2019-08-15T18:28:37+03:00
Звезды

87-й сезон в Тверском театре юного зрителя традиционно начнется со сбора труппы

Сразу после этого стартует репетиционный период
Ирина ТАРАСОВА
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Встреча пройдет в большом залеВстреча пройдет в большом залеФото: Ирина ТАРАСОВА
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20 августа в Тверском театре юного зрителя состоится традиционный сбор труппы накануне нового творческого сезона. В этом году он будет уже 87-ым по счету.

Встреча пройдет в большом зале театра. Руководство ТЮЗа, актёры и сотрудники театра обсудят планы на сезон, а также оценят обновлённый, отремонтированный большой зал.

Сбор труппы - это всегда положительные эмоции после большого летнего перерыва. Сразу после этого начнется активный репетиционный период.

- Впереди множество планов, Тверской ТЮЗ снова готов удивлять! - отмечают в театре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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