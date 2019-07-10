В Твери на День города перекроют улицы, а ночью и мосты

В ближайшее воскресенье, 14 июля, жители и гости Твери отметят День города. В преддверии праздника городская администрация опубликовала список улиц, где будут действовать временные ограничения для транспорта.

Основная масса перекрытий вводится 14 июля, при этом на ряде участков ограничения введут заранее, чтобы подготовиться к Дню города.

Например, на Театральной площади и Театральном проезде движение и парковка всех видов транспорта (за исключением задействованного в подготовке Дня города) прекращаются с 18 часов 10 июля. В субботу, 13 июля, с 18 часов запретят движение и парковку транспорта на участке Свободного переулка от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина. Заметим, что на обоих участках перекрытия продлятся до окончания праздничных мероприятий.

С полуночи 14 июля до 2 часов 15 июля закрываются для движения и парковки:

- улица Советская (участок от Тверского проспекта до Волжского проезда);

- набережная Степана Разина и улица Вольного Новгорода (участки от Свободного переулка до Тверского проспекта);

- улица Ивана Седых.

И только вечером 14 июля для транспорта будут введены более серьёзные ограничения. На три часа - с 22 часов до 1 часа ночи - для движения и парковки закроются:

- Новый и Старый Волжские мосты;

- Тверской проспект (на участке от улицы Советской до Нового моста);

- Комсомольский проспект (на участке от улицы Горького до Нового моста);

- набережная Степана Разина (на участке от улицы Трехсвятской до Тверского проспекта);

- улица Вольного Новгорода (на участке от улицы Трехсвятской до Свободного переулка);

- набережная Афанасия Никитина (от площади Мира до речного вокзала).

Также на ряде участков с 6 часов 14 июля до 0:15 15 июля прекращается парковка автомобилей:

- по улице Новоторжской (на участке от Свободного переулка до улицы Ивана Седых);

- по Комсомольскому проспекту (на участке от улицы Горького до Нового моста;

- по Тверскому проспекту (на участке от бульвара Радищева до Нового моста);

- по набережной Афанасия Никитина (от Комсомольского проспекта до речного вокзала).

Кстати, на период проведения праздничных мероприятий руководителям транспортных организаций и предпринимателям, которые занимаются пассажирскими перевозками, рекомендовано продлить работу общественного транспорта до 1 часа ночи 15 июля, временно изменить привычную схему движения, а также провести с водителями дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения.

Организация объездов перекрытых участков будет производиться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Администрация города просит на время ограничений по возможности воздержаться от использования личного автотранспорта, в особенности в центральной части города.