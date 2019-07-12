Заглядываем в чужой карман: Кто сколько получает в Тверской области

Средняя зарплата работников предприятий и организаций Тверской области в мае 2019 года составила 33 392 рубля. Такие данные предоставил Тверьстат. Если сравнивать с уровнем средних заработков по России, Тверская область порядком отстаёт: по данным Росстата, средняя по стране начисленная зарплата работников предприятий и организаций в мае 2019 года составила 48 510 рублей.

Тут, однако, следует помнить, что эти данные - всего лишь среднее арифметическое по всем сферам деятельности, и на величину средней по России зарплаты влияют такие богатые отрасли, как, например, нефтегазодобыча, работники которой в среднем зарабатывают около 150 000 рублей. В нашем регионе подобных предприятий, к сожалению, нет.

Возвращаясь к Тверской области, можно отметить, что статистика 2019 года показывает рост зарплат по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. С января по май 2019 года работники организаций и предприятий Верхневолжья получали на 6,6% больше, чем в те же месяцы год назад. Средняя зарплата за январь - май в этом году составила 31 784 рубля.

При этом заработки продолжают расти: по сравнению с апрелем 2019-го майские зарплаты выросли на 2,3%.

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ

В опубликованных Тверьстатом данных есть также интересная информация о зарплатах в конкретных отраслях. Самая большая средняя зарплата была начислена работникам сферы производства транспортных средств и оборудования. В мае их средняя заработная плата составила 54 288 рублей, а за январь - май - 54 173 рубля.

Второе место у зарплат работников финансов и страхования. В среднем за май работнику данной сферы было начислено 48 867 рублей (за январь - май - 49 087 рублей).

«Бронза» досталась энергетикам. За май они в среднем заработали 45 949 рублей (средняя зарплата с января по май составила 46 778 рублей). Отметим, что в эту категорию кроме организаций, занимающихся электроэнергией, газом и паром, попали также компании, работающие на ниве кондиционирования воздуха.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ

Совсем не так повезло с зарплатами работникам гостиниц и предприятий общепита. Здесь средние зарплаты за май зафиксированы на уровне 24 311 рублей. А в среднем с января по май и того меньше - 23 642 рубля.

Справедливости ради отметим, что в данных Тверьстата есть категория работников, чьи зарплаты ещё ниже: 21 427 рублей в мае и 21 677 рублей в среднем с января по май. Данная сфера обозначена как «предоставление прочих видов услуг», но кто туда входит, сказать затруднительно.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Что касается социальной сферы, самая большая среднемесячная начисленная заработная плата оказалась у медработников и работников социальной сферы, которых объединили в одну категорию. В мае средние заработки медиков и соцработников составили 33 578 рублей, а за период с января по май - 30 603 рубля.

В сфере культуры зарплаты оказались несколько меньше. Правда, здесь нельзя говорить о точных цифрах, так как тружеников культуры объединили с работниками спорта, досуга и развлечений. В мае средняя начисленная зарплата этой категории работников составила 28 979 рублей (средняя зарплата с января по май - 27 828 рублей).

Что касается работников образования, их средняя зарплата за май 2019 года зафиксирована на уровне 27 618 рублей (средняя зарплата за период с января по май - 24 700 рублей). При этом, напомним, на недавней прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным, прозвучал вопрос о маленьких зарплатах учителей из Тверской области. Тогда звучала цифра в пятнадцать тысяч рублей.

ПРОИЗВОДСТВО

Средняя зарплата по всей сфере обрабатывающего производства в мае 2019 года составила 34 600 рублей (с января по май - 33 779 рублей). Лидерами среди производственных отраслей, они же лидеры по зарплатам среди всех сфер, оказались работники производства транспортных средств и оборудования (цифры представлены выше).

Меньше всего в данной сфере зарабатывают работники производства изделий из соломки и материалов для плетения: 25 921 рубль - средняя зарплата за май и 26 050 рублей - средняя зарплата с января по май.

СФЕРА ГОСУПРАВЛЕНИЯ

Работников государственного управления в рассматриваемых нами статистических данных объединили с работниками сферы военной безопасности и социального обеспечения. Средняя начисленная зарплата за май 2019 года у тружеников данных сфер составила 36 217 рублей, а с января по май немного меньше - 33 988 рублей.