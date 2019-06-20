После Прямой линии Путина Минобраз Тверской области объяснил, почему возможна мизерная зарплата учителей

20 июня во время Прямой линии с Президентом Владимиром Путиным в самом начале встречи после приветствия коснулись темы низких зарплат, на которые невозможно жить.

Согласно письмам обратившихся "не хватает на самое необходимое: на еду, одежду для себя, своих детей". Причем, чаще всего, по комментарию ведущей, страдают те, "от кого зависят наши жизни, – это учителя и врачи".

Наталья Юрьева (ведущая Прямой линии): Например, учитель высшей категории из Орла написала нам, что получает 10764 рубля, учитель также высшей категории из Тверской области – 15, а ЛОР из Мурманска – около 20.

Владимир Путин: Во-первых, то, что Вы говорили о 10 тысячах и так далее, – это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Потому что нами впервые принято решение, мы довели минимальный уровень оплаты труда – МРОТ [минимальный размер оплаты труда] до прожиточного минимума – это 11280 рублей.

И если человек работает на полную зарплату, ему не могут, не имеют права платить меньше этой суммы. Я не понимаю, откуда взялось 10 тысяч.

Елена Винник (ведущая Прямой линии): Пишут, что получают 10 тысяч, а остальное – бонусы.

Павел Зарубин (ведущий Прямой линии): Из некоторых регионов приходят сообщения, что снижен минимальный размер оплаты труда региональными решениями.

Владимир Путин: Значит, это предмет для разбирательства соответствующих контролирующих инстанций. Или человек работает просто на полставки. Просто в каждом конкретном случае нужно разбираться.

"Комсомолка" дозвонилась до тверских педагогов.

Учительница одной из тверских школ на условиях анонимности информацию о заработке в пятнадцать тысяч рублей подтвердила.

- Да, это так. Если работать на одну ставку, то зарплата учителя высшей категории действительно будет пятнадцать тысяч рублей. Поэтому все набирают себе дополнительные часы: полторы, лучше две ставки, чтобы в месяц выходило ну, хотя бы, двадцать тысяч.

Раскрыл подробности формирования заработков школьных педагогов и учитель высшей категории Алексей Никонов.

- Ставка учителя в Тверской области чуть больше 7900 рублей. Остальное - доплаты за категорию и т.д. Плюс стимулирующие выплаты, которые то есть, то нет.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

- Такая заработная плата возможна в случае, если у педагогического работника нагрузка меньше ставки, он не имеет классного руководства, не получает доплаты по предмету за проверку тетрадей.

Таким образом, зарплата будет складываться из оклада и выплаты в размере 5 тыс. рублей за высшую квалификационную категорию, которая начисляется пропорционально занимаемой ставке, - пояснили в Министерстве образования Тверской области. - В конце прошлого года в Тверской области выделено более 342 млн рублей на обеспечение заработной платы работникам сферы образования в соответствии с майскими указами Президента РФ. Исполнение установленных в Майских указах Президента целевых показателей является абсолютным приоритетом в работе Правительства Тверской области.

Средства были предусмотрены на зарплату педагогам детских садов, школ, профессиональных организаций и организаций дополнительного образования. А также на обеспечение заработной платы до уровня МРОТ сотрудникам образовательных учреждений.

КСТАТИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/715680" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о низких зарплатах.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

По итогам прошлого года, согласно сведениям Росстата, учителя в Верхневолжье в среднем получают 26 774 рубля в месяц. Таким образом, тверской регион находится на 11 месте в ЦФО из 18 возможных, что значит ближе к аутсайдерам.

А вот, что касается этого года, то по официальным данным, опубликованным Тверьстатом, средний заработок педагогов общего образования в Тверской области в первом квартале 2019 года составил 26 тысяч 359 рублей. В Твери сумма выше — 28 тысяч 919 рублей. Самый низкий средний заработок учителей в районах и городских округах региона статистики зафиксировали в Бельском районе — 21 тысяч 881 рубль.

Напомним, впервые в таком формате президент пообщался с народом еще в 2001 году, а всего нынешняя Прямая линия стала 17-й по счету.