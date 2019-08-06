Возможного убийцу Круга привели в дом шансонье в Твери, чтобы он показал, как стрелял в певца

В убийстве Михаила Круга до сих пор много белых пятен. Об этом говорит и тот факт, что дело до сих пор не закрыто, и то, что постоянно появляются какие-то новые детали.

6 августа около 15.00 у знаменитого дома шансонье в Твери (ул. Освобождения, 174) было многолюдно. И в основном – люди в форме. Именно так, неожиданно и для самой семьи певца, прошел следственный эксперимент. Привозили… подозреваемого в убийстве Михаила Круга.

Через несколько часов голос Ольги Медведевой, сестры шансонье, спокоен, но волнение чувствуется.

- Людей в форме было очень много… Микроавтобус спецназовцев, микроавтобус Следственного комитета, частные машины… И автозак, в котором позже привезли.. его.

Кого именно Ольга не знает. По крайне мере так она говорит. (Возможно, Ольга просто не может пока рассказывать более подробно, в силу подписки о неразглашении - Ред.). В любом случае, когда участник следственного эксперимента в наручниках выходил из машины, она вместе с членами семьи находилась в другом помещении. На этом настояли следователи.

Ольга Медведева - Раз что-то зашевелилось, значит новости есть, а значит, когда придет время, нам всё расскажутФото: Ирина ТАРАСОВА

- До этого к нам приехал мужчина. Осмотрел дом, где всё и произошло тогда, в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года, затем сделал профессиональные замечания. Попросил убрать все острые предметы, затем запереть все двери в доме. У нас были стеклянные полочки, сабля висела на стене. Попросил снять и временно убрать. А потом я ушла в другое помещение и мы просто ждали, когда всё закончится. В общей сложности на процедуру ушло чуть больше получаса.

- Вам хоть что-то сказали о человеке, которого привозили в дом? Или хотя бы о результатах расследования?

- Нет. Они его провели по дому, задавали какие-то вопросы и тут же увезли. Последними уехали спецназовцы. И только после этого, увидев в окно, что никого нет, мы поняли, что можно возвращаться в тот дом. С нами после этого никто не говорил. И пояснений никаких не давали. В любом случае визит показал, что дело об убийстве брата не стоит на месте. Раз что-то зашевелилось, значит новости есть, а значит, когда придет время, нам всё расскажут.

Напомним, в тот роковой день, вечером 30 июня 2002 года Михаил Круг, выступив с концертом на Дне города, вернулся домой раньше запланированного. Вместе с ним дома были его теща, жена Ирина и трое детей - двое от их первых браков и совместный ребенок.

Как позже выяснилось, в одной из комнат дома (в бильярдной) прятались будущие убийцы шансонье. В результате нападения Михаил Круг был ранен, а после скончался в больнице.

В этой комнате прятались убийцы шансоньеФото: Ирина ТАРАСОВА

Что касается убийц, то о них долго ничего не было известно. Лишь много позже Александр Осипов, один из киллеров банды "Волков", осужденных пожизненно, признался, что убил в том же 2002-м одного из них - Дмитрия Веселова, "Весела". Останки его нашли в 2012 году.

А вот вопрос, кто был тем самым вторым, несмотря на предположения, до сегодняшнего дня оставался открытым. По версии Александра Осипова это был некто Сергей, друг Веселова, который помогал тому контролировать проституток на трассе Москва - Санкт-Петербург в районе Твери. В любом случае следствие по делу об убийстве было возобновлено.

Дом Михаила Круга, где все произошло, и где прошел следственный экспериментФото: Ирина ТАРАСОВА