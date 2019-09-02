Фотоконкурс «КП»-Тверь»: Голосуй за своего любимого первоклашку

Мы поздравляем наших читателей, чьи ребятишки идут в этом году пошли в первый класс. Специально для вас мы организовали фотоконкурс «Первая линейка моего любимого первоклашки в Твери». В День знаний родители фотографировали своих чад нашкольных линейках и присылали их нам.

С 3 по 10 сентября на нашем сайте проходит онлайн-голосование. Мы предлагаем нашим читателям выбрать самых обаятельных первоклашек, и не только (в конкурсе решили поучаствовать и более старшие детки) которые получат полезные подарки от партнёра конкурса федеральной сети языковых клубов «Англичанка». Предупреждаем сразу: выбрать победителей будет очень сложно!

По итогам голосования редакция «Комсомольской правды» наградит трех фаворитов, набравших наибольшее количество голосов!

Победитель сможет целый месяц совершенно бесплатно изучать английский язык у лучших специалистов в сети языковых клубов «Англичанка»! Победители, занявшие 2 и з место, получат сертификаты на обучение с 50% и 25% скидкой соответственно! Бонус для всех участников конкурса - расписание уроков от нашего партнёра!

«Англичанка» - федеральная сеть языковых клубов, которая была основана в 2002 году в Москве. Теперь представительство этой сети работает и в Твери! Здесь специализируются на преподавании английского языка по самой современной методике и предлагают различные программы для детей и взрослых: общие и бизнес программы, летний языковой лагерь, интенсивные курсы разговорного английского, образование за рубежом. Занятия в языковых клубах построены таким образом, чтобы за минимальное время дать слушателям максимально полезный эффект.

Адрес: проспект Ленина, 10, офис 12, 3-й этаж. Тел.: 8 (901) 118 90-99.

Сайт: anglichanka-club.ru