Работы создателя скульптуры Ленина-сфинкса из Рамешек Тверской области украшают центр Москвы

Так кто же изваял мраморного Ленина-сфинкса, 32 года красовавшегося на главной площади Рамешек?

Этот вопрос возник сразу, как только мы прикоснулись к теме переноса необычного памятника с главной площади Рамешек к районной библиотеке, что живо обсуждали местные жители. Оказалось, авторство монумента неизвестно ни властям, ни краеведам, ни старожилам. Ну стоит и стоит. «В «совке» таких монументов было полным-полно», - говорили нам в Рамешках.

- Нет, товарищи, так не пойдет, - решили мы и призвали пользователей интернета сообщить нам имя автора, если им что-то известно. Но призыв ничего не дал. Народ в соцсетях лишь снова отмечал странность изображения - подтягивающегося на руках вождя мирового пролетариата, будто пытающегося вылезти из каменной глыбы.

- Нашла. Очень похожий по стилю исполнения монумент стоит в самом центре Москвы в «Музеоне» парка Горького, - бросила ниточку надежды ведущая тверских программ на радио «Комсомольская правда» Елена Дегтярёва. Она не только ведет эфиры, но и занимается искусством, востребованный художник-дизайнер. - Почерк похожий. Тот же разлет бровей, глаза, исполнение схожее. А поза странная - такую позу диктовала форма камня...

Ленин из "Музеона" авторства Владислава Чазова в столичном Парке Горького тоже не каноничный. Похож на рамешковского Ильича.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начинаем раскручивать. «Музеон» – уникальный музей скульптуры под открытым небом в самом центре российской столицы. В коллекции - более тысячи скульптур: памятники советской эпохи и периода соцреализма, работы отечественных авангардистов и современных художников.

Начинался в 1992 году с памятников свергнутым вождям: основатель НКВД Феликс Дзержинский, Иосиф Сталин, Владимир Ленин - их свозили со всей Москвы и складывали здесь, прямо на траве, с отколотыми носами и ногами, разрисованных краской.

Автора здешнего Ленина узнать нетрудно – это В.Д. Чазов. Годы жизни: 1 февраля 1940-го - 1 января 2007-го. А дальше... Молчит интернет, нет ни официальной информации о скульпторе, ни каталогов.

Не сдаваться! «Яндекс» забрасывает на страничку выпускницы одного из московских художественных вузов. Здесь альбом «Преподаватели» и среди них фото Владислава Дмитриевича Чазова, улыбчивого мужчины в годах с теплыми отзывами учеников и с соболезнованиями о том, что ушел рано, педагог отличный.

Скульптор Владислав Чазов. Фото: vk.com/Nata Natan

За спрос денег не берут, связываемся с учениками Чазова, отсылаем фото Ленина из Рамешек.

- По мере исполнения он похож на работу учителя, - замечает Ольга Чуткова, пять лет обучавшаяся у Чазова, посещавшая его мастерскую. - С падением СССР учитель отошел от дел и посвятил себя педагогике. Преподавал в Институте кино и телевидения, театрально-художественном колледже Москвы, у себя в мастерской. Делал это успешно.

- Он ученик Татьяны Яблонской (знаменитый советский художник, автор картины «Утро» из школьных учебников: девочка делает утреннюю зарядку. - Ред.) Яблонская много лет преподавала в Киевском художественном институте. А бюстов Ленина у Владислава Дмитриевича миллион, наверное. Есть барельефы на Поклонной горе, - вспоминает другая ученица, Татьяна Казиева.

В Ленине из Рамешек ученица скульптора Чазова узнала почерк учителя.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По совету учеников звоним известному московскому скульптору Аркадию Торопыгину. Сегодня ему за восемьдесят, занимается живописью. Он земляк Чазова, с Урала, там вместе оканчивали художественную школу. Потом учились в разных художественных вузах страны. Торопыгин - в Москве, Чазов - в Киеве. А встретились в столице. - Чазов был хороший мастер. Отличный портретист. В советское время заказы на Ленина получали те, кто хорошо владел техникой портрета. Ушел рано: рак (Чазов умер на 67-м году. - Ред.)

Считает, что точное авторство Ленина из Рамешек не определишь, здесь можно говорить лишь о похожем стиле исполнения, почерке. Да и не памятник это, а комбинатовский заказ.

Что это такое? Поясняет: памятник делался не один год, это творчество, оно закаталогизировано. А комбинатовский заказ помогал выжить. Жить на что-то надо было, не искусством ведь единым... Области, края, республики присылали на художественные комбинаты (производственно-творческие базы художников) заказы на памятники вождей. А эти заказы здесь распределялись между художниками. Где установят изготовленного Ильича, скульптор чаще всего не знал, просто выполнял заказ. Такие монументы учитывались в картотеке комбината, но с развалом СССР вряд ли они сохранились. Так было и с Лениным из Рамешек.

Таким образом, опираясь на мнения художников и учеников, можно сказать: по почерку и манере исполнения Ленин из Рамешек принадлежит авторству скульптора Владислава Дмитриевича Чазова. Теперь дело за администрацией района и рамешковскими краеведами. Пусть запишут куда надо, внесут во что надо, ведь автор-то знаменитый, скульптуры Чазова украшают центр столицы, есть и в центральном музее истории Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

- Замечательно! Надо рассказать об этом жителям. Тем более, что дискуссия о том, как проводить реконструкцию площади и куда переносить с нее памятник еще не завершена, - обрадовался первый заместитель Рамешковского района Геннадий Зверьков, когда мы ему сообщили по телефону о наших изысканиях.

Дело сделано. Ну а кто ещё не видел этого удивительного памятника - езжайте в Рамешки.