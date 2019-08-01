2019-08-01T13:44:04+03:00
Политика

Восемь человек одновременно захотели сесть в одно кресло в Заксобрании Тверской области

1 августа завершается регистрация кандидатов на дополнительные выборы
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Обитое зеленой кожей кресло в областном парламенте ждёт! Фото: пресс-служба ЗСТООбитое зеленой кожей кресло в областном парламенте ждёт! Фото: пресс-служба ЗСТО
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В единый день голосования, 8 сентября, в числе прочих в регионе пройдут допвыборы депутата областного Заксобрания. Тверь голосовать не будет. Бюллетени к урнам понесут избиратели Кашинского избирательного округа № 19 (в него входят четыре района - Калязинский, Кашинский, Кесовогорский и Сонковский).

Почему Кашин? Все просто: ушедший заседать в Госдуму в сентябре прошлого года Сергей Веремеенко избирался как раз по этому округу. Напомним, место в Госдуме стало вакантным после назначения Владимира Васильева главой Дагестана. За кресло в областном парламенте, а заседать там избранный депутат будет три года до конца созыва, готовы бороться (выдвинулись) восемь человек.

На момент подготовки публикации было зарегистрировано шестеро, но был еще не вечер.

Вот список претендентов на парламентское кресло, опубликованный на сайте облизбиркома:

1. Справедливоросс, а в прошлом коммунист 67-летний Владимир Баюнов в Заксобрании уже заседал, теперь решил выдвинуться снова. Основным местом работы за ним числится: ведущий научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», депутат Собрания депутатов Бежецкого района седьмого созыва. Живет в Москве.

2. 42-летний Тимур Богданов проживает в Москве. Председательствует в политической партии «Демократическая партия России».

3. Елена Богданова 1973 года рождения тоже проживает в Москве. Трудится руководителем межрегиональных проектов в политической партии «Партия прогресса».

4. Временно неработающий депутат Собрания депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» Владимир Германов родился в 1971 году. Живет в Твери. Член партии ЛДПР.

5. 66-летний Александр Гришин ранее в Заксобрании уже заседал, причем был одним из самых ярких депутатов в созыве. В прошлом коммунист и эсэр, сегодня он председатель регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Трудится замгендиректора ООО «Проект-2000». Живет в Твери.

6. Самый молодой из выдвиженцев 27-летний Сергей Иванов депутатствует в Совете депутатов Эммаусского сельского поселения Калининского района Тверской области и трудится юристом в ИП Хотулева Е.В. Живет в Твери.

7. 40-летний единоросс Алексей Рыкин проживает в Калязине, депутат Собрания депутатов Калязинского района. Трудится директором филиала ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».

8. Известный в регионе биолог 67-летний Александр Сорокин работает в Тверском госуниверситете, он доцент кафедры физической географии и экологии. В политжизни он зампредседателя политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Живет в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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