Серенада у роддома: В Твери Евгений Окунев исполнил мечту молодого папы и поздравил его жену с рождением дочки
Что делать любящему мужчине, когда на свет появляется долгожданная дочка, а сам ты далеко? Прям совсем далеко, за границей.
Тверичанин нашел выход: надо поздравить жену, да так, чтобы слышал не только весь роддом, но и несколько ближайших к нему кварталов. И, конечно, особой песней, с которой у них связаны самые лучшие воспоминания и моменты в их жизни.
Для воплощения своей идеи он обратился к тверскому исполнителю Евгению Окуневу. А той самой песней стала "Я свободен" Валерия Кипелова.
22 августа к Перинатальному центру Твери подъехала черная машина с воздушными шариками, лепестками роз, огромным букетом цветов и колонками.
За 10 минут до сюрприза. Фото: из видео Евгений Окунева
- Оля, выгляни в окно!!! - крикнул в микрофон Евгений, - Ура, мы видим тебя! Милая Оля, Алексей, благодарит тебя за дочку и дарит тебе песню.
Спустя несколько секунд под окнами разнеслось: "Я свободен! Словно птица в небесах. Я свободен! Я забыл, что значит страх..."
Вместе с взволнованной молодой мамочкой подпевали и будущие роженицы, и весь медперсонал.
- Рождение ребёнка - это счастье! Я был рад озвучить особые воспоминания, «их песней» и очень надеюсь, что сюрприз удался, - отметил Евгений Окунев после поздравления.
КСТАТИ
Услышать Евгения Окунева можно 25 августа в Городском саду Твери, где пройдет его сольный концерт.
Начало в 17.00. Вход свободный.
Выписка из роддома. Я свободен Евгений Окунев .Новая жизнь - это вселенское чудо! Рождение ребёнка - СЧАСТЬЕ! Сегодня я передал привет и благодарность за доченьку новоиспечённой мамочке от папы, который находится в другой стране Я исполнил их песню и очень надеюсь, что сюрприз удался Ну, теперь вы знаете, что я пою не только на концертах, свадьбах и корпоративах Обращайтесь, если ваш подарок или сюрприз нужно озвучить, с радостью помогу Ваш #ЕвгенийОКунев Официальный сайт http://evgenyokunev.ru ВК https://vk.com/ok_evgeny INstagram https://www.instagram.com/ok_evgeny/ YOUtube https://www.youtube.com/user/okunevgenua SOUNDsocloud https://soundcloud.com/evgeny-okunev-259676334
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