2019-08-23T12:02:44+03:00
Общество

Серенада у роддома: В Твери Евгений Окунев исполнил мечту молодого папы и поздравил его жену с рождением дочки

"Я свободен" подпевали и роженицы, и весь медперсонал
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Евгений Окунев исполнил песню Валерия Кипелова под окнами Перинатального центра. Фото: из видео Евгений ОкуневаЕвгений Окунев исполнил песню Валерия Кипелова под окнами Перинатального центра. Фото: из видео Евгений Окунева
Изменить размер текста:

Что делать любящему мужчине, когда на свет появляется долгожданная дочка, а сам ты далеко? Прям совсем далеко, за границей.

Тверичанин нашел выход: надо поздравить жену, да так, чтобы слышал не только весь роддом, но и несколько ближайших к нему кварталов. И, конечно, особой песней, с которой у них связаны самые лучшие воспоминания и моменты в их жизни.

Для воплощения своей идеи он обратился к тверскому исполнителю Евгению Окуневу. А той самой песней стала "Я свободен" Валерия Кипелова.

22 августа к Перинатальному центру Твери подъехала черная машина с воздушными шариками, лепестками роз, огромным букетом цветов и колонками.

За 10 минут до сюрприза. Фото: из видео Евгений Окунева

За 10 минут до сюрприза. Фото: из видео Евгений Окунева

- Оля, выгляни в окно!!! - крикнул в микрофон Евгений, - Ура, мы видим тебя! Милая Оля, Алексей, благодарит тебя за дочку и дарит тебе песню.

Спустя несколько секунд под окнами разнеслось: "Я свободен! Словно птица в небесах. Я свободен! Я забыл, что значит страх..."

Вместе с взволнованной молодой мамочкой подпевали и будущие роженицы, и весь медперсонал.

- Рождение ребёнка - это счастье! Я был рад озвучить особые воспоминания, «их песней» и очень надеюсь, что сюрприз удался, - отметил Евгений Окунев после поздравления.

КСТАТИ

Услышать Евгения Окунева можно 25 августа в Городском саду Твери, где пройдет его сольный концерт.

Начало в 17.00. Вход свободный.

Выписка из роддома. Я свободен Евгений Окунев .Новая жизнь - это вселенское чудо! Рождение ребёнка - СЧАСТЬЕ! Сегодня я передал привет и благодарность за доченьку новоиспечённой мамочке от папы, который находится в другой стране Я исполнил их песню и очень надеюсь, что сюрприз удался Ну, теперь вы знаете, что я пою не только на концертах, свадьбах и корпоративах Обращайтесь, если ваш подарок или сюрприз нужно озвучить, с радостью помогу Ваш #ЕвгенийОКунев Официальный сайт http://evgenyokunev.ru ВК https://vk.com/ok_evgeny INstagram https://www.instagram.com/ok_evgeny/ YOUtube https://www.youtube.com/user/okunevgenua SOUNDsocloud https://soundcloud.com/evgeny-okunev-259676334

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Двое подростков опрокинулись на мотоцикле в Тверской области
«Тверь Водоканал» завершает самую масштабную в этом году перекладку сетей
Встреча двух знакомых закончилась поножовщиной в Тверской области
Почта России назвала пять самых читающих районов Тверской области
У депутата Госдумы в Тверской области медведь задрал 15 лошадей
Молодой наркодилер задержан на улице в Твери
Житель Тверской области регистрировал в свой квартире "фиктивных" мигрантов
Грабитель отнял у жителя Тверской области 15 тысяч рублей
В кинотеатрах начался показ фильма "Бык", который снимали в Твери
Спектакль "Свадьба Кречинского" ставит в Твери режиссер Михаил Борисов, ведущий программы "Русское лото"
В Тверской области женятся чаще, чем разводятся
Житель Тверской области выловил из Вышневолоцкого водохранилища огромного карпа
Всероссийская акция «Каникулы с Общественным советом» прошла в Твери и Тверской области
Велосипедист погиб после столкновения с мотоциклистом в Твери
Верховный суд РФ не изменил приговор пособнику террористов из Тверской области
ФСБ предотвратила поставку крупной партии наркотиков в Тверскую область
В почву на улице Тракторной в Твери сбрасывали фекалии
Миссия выполнима: Тверские летчики вернулись с тушения пожаров в Красноярске
Шестнадцать медвежат-сирот из Тверской области вернутся в лес
Пожилой мужчина устроил стрельбу из обреза возле кафе в Твери
В Твери отметят 76-ю годовщину Курской битвы