда constanta-fund.ru и в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram).

История семьи и способы оказания помощи по ссылке

Публикация подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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