2019-09-09T18:10:07+03:00
Общество

45 перстней для депутатов: На шумихе вокруг выборов в Мосгордуму уроженец Тверской области заработал 9 миллионов рублей

Кольца, стоимостью 777 тысяч рублей, разбирают, как горячие пирожки
Кирилл ТАНЕВ
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Ювелир Константин Кытин хайпанул на выборах в Мосгордуму. Фото:instagram.com/constantine_bendesЮвелир Константин Кытин хайпанул на выборах в Мосгордуму. Фото:instagram.com/constantine_bendes
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Карьера 32-летнего ювелира Константина Кытина — история трудолюбивой Золушки. Парень из тверской глубинки, поселка Новозавидовский, что под Конаково, уезжает в столицу учиться на ювелира, ремеслу, о котором он и не знал-то ничего... Родители посоветовали. Проникается ювелирным делом. Основывает свой бренд. Сначала все убыточно, но после грамотного пиара и продвижения в соцсетях, ювелирная студия раскручивается, появляются постоянные клиенты, популярность растет.

И вот о нем уже пишет Forbes, анализируя историю успеха.

А все потому, что молодой ювелир тонко чувствует остроту момента и ловит предвыборный хайп на выборах в Мосгордуму.

К выборам 8 сентября его студия выпускает лимитированную коллекцию золотых богато инкрустированных бриллиантами и рубином в 7 карат колец для народных избранников по 777 тысяч рублей каждое (отсыл к «блатным» номерам на авто).

За неделю ювелир зарабатывает 9 миллионов рублей. Кто покупатели (а заказов на кольца уже более сотни) - депутаты, кандидаты, оппозиционеры, сочувствующие?... Не разглашается.

На страничке бренда в соцсети значится, что колец будет ровно 45 - по числу народных избранников. Есть в коллекции и более демократичные перстни из серебра без камней. Они гораздо дешевле — 44 тысячи рублей.

Конечно, не все подписчики ювелира рады новой коллекции, некоторые отписываются, обвиняя его в заигрывании с властью. Сам же Кытин очень доволен: во-первых - солидная выручка, а во-вторых - возможность в своем творчестве увековечить московское мятежное лето.

Колечко для депутата за 777 тысяч рублей. Фото:bendes.ru

Колечко для депутата за 777 тысяч рублей. Фото:bendes.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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