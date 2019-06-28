ГИБДД хочет сократить сроки перекрытия Крупского моста в Твери

Подрядчик, который будет вести капремонт Бурашевского путепровода, более известного в народе как Крупский мост, определён. Единственной компанией, заявившей себя на конкурс и выигравшей его, стало ООО «СК «ВИТ». У компании имеется необходимый опыт строительства и реконструкции мостов и путепроводов, а это было одним из обязательных требований к кандидатам. Именно поэтому, возможно, на конкурс более никто и не заявился.

Согласно срокам, определённым контрактом, ремонт должен стартовать уже в июле. Продлятся работы 11 месяцев, и большую часть этого времени мост будет перекрыт.

Как это отразится на движении в городе, представить легко. Не только автомобилистам, но и пассажирам общественного транспорта придётся привыкать к перманентным пробкам и вносить изменения в своё расписание с учётом долгих задержек в пути. Заметим ещё раз: не на неделю и даже не на пару месяцев, а едва ли не на год.

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Вопросы о сроках перекрытия Крупского моста «КП»-Тверь» задала начальнику Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Денису Черныху. Он обнадёжил: первоначальная информация о том, что мост будет закрыт почти год, несколько преувеличена.

- Вместе с городской администрацией мы провели работу с подрядчиком, и думаю, что общими усилиями у нас получится уменьшить продолжительность перекрытия. Ещё рано говорить, на сколько, но, думаю, даже предполагаемые нами 8 месяцев значительно сократятся, - сообщил Денис Черных.

Работы начнутся уже в июле. Сначала - на подступах к мосту. Эта работа, по словам Дениса Черных, перекрытий не требует.

- Далее, когда будут разгружать опоры моста, мы будем настаивать на возможности организации реверсивного движения в часы пик. Утром в одну сторону, вечером в другую. До этого нам удавалось находить взаимопонимание с подрядчиком, надеемся, так будет и дальше.

ПОДРЯДЧИК НЕ СТОЛЬ ОПТИМИСТИЧЕН

Прогнозы компании, которая будет делать капремонт путепровода, оказались не столь оптимистичными.

- Это, конечно, нереально. Перекрытие запланировано даже не на 8 месяцев, а на все 11, - расстроил в разговоре с «КП»-Тверь генеральный директор ООО «СК «ВИТ» Сергей Решетников. - Единственное, что мы сможем сделать, - отсрочить начало перекрытий до конца июля. Мы идём навстречу городу и понимаем, что перекрытие - это большая проблема, но технологически начать работы без перекрытия просто невозможно. Разве что частично движение удастся сохранить на время подготовительных работ, пока мы снимаем рельсы. Но это продлится недолго, как я уже сказал, максимум до конца июля.

Когда же начнутся работы, мост в любом случае будет закрыт. По словам Сергея Решетникова, это потребуется уже в самом начале работ на путепроводе.

- Реверсивное движение дальше будет невозможно: технология не позволяет производить работы на одной половине. Мы должны полностью поднять пролётное строение. Для того чтобы приступить к ремонту опор, мы должны верх весь разобрать. И лишь после этого будем ремонтировать опоры. Ну и потом будем поднимать пролётные строения целиком.

Мост не откроют уже до окончания ремонта, что, вероятнее всего, случится в мае 2020 года, когда температурный режим позволит уложить на обновленном путепроводе асфальт. Таким образом срок полного перекрытия моста приближается к десяти месяцам, если всё пойдёт именно так, как планирует подрядчик. Ускорить работы будет проблематично. Темп зависит не только от подрядчика, но и от РЖД. Ряд работ можно проводить только во время так называемых окон, когда под путепроводом отсутствует движение поездов.

Железнодорожная компания и подрядчик должны найти консенсус по организации «окон», но договориться о них, по словам гендиректора «СК «ВИТ», с каждым годом становится всё сложнее.

ВАЖНО!

Как объехать пробки

Самым напряжённым участком на время ремонта станет Южный путепровод. Он будет загружен круглосуточно и с обеих сторон - это признают в ГИБДД. В качестве объездных путей будут использоваться бульвар Цанова с улицей Коминтерна. Скорее всего, ГИБДД запретит левый поворот и разворот с Южного моста в направлении вокзала. Тем, кому нужно будет проехать из микрорайона «Южный» на вокзал, придётся сделать небольшой крюк: поворачивать направо, за торговым центром «Впоход» опять поворачивать направо, выезжать на улицу Коминтерна, делать правый поворот и ехать спокойно в сторону вокзала. Немного изменится и схема организации дорожного движения в самом микрорайоне «Южный».

НА ЗАМЕТКУ

Каким будет Крупский мост после ремонта

Чтобы хоть немного подсластить горькую пилюлю одиннадцати месяцев пробок, напомним, что страдать город будет всё-таки не зря.

Путепровод оборудуют современным освещением. Количество полос увеличится до четырёх, на мосту появится разделительное заграждение. Более просторными станут тротуары, ширина которых сейчас не превышает 80 сантиметров. После реконструкции они будут почти вдвое шире: по новым тротуарам уже спокойно смогут передвигаться мамы с колясками или ездить велосипедисты. Технологии, которые применят при капремонте Крупского моста, подрядчик уже успел успешно обкатать при строительстве путепровода через Октябрьскую железную дорогу в посёлке Редкино. Благодаря армированию балок и другим современным методам ремонта обновлённый мост должен существенно повысить свою надёжность. Гарантия на основные работы составит 8 лет.