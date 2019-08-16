От Тромъёган до Средиземного моря: Тверской театр юного зрителя засветился в разных уголках земного шара

Каждый отдыхает, как может и как любит. А вот актеры Тверского театра юного зрителя даже в отпусках не забывают о любимой работе и, конечно, о нас с вами, зрителях. А как иначе объяснить внезапный флешмоб, который начался с первой фотографии и который подхватили все причастные к ТЮЗу, не исключая и директора Александра Бахарева. И, надо отметить, получилось здорово.

Те, кому в этому году не удалось вырваться из города и, скажем условно, отправиться на моря, благодаря затее ТЮЗа смогли познакомиться с интересными уголками и не только России. Другие порадовались за любимых актеров, третьи в очередной раз убедились в отличном чувстве юмора «тюзовцев».

География путешествий широка: от тверских деревенек до Сургута, Карелии, и далее через Киев, Анапу и Турцию до самого Туниса.

Приветы передавали буквально от всего сердца: "сердечки" выкладывали из ракушек, камней, цветов и даже яблок. Не подвела фантазия и в выкладке букв "ТЮЗ".

За полтора месяца веселая акция выросла в настоящий флешмоб. И нам, зрителям, как всегда остается наблюдать, что из этого в итоге вышло.

КСТАТИ

Отпуска не могут длиться вечно. 20 августа в ТЮЗе состоится сбор труппы.

А значит – впереди репетиции и окрытие нового, 87 сезона.

- Впереди множество планов, Тверской ТЮЗ снова готов удивлять! - отмечают в театре.

С любовью из Джемете к театру. Это сердечко артистка Надежда Мороз сделала в шоколадной мастерской и украсила его ракушками. Фото: из архива ТЮЗа

Привет от Александра Витальевича Бахарева, директора Тверского театра юного зрителя, из солнечной Турции. Фото: из архива ТЮЗа

Гастрономический привет от заместителя директора по творческим вопросам Анны Брусовой из Киева. Фото: из архива ТЮЗа

Несравненная артистка Татьяна Романова о театре - Не забываю на протяжении 23 лет. Это Любовь. Фото: из архива ТЮЗа

Исполнитель главной детской роли в спектакле «Сны о кошках и мышах» Лев Кузьмин даже на отдыхе на Средиземном море думал о театре. Фото: из архива ТЮЗа

Тверь, ТЮЗ, Зенит. Актер Иван Жамойтин в Санкт-Петербурге. Фото: из архива ТЮЗа

Благодаря артистам Инне Волковой и Сергею Грищенко ТЮЗ добрался и до берега реки Медведица в Рамешковском районе. Фото: из архива ТЮЗа

Привет из Карелии, с берегов волшебных озёр и из нетронутых лесов от монтировщика театра Алексея Петухова. Важно - ни один камень не пострадал. Фото: из архива ТЮЗа

Благодаря артисту Константину Павлову, о театре узнали и в Крыму. Фото: из архива ТЮЗа

В жёлтой жаркой Африке... Тунис плюс Тюз равно любовь. От артистки Галины Сергеевой. Фото: из архива ТЮЗа

Заслуженный артист РФ Виктор Дегтярёв и его урожай загорали рядом с обогревателем. Фото: из архива ТЮЗа

"ТЮЗ" из лежаков. Заслуженные артисты РФ Ольга Лепоринская и Александр Евдокимов даже на пляже в Анапе демонстрировали всем свою любовь к Тверскому ТЮЗу. Фото: из архива ТЮЗа

Актер Алексей Пучков даже когда ел щучью икру в Сургуте, о театре не забывал. Фото: из архива ТЮЗа

Театр объединяет людей и даже незнакомых! Такой привет прислала артистка Виктория Бакластова с прекрасного острова Кипр. Фото: из архива ТЮЗа

А это творчество актрисы Дарьи Астафьевой совместно с юными зрителями. Бежецкий район, деревня Плотники. Фото: из архива ТЮЗа