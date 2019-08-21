Сольный концерт Евгения Окунева в Городском саду Твери состоится в любую погоду

СЕГОДНЯ 20:00 2019-08-21T20:05:45+03:00

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25 августа в Городском саду состоится концерт ученика Ларисы Долиной, лауреата Всероссийских и международных конкурсов, полуфиналиста телепроектов "Новая звезда" и "Новая волна" Евгения Окунева. Эта лето выдалось для певца насыщенным гастролями по разным городам и яркими выступлениями. Теперь любимого исполнителя услышат и горожане.

- Наконец-то это совершится! Я жду всех, кому нравятся мои песни и моё творчество! Буду счастлив обнять друзей и познакомиться со всеми, с кем ещё не знаком, - приглашает всех Евгений Окунев.

В программе прозвучат авторские песни исполнителя и всеми любимые и знакомые хиты. Если кто-то беспокоится о погоде, то Евгений уточняет: концерт состоится в любую погоду, но с солнцем, конечно, будет лучше.

25 августа в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU