Серенада у роддома: В Твери Евгений Окунев исполнил мечту молодого папы и поздравил его жену с рождением дочки

Что делать любящему мужчине, когда на свет появляется долгожданная дочка, а сам ты далеко? Прям совсем далеко, за границей.

Тверичанин нашел выход: надо поздравить жену, да так, чтобы слышал не только весь роддом, но и несколько ближайших к нему кварталов. И, конечно, особой песней, с которой у них связаны самые лучшие воспоминания и моменты в их жизни.

Для воплощения своей идеи он обратился к тверскому исполнителю Евгению Окуневу. А той самой песней стала "Я свободен" Валерия Кипелова.

22 августа к Перинатальному центру Твери подъехала черная машина с воздушными шариками, лепестками роз, огромным букетом цветов и колонками.

За 10 минут до сюрприза. Фото: из видео Евгений Окунева

- Оля, выгляни в окно!!! - крикнул в микрофон Евгений, - Ура, мы видим тебя! Милая Оля, Алексей, благодарит тебя за дочку и дарит тебе песню.

Спустя несколько секунд под окнами разнеслось: "Я свободен! Словно птица в небесах. Я свободен! Я забыл, что значит страх..."

Вместе с взволнованной молодой мамочкой подпевали и будущие роженицы, и весь медперсонал.

- Рождение ребёнка - это счастье! Я был рад озвучить особые воспоминания, «их песней» и очень надеюсь, что сюрприз удался, - отметил Евгений Окунев после поздравления.

КСТАТИ

Услышать Евгения Окунева можно 25 августа в Городском саду Твери, где пройдет его сольный концерт.

Начало в 17.00. Вход свободный.