Исполнен с профицитом

В повестке дня Законодательного Собрания Тверской области 11 июля значилось 23 вопроса. В числе основных – исполнение бюджета Тверской области за 2018 год. В двух чтениях народные избранники приняли закон «Об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год»

Пробежимся по основным показателям:

Согласно итогам, исполнение бюджета Тверской области за 2018 год по доходам составило 59 млрд. 712 млн. или 109% к годовым бюджетным назначениям. Перевыполнение составило 4 млрд. 906 млн. 895,3 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом доходы увеличились на 8, 7% за счет роста налоговых и неналоговых доходов.

В 2018 году доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составила 79,8%, доля безвозмездных поступлений – 20,2%. Основную долю (87,6%) в налоговых и неналоговых доходах составили 4 налога: налог на прибыль (29,7%), налог на доходы физических лиц (28,2%), налог на имущество организаций (16,5%) и акцизы (13,2%).

Расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 53 млрд. 505 млн. рублей или на 92,4% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2017 годом расходы областного бюджета увеличились на 10,2%.

Ниже среднего уровня сложилось исполнение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство - 71%, национальную экономику - 84,9%, здравоохранение - 90,1%, охрану окружающей среды - 92,1%.

В 2018 году сохранилась социальная направленность областного бюджета. Расходы на социальную политику, здравоохранение и образование составили 63,4% от общего объема областного бюджета.

Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области составили 1 млрд. 408,9 млн. рублей (42,4% от утвержденных бюджетных ассигнований).

Расходы Дорожного фонда в 2018 году исполнены в объеме 5 млрд. 756 млн. рублей или на 80,2% от бюджетных назначений. Доля расходов Дорожного фонда в общем объеме областного бюджета в 2018 году составила 10,8% (в 2017 году – 11,6%).

Областной бюджет за 2018 год в целом исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 6 млрд. 207 млн. рублей при планируемом дефиците 3 млрд. 128 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2019 года государственный долг Тверской области составил 24 млрд. 611 млн. рублей (51,7 % от фактического общего годового объема доходов областного бюджета, без учета объема безвозмездных поступлений). Необходимо отметить, что за 2018 год государственный долг Тверской области снизился на 1 млрд. 034 млн. рублей. Наибольшую долю в структуре государственного долга составляют бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета (57,7%).

Официально

Константин Буевич, председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Тверской области:

- Анализ исполнения областного бюджета за прошедший финансовый год – одна из важнейших функций парламентского контроля.

Закон об исполнении бюджета Тверской области за 2018 год был рассмотрен всеми комитетами Законодательного Собрания и, конечно, профильным комитетом – по бюджету и налогам. Хочу отметить, что, согласно показателям, доходы областного бюджета в 2018 году выросли и составили 109% от плановых. Это значительная сумма. Расходная часть исполнена на 92,4% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований. По разным отраслям исполнение выглядит по-разному – где-то оно выше, где-то ниже: от 50% до практически 99%. Причины низких показателей исполнения бюджета по отдельным отраслям связаны в основном с невыполнением подрядчиками установленных контрактами сроков, неисполнением обязательств перед заказчиками – то есть, перед Тверской областью. Это приводит к расторжению контрактов и необходимости проведения новых конкурсных процедур. Так происходит в строительной отрасли, в сферах ЖКХ, дорожного хозяйства и других. Итог – низкий уровень исполнения расходов областного бюджета, в том числе по реализации Адресной инвестиционной программы.

Также отмечу, что по итогам года бюджет исполнен с профицитом в 6,2 млрд. рублей – в основном это неиспользованные в 2018 году средства, которые переходят на 2019 год.

Общий вывод – нужно эффективнее использовать бюджетные средства и достигать поставленных целей. Это наша общая задача.

Андрей Епишин, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам:

- Хочу отметить несколько моментов, которые, в первую очередь, касаются взаимодействия регионального бюджета с федеральным. В 2018 году Тверская область намного лучше выглядит с точки зрения структуры бюджета. Достаточно эффективно сработала здесь исполнительная власть. У региона очень хорошие показатели по снижению долговой нагрузки, средств, которые тратятся на обслуживание госдолга. В пропорции к объему долга и к проценту средств, которые тратятся на его обслуживание непосредственно, у региона– один из лучших показателей в ЦФО. Это положительно оценивается и минфином РФ.

Очень важно, что в 2018 году увеличено как в количественном, так и в качественном показателях участие бюджета Тверской области в получении субсидий из федерального бюджета. Отмечу, что в 2019 году и количество, и виды субсидий, в получении которых участвует Тверская область, также увеличиваются, причем довольно значительно.

В целом, исполнение бюджета Тверской области за 2018 год по вопросам получения средств из федерального бюджета, по качеству и структуре бюджета, по вопросам долговых обязательств имеет хорошие показатели. Таким образом, на мой взгляд, можно положительно оценить результаты работы региона.