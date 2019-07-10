Вся программа Дня города в Твери: Парусная регата, парад колясок, промыслы и много музыки

Главное событие этих выходных - День города. Твери исполняется 884 года. Предъюбилейная программа обещает порадовать жителей и гостей города. Все лучшие моменты предлагают выкладывать в соцсети под хештегом #Тверьпойдёмгулять.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

11:00 – 12:00 – демонстрация видеофильмов: «Дом Спаса», «Михаил Тверской», «Анна Кашинская», «Древняя Тверь», «Первый День города», «Созвездие» и День города», «Спорт, спорт, спорт…», «Музыкальная палитра», «Праздничные подарки», «Страницы Дня города».

12:00 – 12:40 – торжественная церемония открытия Дня города-2019.

12:40 – 17:00 – VIII Тверской фестиваль русских народных инструментов «Струны русской души» (участники из Твери, Москвы, Вятки, Ступино).

17:00 – 18:00 – открытая репетиция симфонического оркестра. 18:00 – 20:00 – концерт «Тверская звезда» с участием тверских исполнителей – участников конкурсов, фестивалей, телепроектов.

20:00 – 23:00 – шоу-программа «Симфонией, чарующие звуки» с участием одного из лучших симфонических оркестров страны под руководством дирижера Дмитрия Филатова, Dj FELL и солиста музыкального театра «Геликон-опера».

Выставка-ярмарка «Тверь мастеровая» также пройдет в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ

10:00 – 20:00 – выставка-ярмарка народных промыслов «Тверь мастеровая».

12:00 – 18:00 – показательные выступления и мастер-класс по спидкубинку, конкурсы с призами, фреш-бар, фото и интерактивные зоны.

12:00 – 17:00 – выставка ретроавтомобилей и современной техники ГУ МЧС России по Тверской области.

СВОБОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК

10:00 – 23:00 – гастрономический фестиваль.

12:00 – 18:00 – праздничная программа от «Заволжского мясокомбината».

ТВЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ

13:00 – 16:00 – «Добрый цирк для любимого города». В программе: спортивный праздник для всей семьи «Стать героем», театрализованная постановка «Алиса в стране чудес», программа клоунского дуэта Анжелики и Сергея Клюевых, обладателей золотого приза Международного циркового фестиваля в Китае, «В гостях у цирка». Главный приз – годовой абонемент в цирк для всей семьи.

ГОРОДСКОЙ САД

12:45 – 14:30 – концертно-развлекательная программа «Театр-дети-театр» с участием народного детского цирка «Фантазеры» (г. Конаково).

14:30 – 15:00 – выступление вокалистов и ансамбля танца «Айседора» Тверского колледжа культуры имени Львова.

15:00 – 16:30 – «Лучшие из лучших». Выступление победителей вокального и хореографического конкурса «Поймай удачу».

16:30 – 17:00 – выступление вокального ансамбля «Родник» (г. Бежецк).

17:00 – 17:45 – выступление коллективов Калининского района и Борковского Дома культуры Зубцовского сельского поселения.

17:45 – 18:30 – выступление Марины Маливановой и студии «Анчарэ» (г. Тверь).

18:30 – 19:00 – выступление победителей вокального конкурса эстрадной песни «Золотая Тверь-2019».

19:00 – 20:00 – юбилейный концерт Тверского муниципального духового оркестра «20 лет вместе».

Музыки будет много и разнойФото: Ирина ТАРАСОВА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ГОРСАДА

12:00 – 15:00 – программа в «Книжном шатре»: книгообмен, краеведческий кроссворд, викторина, мастер-класс от библиотеки имени А.М. Горького.

12:00 – 15:00 – «Разноцветные половички» мастер-класс по ручному ткачеству от Тверского центра детского и семейного творчества имени А.С. Пушкина.

12:00 – 18:00 (у фонтана) – «Хлебный хоровод»: выставка-экспозиция, детские конкурсы, аттракционы, мастер-классы, дегустация.

13:00 – 18:00 (наб. р. Волги) – чемпионат Тверской области по перетягиванию каната.

НАБЕРЕЖНАЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА

12:00 – 13:00 – концерт «Удачный праздник».

13:00 – 14:00 – парад детских колясок.

14:00 – 15:00 – программа Тверского мюзик-холла.

15:00 – 19:00 – «Гриль-фест». Чемпионат по грилю среди команд любителей, мастер-классы.

12:00 – 19:00 (зона у фонтана) – арт-пикник «Тверь восхитительна», фотовыставка, релакс-зона, мастер-класс, детская зона, фотозона и фотомузей под открытым небом, выставочный проект «Город моего детства».

12:00 – 19:00 (сквер) – фестиваль клубов исторической реконструкции «Эпоха» с мастер-классами и игровыми зонами; концертно-игровая программа «Королевство развлечений, царство увлечений», полоса препятствий; программа «Территория творчества» с мастер-классами по батику, декупажу и выставкой изделий декоративно-прикладного искусства; мастер-класс по бумагопластике «Радужный город»; интеллектуальные игры (шашки, шахматы); интерактивная программа «2ГИС. Точно о родном городе».

Закончится праздник фейерверкомФото: Ирина ТАРАСОВА

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

Здесь пройдет фестиваль современной культуры и спорта «Тверь – молодежная столица».

Спортивная программа

5:30 – 12:00 (у кафе «Бриг») – «Тверская блесна» ХХХI чемпионат города Твери по спортивной ловле рыбы спиннингом.

12:00 – 16:00 – соревнования и турниры по силовому экстриму, уличному баскетболу, теннису, настольному теннису. Мини-гольф. Мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта в рамках проекта «Дворовый тренер».

12:00 – 17:00 – фестиваль боевых искусств «Тверь в спорте», тестирование комплекса ГТО.

12:00 – 20:00 – кубок Твери по пляжному волейболу «Золотой песок».

Молодежная программа

12:00 – 15:00 (сцена) – концертная программа «Студенчество. Музыка. Танец».

15:00 – 16:00 – развлекательная программа.

16:00 – 20:00 – выступление музыкальных групп «ИНТРА», «Компас Маури», «MALAЯ», «ПАРАFIN», «7Б».

20:00 – 23:00 – шоу танца, музыки и света.

12:00 – 15:00 – «Молодежные рекорды». Программа с флешмобами и конкурсами.

12:00 – 16:00 – «Play day». Программа с квестами и настольными играми.

12:00 – 18:00 – #МолодежьТвери. Граффити-проект по созданию арт-инсталляций.

18:00 – 19:00 – Latino-фиеста.

АКВАТОРИЯ ВОЛГИ

Жителей города ждет «Водный театр».

12:00 – 15:00 – чемпионат Твери и соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти олимпийской чемпионки Антонины Серединой и на призы призеров Олимпийских игр Виктора Денисова и Ильи Первухина.

12:00 – 16:00 – парусная регата «Паруса Твери».

15:30 – 17:00 – соревнования на призы серебряного призера Олимпийских игр Дмитрия Бехтерева по гребному спорту.

17:00 – 18:00 – турнир по гребле на лодках класса «Дракон» «Гонка тверского дракона».

23:00 – праздничный фейерверк.