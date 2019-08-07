Как сделать труд тверичан безопаснее?

Каждый пятый работник в Тверской области трудится на производстве с вредными и опасными условиями. За этой статистикой - живые люди... Ежегодно в регионе десятки человек становятся жертвами несчастных случаев на производстве, получают профзаболевания.

Как снизить производственный травматизм? Какие меры, инновационные подходы, проекты для его профилактики применяются в Тверском регионе? Как добиться скорейших выплат после несчастного случая?

Обсудить эти и другие профильные вопросы «Комсомолка» и Тверское отделение Фонда социального страхования РФ пригласили экспертов, представителей предприятий, общественность и журналистов.

Лучше предупредить, чем устранять последствия

Травматизм на производстве в регионе в последние годы снижается. Работодатели ответственнее стали подходить к вопросам безопасности и охране труда. Но бывает и так, что кто-то не желает сообщать о несчастном случае, кто-то запаздывает с подачей документов в соцстрах, кто-то не хочет тратиться на профилактику охраны труда.

Основные выплаты попавшему в беду человеку, получившему увечье на производстве, ложатся на плечи регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Фонд финансирует медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших. Спектр видов помощи большой – это: приобретение лекарственных препаратов, обеспечение специальным автомобилем, протезами, кресло-колясками, и переобучение.

- Каждый работник, который пострадал на производстве, имеет право на 100%-ю оплату больничного листка, а в случае установления им степени утраты профессиональной трудоспособности получает страховое обеспечение - единовременные и ежемесячные выплаты. С начала 2019 года единовременную выплату получил 31 пострадавший на производстве на общую сумму 9,6 млн. рублей. Ежемесячные выплаты получают 4758 пострадавших: с начала года им выплачено 193 млн. рублей, - озвучила статистику руководитель Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Наталья Андреева.

Электронный листок нетрудоспособности, работа через портал госуслуг, реабилитационный менеджмент (за каждым тяжело пострадавшим на производстве в региональном отделении Фонда закрепляется реабилитационный менеджер, который сопровождает его на всех этапах лечения) - вот лишь несколько из 12 пилотных проектов соцстраха, воплощающихся в жизнь на территории Верхневолжья.

Значительные средства фонд направляет на профилактику травм на производстве. Более 73,5 млн. руб. потрачено предприятиями области в 2018 году на эти цели. В 2019 году этим озаботились пока еще только 306 работодателей региона. Механизм следующий: ежегодно до 20% сумм страховых взносов работодатель, согласовав с соцстрахом, может не перечислять в фонд, а направить на мероприятия по сокращению несчастных случаев. Например, купить аптечки, тахографы, средства индивидуальной защиты, оплатить путевки в санатории для работников вредных производств и др. Срок подачи заявлений фиксированный – до 1 августа текущего года. Еще есть время для подачи заявлений.

С 2019 года санаторно-курортное лечение за счет соцстраха могут получить предпенсионеры - те, кому еще пять лет до пенсии. На эти цели работодателям сверх традиционных 20% выделяются дополнительные средства в размере 10% от уплаченной суммы страховых взносов, при условии, что эти средства пойдут на приобретение путевок для работников.

Культура безопасности

- Уровень производственного травматизма в регионе снизился за последние годы - один случай на тысячу работающих, - отметил заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Тверской области Николай Мирошкин, - Сегодня много видов деятельности, где травмоопасность сохраняется. Лидирует сельское хозяйство, обрабатывающие производства, сфера предоставления соцуслуг. Чаще всего травмы на производстве получают мужчины в возрасте от 20 до 49 лет. Причем травмируются они чаще всего перед Новым годом.

Предприятия потратили на охрану труда в прошлом году 1,2 млн. рублей. Например, в сфере производства газа, пара и прочих коммунальных благ на охрану труда одного работника заложено около 37 тысяч рублей. А вот в сельском хозяйстве, где производственный травматизм намного выше, сумма в три раза скромнее.

Причина основной массы несчастных случаев - человеческий фактор. Эта тенденция сохраняется.

- Улучшить показатели статистики поможет повышение компетенции работников и работодателей, - считает Николай Мирошкин.

Основа для обеспечения безопасности - спецоценка, проводимая Главным управлением по труду и занятости региона. Проверив 150 тысяч рабочих мест региона, эксперты нашли нарушения в трети из них. Поэтому, уверены специалисты, для того, чтобы трудиться стало безопаснее, нужна скоординированная профилактика.

Без срока давности

- Расследование случая производственного травматизма не имеет срока давности. В региональную Госинспекцию обращаются люди, пострадавшие на производстве 10-20 лет назад - рассказала госинспектор труда Государственной инспекции труда в Тверской области Жанна Иванова, - Мы всегда за интересы пострадавшей стороны: иногда приходится быть настоящими сыщиками, чтобы найти документы, свидетелей и установить все обстоятельства несчастного случая.

Она порекомендовала: если случилась беда, пострадал человек, необходимо в течение суток известить инспекцию труда, прокуратуру, местную администрацию, областную администрацию. Получив в течение суток обратную связь от вышеуказанных инстанций, работодатель должен сформировать комиссию, состав которой и ход расследования зависят от тяжести травм, полученных работником.

- Но важнее предотвращать травмы и болезни, чем бороться с их последствиями. Для перелома ситуации с травматизмом нужно воспитать культуру безопасного поведения работников, - уверена эксперт.

Стремление к нулю

Профилактика важна как на рабочем месте, так и в быту – в своем докладе главный специалист отдела охраны труда КАЭС Сергей Вашурин рассказал об актуальной концепции повышения безопасности на производстве «Нулевой травматизм».

Ее на Калининской АЭС внедряют уже год и могут похвалиться, что за это время не было ни одного несчастного случая на площадке.

Фундамент концепции - семь «золотых правил», которые содержат базовые принципы охраны труда и безопасности на рабочем месте. Правила четко сформулированы, и предприятие может с учетом своей специфики использовать их для того, чтобы свести травматизм к нулю. Здесь, конечно, немаловажное значение имеет личный пример руководителей предприятий, демонстрирующих соблюдение правил безопасности, мотивацию работников.

С чего начинали атомщики? Проработали с подразделениями все труднорешаемые вопросы по охране труда: тут не успел кого-то обучить, здесь людей не хватает - день за днем прорабатывали проблемные точки. На 5 лет запланировано более 160 мероприятий, большая часть из них направлена на обучение сотрудников.

Несчастные случаи на производстве и профзаболевания не являются ни предопределенными, ни неизбежными - у них всегда есть причины. Благодаря формированию активной культуры профилактики, эти причины можно устранить, а вызываемые ими несчастные случаи на производстве, травмы и профзаболевания можно предотвратить.

- За последние годы на крупных производствах отношение к технике безопасности качественно улучшилось. Здесь на это закладываются большие средства. Чего не скажешь о среднем и мелком бизнесе. А между тем, программы соцстраха по предупредительным мерам открыты для всех. Два последних года мы посвятили тому, чтобы донести до предпринимателей информацию об этих возможностях. Вывести из «тени» в области охраны труда мелкий и средний бизнес - наша задача на ближайшее время, - заметил в своем выступлении президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

97 несчастных случаев на производстве, признанных страховыми, произошло в Тверской области за первое полугодие 2019 года.

63 - легкие, 29 - тяжелые, 5 - смертельные.