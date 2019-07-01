2019-07-01T23:55:15+03:00
Политика

Спикер парламента Тверской области выступил на заседании Совета законодателей ЦФО

Сергей Голубев обозначил ряд предложений по совершенствованию законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия.
Алина ПЕТРОВА
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Выступление Сергея Голубева. Фото: пресс-служба ЗСТОВыступление Сергея Голубева. Фото: пресс-служба ЗСТО
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Мероприятие прошло в Рязанской области, местом проведения был выбран государственный музей-заповедник С. А. Есенина. В заседании участвовал полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Один из ключевых вопросов повестки - роль региональных парламентов в реализации национальных проектов, в первую очередь нацпроекта «Демография».

- От его результатов во многом зависит успех остальных наших проектов, - подчеркнул полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев.

В ходе мероприятия также рассматривались вопросы создания благоприятных условий для устойчивого развития туристской деятельности и туристского потенциала регионов ЦФО.

Сергей Голубев в своём выступлении обозначил ряд предложений по совершенствованию законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия. В Тверской области свыше 7300 объектов культурного наследия, больше чем в любом другом субъекте ЦФО.

Поэтому, тема сохранения памятников для Тверского региона более чем актуальна. Министерством культуры РФ предложена корректировка действующего федерального законодательства: в части предоставления преференций инвесторам, создания государственно-частного партнёрства, что поможет вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

На заседании. Фото: пресс-служба ЗСТО

На заседании. Фото: пресс-служба ЗСТО

В своё время в Федеральный Закон об объектах культурного наследия была внесена новелла о льготах, предоставляемых физическим и юридическим лицам при передаче в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В соответствии с ней были приняты важные изменения в региональный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области»: уточнены полномочия органов государственной власти в сфере сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия и утверждены условия предоставления в долгосрочную аренду объектов, требующих ремонта и реставрации.

В «Методике определения и расчёта арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Тверской области» был установлен размер минимальной ставки арендной платы для арендатора объекта культурного наследия, относящегося к государственной собственности Тверской области и находящегося на момент предоставления в аренду в неудовлетворительном состоянии, в размере 1 рубля за один квадратный метр в год. Но бума меценатства с введением новых принципов передачи памятников культуры по льготной аренде в нашем регионе не произошло.

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации неоднократно вносились законодательные инициативы, предусматривающие изменение порядка исключения объектов культурного наследия из Реестра. Но они либо отклонялись, либо после обсуждения возвращались субъектам права законодательной инициативы. По словам председателя Законодательного Собрания Тверской области, есть необходимость вернуться к рассмотрению этого предложения.

-Усовершенствовать механизм исключения объектов культурного наследия из Реестра. Пересмотреть полномочия Правительства Российской Федерации в части принятия решения об исключении объекта культурного наследия из Реестра независимо от историко-культурного значения объекта культурного наследия. Предоставить органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по принятию решений об исключении из Реестра объектов культурного наследия регионального или местного значения. Предусмотреть, что принятие таких решений возможно на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, по представлению регионального органа охраны и (или) органа местного самоуправления, с обязательным проведением народного обсуждения, возможно, через принятие региональным парламентом соответствующего закона, - отметил в своём выступлении Сергей Голубев.

Выступление Сергея Голубева вызвало большой интерес коллег, поскольку эта тема актуальна для каждого российского региона. Тверского спикера поддержали и представители министерства культуры РФ.

Члены Совета законодателей ЦФО договорились о координации усилий в сфере охраны памятников культурного наследия, в том числе и с учётом опыта зарубежных стран. В свою очередь, председатель Законодательного Собрания Тверской области выразил готовность выходить с совместными проектами на уровень Государственной Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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