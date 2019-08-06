Эксперименты продолжаются: Именно таким станет новый, 274-й сезон в Тверском театре драмы

Прошедший 273-й сезон в Тверском театре драмы запомнился яркими постановками, смелыми экспериментами и удивительными встречами. Сезон был богат на эмоции, как со стороны актеров, так и со стороны зрителей, что доказывает: любовь к театру - это взаимно.

О том, как завершился прошедший сезон и что происходит в театре драмы летом, «КП-Тверь» рассказал руководитель литературно-драматургической части театра Степан Каменев.

ОБ ИТОГАХ ПРОШЛОГО СЕЗОНА. И ВЫВОДАХ

- Лето продолжается. Говорит ли это о том, что и театр, и актеры отдыхают?

- Совсем недавно у нас прошли гастроли по районам области. До этого в рамках Всероссийского театрального марафона к нам приезжали смоляне, а мы затем побывали в Ярославле, работа кипела… Что касается дня сегодняшнего, то действительно театр отдыхает. Актеры копят силы, ведут работу над собой в том числе. В самом театре у нас идет ремонт. Некоторые кабинеты приводят в порядок. Возможно, их назначение изменится. Однако, несмотря на каникулы и отпуска, все мы продолжаем готовиться к новому, 274-му сезону.

Руководитель литературно-драматургической части театра Степан Каменев рассказал о новостях наступающего сезона. Фото: Михаил Белоцерковский

- Что можно назвать самыми яркими страницами прошедшего года?

- Самые яркие события - это, конечно, премьеры, в том числе «Дачная лихорадка», которая открыла сезон. Напомню, спектакль поставил Борис Гуревич, приглашенный режиссер из Санкт-Петербурга, постановка с нами выезжала в Ярославль. Приезжал туда и сам Борис Гуревич, который делал некоторые правки, проходил с актерами отдельные сцены. Он внимательно изучал, как сейчас живет спектакль, правильно ли все помнят мизансцены.

Отметили зрители и яркий иммерсивный спектакль «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК», поставленный по пьесе современного драматурга Саши Денисовой. Мы были первыми, кто поставил ее. А интересна она в том числе тем, что практически все показы прошли с аншлагом.

«Пушкин. Евгений Онегин» Персикова тоже получился довольно необычным. Зритель принял этот спектакль. Поэтому не случайно сезон мы закрывали именно им. Экспериментальным стал и спектакль «Свидетель обвинения». В нем впервые были использованы камеры и специальный экран, который дает возможность создать необходимую атмосферу. Это и плюс, и в то же время минус. Были планы показать спектакль более широкой аудитории помимо нашего тверского зрителя, но камень преткновения заключается именно в технике, которую пока не везде можно установить.

Подводя итог, я бы сказал, что эксперимент вообще был свойственен прошедшему сезону. И эксперименты нравятся тверичанам.

Экспериментальным стал и спектакль «Свидетель обвинения». Фото: Анастасия Чистякова, из архива ТАТД

- Гастроли - это тоже своеобразный эксперимент. Чем запомнился визит к нам Смоленского театра драмы?

- Интересно было пообщаться, обменяться опытом. И актеры, и режиссеры, кто посмотрел постановки, для себя какие-то выводы сделали. Обменные гастроли пройдут и в дальнейшем. Например, после Всероссийского театрального марафона в Ярославле, где мы показывали «12 стульев», «Ужин дураков» и «Дачную лихорадку», нас вновь пригласили, на этот раз на фестиваль имени Розова. Это уникальное событие, на мой взгляд.

- Что касается театрального марафона, как себя тверичане показали в Ярославле?

- Такие проекты очень полезны. Регионы узнают, чем живут соседние субъекты и как в них развивается театральное искусство, потому что везде есть своя специфика. Любопытно, когда руководство театров собирается в одном месте, в частности в Воронеже на открытии Всероссийского театрального марафона.

- Как в Ярославле приняли ваши спектакли и какой им больше понравился?

- Ярославцы лучше всего приняли спектакль «Ужин дураков». И да, им очень понравился Тарас Кузьмин. Остальные спектакли для них остались не совсем понятными. Сложно сказать, почему. Наверное, ярославский зритель более избалован. Возможно, именно этим и объясняется специфическое отношение со стороны местных СМИ. Поясню: в Ярославль приезжает один из старейших драматических театров, но на него (на Тверской театр драмы - Ред.) практически не обращают внимания. Лишь один телеканал снял очень неглубокий релизный материал, не пообщавшись при этом ни с режиссером, ни с актерами. А два телеканала воспользовались их видео. Интернет-СМИ же просто копировали пресс-релиз.

- Почему для театра важно внимание СМИ?

- Внимание СМИ важно не просто как привлечение внимания зрителей, хотя и это тоже, но больше как некий маркер. Допустим, приехал какой-то театр со своей историей, со своими традициями. Интересно же, что об этом думают не только зрители, но и люди, которые знают о театре больше, например, театральные критики. Нам это было важно. Но, увы...

Гастроли Смоленского театра драмы - интересно было пообщаться и обменяться опытомФото: Ирина ТАРАСОВА

О СЕЗОНЕ НОВОМ

- Если ключевым словом прошедшего сезона был эксперимент, то каким будет ключевое слово сезона наступающего?

- … Эксперименты продолжатся (смеется). Например, у нас начал работать режиссер из Москвы Михаил Борисов (известен как ведущий «Русского лото» - Ред.), с которым театр дружит уже давно. В конце сентября зрителей ждет спектакль «Свадьба Кречинского», поставленный в вахтанговской стилистике. Зритель увидит историю одного пройдохи, который проигрался в карты, но собирается жениться на дочери богатого помещика и тем поправить свое состояние. Актеров будет задействовано много, главную роль играет Тарас Кузьмин. Так и быть, раскрою небольшой секрет: постановка будет интересна тем, что Борисов ставит ее не в бытовой стилистике, а в стилистике цирка, фантасмагории. Жанр спектакля - комедия-аттракцион в двух действиях.

- Еще какие ожидаются премьеры?

- «Доходное место» по Островскому. Спектакль поставит Геннадий Шапошников, главный режиссер Театра на Покровке. Пока он только пообщался с труппой, распределил роли, были уже и читки. А вот новогодним спектаклем будет «Золушка» в постановке нашего режиссера Иоланты Мельниковой.

«Пушкин. Евгений Онегин» Персикова тоже получился довольно необычным. В следующем сезоне с режиссером продолжат сотрудничатьФото: Ирина ТАРАСОВА

ОБ АКТЕРАХ, РЕЖИССЕРАХ И ДЕТЯХ

- 25 апреля ты пришел в театр драмы в качестве руководителя литературно-драматургической части, временно заменив Веронику Юдину. Как тебе, отработавшему шесть лет в СМИ, в новой должности?

- Мне хорошо и комфортно. Я давно писал о театре, в частности о Театре драмы, и мне всегда это было интересно. Кроме того, в 2005 году я играл небольшую роль сына полка в спектакле «Так и будет» по Симонову в постановке народного артиста Александра Чуйкова, ведь долгое время занимался в театре-студии «Мистерия» - были навыки. Вероника Юдина предложила меня на свою должность на время декрета, а директор Тверского академического театра драмы Светлана Вержбицкая доверила мне столь ответственную работу. Мне безумно интересно общаться с актерами, режиссерами, помрежами. Это определенная категория людей, у которых всегда можно многому научиться и перенять опыт.

- В последнее время актеров театра драмы часто можно увидеть в фильмах и сериалах на федеральных каналах. О чем это говорит?

- Об их востребованности. Театр ни в коем случае не ревнует. И это не проблема. Наоборот, приятно видеть знакомые лица на экранах кинотеатров и телевизоров.

- Продолжит ли театр сотрудничество с режиссером Валерием Персиковым?

- Как я уже сказал, до нового года в театре ожидаются премьеры от приглашенных режиссеров - Борисова и Шапошникова, а также тверского мастера Иоланты Мельниковой. А вот в планах будущего года стоят в том числе и спектакли Персикова. Какие именно, пока секрет. Таким образом, он продолжит сотрудничество как внештатный режиссер.

- Впереди сбор труппы и официальное открытие нового, 274-го театрального сезона. По традиции на этой встрече рассказывают и о приятных новостях, связанных с личной жизнью актеров и не только. Насколько я знаю, театральная семья пополнилась?

- Конечно, и это радует. У прекрасной пары - художника-постановщика Николая Юдина и руководителя литературно-драматургической части Вероники Юдиной в июне родился сын. Родился сын и у актеров Геннадия Бабинова и Екатерины Юрковой. Также в июле нашему актеру, заслуженному артисту России Вячеславу Грибкову, работающему в театре с 1971 года, исполнилось 70 лет. И, наконец, в этом сезоне к нам пришла молодая актриса Аманда Кварацхелия, которая сразу влилась в коллектив.

Всё это говорит о том, что жизнь кипит, бурлит и продолжается. И все мы, как только подкопим силы, ждем вас снова в Театре драмы. Будем экспериментировать вместе!