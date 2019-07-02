На месте спиленных на улице Советской в Твери лип осенью посадят новые

Не срастается у нас в городе с растительностью, такой вот каламбур. Двадцать молодых лип сорта «гринспайер», посаженных на радость горожанам в мае 2018-го на улице Советской, от Тверского проспекта до площади Пушкина, прожили всего год. На днях почти все юные деревца спилили, оставив лишь маленькие жалкие пеньки.

В администрации города «КП»-Тверь» объяснили: липы погибли из-за неблагоприятных погодных условий.

- Специалистами «Зеленстроя» было принято решение спилить липы, потому что они засохли. Перед этим их изучили экологи и пришли к выводу, что восстановлению деревья не подлежат, - объяснили в пресс-службе администрации Твери. - Поскольку сейчас очень жарко, сажать деревья нельзя. Но осенью планируется высадить новые.

Однако директор Ботанического сада Тверского госуниверситета Юрий Наумцев считает, что и новые деревья могут погибнуть, потому что им не дают должного ухода.

- К сожалению, сейчас посадка деревьев в городе проходит как «мероприятие». И всё внимание к ним заканчивается после посадки. Их не поливают, за ними не смотрят. Единственная процедура, которую с деревьями в городе проводят, - это их варварская обрезка, - поделился своим мнением Юрий Наумцев.

Увы, это далеко не первый случай, когда в городе гибнут деревья. Вспомнить только 38 взрослых лип, спиленных год назад на проспекте Победы вдоль здания бывшей швейной фабрики. Тогда тоже объяснялось: деревья засыхали и были признаны аварийными.

- Конечно, в городе, тем более в центре, очень жёсткие для деревьев условия. Но, с другой стороны, в мире есть условия и хуже: тот же Нью-Йорк, Париж или Москва. Однако там деревья растут. А за нашими просто нет квалифицированного ухода, - считает Юрий Наумцев. - Что касается новых деревьев, которые посадят осенью, если процедура будет та же самая, их ждёт такая же судьба.

Так участок Советской напротив здания Заксобрания выглядел год назад, когда там сажали молодые деревца. Фото: администрация Твери.