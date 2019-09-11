Виновной себя не признаю: Обвиняемая в мошенничестве Татьяна Атаева отказалась общаться с прессой

Процесс над одним из самых эффективных в прошлом областных руководителей ажиотажа не вызвал. Из прессы - я да один телеканал. А ведь в недавнем прошлом Татьяна Атаева была у прессы экспертом нарасхват. Но сегодня в зале суда пустынно. Участники процесса чинно рассаживаются. Негромкий голос судьи.

Общаться с журналистами Татьяна Атаева отказывается, поясняет: - Сейчас всё остро. Может, потом.

Адвокаты, а их у нее два, общаться с прессой ей не советуют, поясняя, что только входят в процесс.

Экс-начальница Госжилинспекции Тверской области подозревается в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальный срок наказания по этим статьям - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Представитель потерпевшей стороны - начальник отдела надзора за энергосбережением ГЖИ - на заседание пришла без обязательной в этом случае доверенности, не явились свидетели с обеих сторон, однако судья решил не переносить заседание, и процесс стартует.

Сорок минут прокурор зачитывал обвинение, перечисляя все эпизоды. Их много, с 2011-го по 2017 год - то есть всё время, что Татьяна Атаева была у руля ГЖИ региона. Начальником ГУ «Государственная жилищная инспекция Тверской области» она была назначена 25 октября 2011 года. Пост покинула в апреле 2017 года.

По версии следствия, в ГЖИ всё это время трудились так называемые мертвые души, которым исправно начисляли зарплату за якобы выполненные экспертизы проектов, документации и пр. Жалованье сначала начисляли на имя женщины из кадрового резерва ГЖИ, потом на знакомую Атаевой.

Ни сотрудники бухгалтерии, которые готовили документы, ни главбух, которая деньги обналичивала и передавала Атаевой, по мнению следствия, о ее преступном умысле не знали.

Суммы капали небольшие, но регулярные: 16 тысяч, 17 тысяч, 22 тысячи рублей... За шесть лет ущерб областному бюджету, по версии следствия, составил 1 миллион 22 тысячи рублей. Полученными деньгами Атаева якобы распоряжалась по своему усмотрению. Последний транш в 40 тысяч рублей она, по версии следствия, похитить не успела, так как была отставлена с поста, но ей всё равно сумму эту обвинение зачло.

После судья поинтересовался у Татьяны Атаевой, всё ли ей понятно по сути обвинения. Она ответила: - Понятно. Но я ни по одному пункту не согласна. Виновной себя не признаю.

На том и завершили. Следующее заседание по делу назначено на 1 октября.