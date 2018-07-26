Веремеенко и другие: расклад сил на выборах депутата Госдумы от Тверской области

26 Июль 14:40 2018-07-26T15:55:40+03:00

25 июля избирательная комиссия Тверской области завершила прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ по 180-му округу

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По предварительной информации, к предвыборной гонке будет допущено 6 человек – все выдвинуты партиями. Единственный самовыдвиженец Сергей Жегунов не представил в облизбирком подписи и выбывает из числа претендентов на думское кресло, которое оказалось вакантным после назначения Владимира Васильева главой Дагестана.

Таким образом, скорее всего, в избирательном бюллетене мы увидим 6 фамилий. Это Сергей Веремеенко от «Единой России», Леонид Булатов от ЛДПР, Александр Гришин от «Партии пенсионеров», Илья Клейменов от «Коммунистов России», Вадим Соловьев от КПРФ и «справедливоросс» Сергей Юровский.

Эксперты считают, что, несмотря на относительно большой список кандидатов, серьезной борьбы за место представителя от Тверской области в нижней палате парламента, скорее всего, не будет.

Лидером предвыборной гонки они называют «единоросса» Сергея Веремеенко. Его выдвижение выглядит логичным шагом после ухода Владимира Васильева. В партийном решении прослеживается преемственность в желании иметь сильную федеральную фигуру от Тверской области.

С 2000 года Веремеенко живет в Тверской области. За это время дважды избирался депутатом Законодательного Собрания Тверской области. Является соавтором ряда законопроектов по поддержке семей, представителей старшего поколения и инвалидов. Но больше известен своей деятельностью по развитию регионального агропромышленного комплекса.

По инициативе Веремеенко в Кашинском районе создано самое крупное в стране коневодческое хозяйство «Снайп», а сейчас разрабатывается программа развития коневодства в Тверской области. Предполагается, что её реализация позволит создать тысячи рабочих мест для жителей региона. Известен он и по общественным проектам. Например, по его инициативе на Патриаршем подворье открыт Храм-музей с самой большой в мире коллекцией икон «Образ Пресвятой Богородицы» – 400 икон.

Соратники кандидата по партии отмечают, что в случае избрания Веремеенко его опыт и вес на федеральном уровне сыграют положительную роль в развитии региона, который получит мощную поддержку и лобби интересов области в Госдуме.

Неслучайно Сергей Веремеенко стал победителем проведенного тверским отделением «ЕР» праймериз, на котором набрал почти половину голосов – 45,9%.

Сейчас Веремеенко демонстрирует высокую активность, ежедневно бывает то в одном, то в другом районе области, встречается с людьми и лидерами общественного мнения.

О других кандидатов открытой информации намного меньше.

Эсер Сергей Юровский и «жириновец» Леонид Булатов - депутаты Тверской городской Думы.

Александр Гришин когда-то был депутатом Законодательного Собрания. Некоторое время числился членом сразу двух партий – КПРФ и «Справедливой России». Сейчас баллотируется от «Партии пенсионеров».

Представителя КПРФ Вадима Соловьева знают как бывшего депутата Госдумы. Два года назад Вадим Соловьев претендовал на пост губернатора Тверской области. Однако не был зарегистрирован избиркомом из-за допущенной юридической ошибки в документах.

Илья Клеймёнов – врач, бывший член КПРФ, а теперь лидер тверских «Коммунистов России».

Практически все эксперты сходятся во мнении, что нынешняя избирательная кампания пройдет спокойно, так как реальную конкуренцию Веремеенко остальные кандидаты вряд ли смогут составить. Точки над i будут расставлены 9 сентября, в Единый день голосования.