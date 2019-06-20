2019-06-20T20:27:09+03:00
Политика

После Прямой линии Путина Минобраз Тверской области объяснил, почему возможна мизерная зарплата учителей

Президенту рассказали о реальных доходах педагогов.
Ирина ТАРАСОВАВиктория ТУШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Один из первых комментариев главы государства коснулся зарплаты учителей. Фото: GLOBAL LOOK PRESSОдин из первых комментариев главы государства коснулся зарплаты учителей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

20 июня во время Прямой линии с Президентом Владимиром Путиным в самом начале встречи после приветствия коснулись темы низких зарплат, на которые невозможно жить.

Согласно письмам обратившихся "не хватает на самое необходимое: на еду, одежду для себя, своих детей". Причем, чаще всего, по комментарию ведущей, страдают те, "от кого зависят наши жизни, – это учителя и врачи".

Наталья Юрьева (ведущая Прямой линии): Например, учитель высшей категории из Орла написала нам, что получает 10764 рубля, учитель также высшей категории из Тверской области – 15, а ЛОР из Мурманска – около 20.

Владимир Путин: Во-первых, то, что Вы говорили о 10 тысячах и так далее, – это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Потому что нами впервые принято решение, мы довели минимальный уровень оплаты труда – МРОТ [минимальный размер оплаты труда] до прожиточного минимума – это 11280 рублей.

И если человек работает на полную зарплату, ему не могут, не имеют права платить меньше этой суммы. Я не понимаю, откуда взялось 10 тысяч.

Елена Винник (ведущая Прямой линии): Пишут, что получают 10 тысяч, а остальное – бонусы.

Павел Зарубин (ведущий Прямой линии): Из некоторых регионов приходят сообщения, что снижен минимальный размер оплаты труда региональными решениями.

Владимир Путин: Значит, это предмет для разбирательства соответствующих контролирующих инстанций. Или человек работает просто на полставки. Просто в каждом конкретном случае нужно разбираться.

"Комсомолка" дозвонилась до тверских педагогов.

Учительница одной из тверских школ на условиях анонимности информацию о заработке в пятнадцать тысяч рублей подтвердила.

- Да, это так. Если работать на одну ставку, то зарплата учителя высшей категории действительно будет пятнадцать тысяч рублей. Поэтому все набирают себе дополнительные часы: полторы, лучше две ставки, чтобы в месяц выходило ну, хотя бы, двадцать тысяч.

Раскрыл подробности формирования заработков школьных педагогов и учитель высшей категории Алексей Никонов.

- Ставка учителя в Тверской области чуть больше 7900 рублей. Остальное - доплаты за категорию и т.д. Плюс стимулирующие выплаты, которые то есть, то нет.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

- Такая заработная плата возможна в случае, если у педагогического работника нагрузка меньше ставки, он не имеет классного руководства, не получает доплаты по предмету за проверку тетрадей.

Таким образом, зарплата будет складываться из оклада и выплаты в размере 5 тыс. рублей за высшую квалификационную категорию, которая начисляется пропорционально занимаемой ставке, - пояснили в Министерстве образования Тверской области. - В конце прошлого года в Тверской области выделено более 342 млн рублей на обеспечение заработной платы работникам сферы образования в соответствии с майскими указами Президента РФ. Исполнение установленных в Майских указах Президента целевых показателей является абсолютным приоритетом в работе Правительства Тверской области.

Средства были предусмотрены на зарплату педагогам детских садов, школ, профессиональных организаций и организаций дополнительного образования. А также на обеспечение заработной платы до уровня МРОТ сотрудникам образовательных учреждений.

КСТАТИ

Владимир Путин - о низких зарплатах.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

По итогам прошлого года, согласно сведениям Росстата, учителя в Верхневолжье в среднем получают 26 774 рубля в месяц. Таким образом, тверской регион находится на 11 месте в ЦФО из 18 возможных, что значит ближе к аутсайдерам.

А вот, что касается этого года, то по официальным данным, опубликованным Тверьстатом, средний заработок педагогов общего образования в Тверской области в первом квартале 2019 года составил 26 тысяч 359 рублей. В Твери сумма выше — 28 тысяч 919 рублей. Самый низкий средний заработок учителей в районах и городских округах региона статистики зафиксировали в Бельском районе — 21 тысяч 881 рубль.

Напомним, впервые в таком формате президент пообщался с народом еще в 2001 году, а всего нынешняя Прямая линия стала 17-й по счету.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина
Во время Прямой линии на экранах зала, где она шла, высвечивались вопросы, присылаемые по СМС в режиме реального времени. "Комсомолка" собрала самые характерны из них [видео]
Новости 24
В отделе полиции ЗАТО Озерный и Солнечный в Тверской области - новый руководитель
Идёт регистрация на Форум "Молодёжь Верхневолжья", который состоится в Твери
В Зубцове Тверской области благоустроят братскую могилу советских воинов
Работников железной дороги осудили за попытку хищения дизельного топлива
На круглом столе в Твери обсудят проблемы развития народных художественных промыслов региона
Ездить в купе со скидкой смогут многодетные семьи из Тверской области
В Твери будут судить банду дальнобойщиков-грабителей
В Ботаническом саду Твери научат находить клады и искать цветок папоротника
В Твери снесут три аварийных дома
В Твери обновят автобусный парк и модернизируют схему движения транспорта
Обработка территорий детских лагерей от клещей волнует родителей Тверской области
Более пяти тысяч детей отдохнули в июне в летних лагерях Твери
На карьерах в Твери поезд столкнулся с иномаркой
У жительницы Твери малознакомый гость украл деньги
На стройплощадке в Тверской нелегально работали мигранты
Бывшему сотруднику УФСИН в Тверской области дали взятку алкоголем
Двое жителей Твери незаконно зарегистрировали более ста мигрантов
Начальника почтового отделения в Тверской области осудили за кражу пенсий