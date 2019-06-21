2019-06-21T15:59:37+03:00
Общество

В первую смену в лагерях отдыхают более 5 тысяч школьников Твери

Продолжается летняя оздоровительная кампания
Алина ПЕТРОВА
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В загородных лагерях в первую смену отдыхают 1147 детей. Фото: пресс-служба администрации ТвериВ загородных лагерях в первую смену отдыхают 1147 детей. Фото: пресс-служба администрации Твери
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В летних оздоровительных лагерях Твери заканчивается первая смена. На загородных базах отдыха, а также в лагерях с дневным пребыванием отдыхают более пяти тысяч детей.

В ближайшие дни в загородных лагерях пройдут прощальные концерты и дискотеки, после чего завершится первая смена.

- В этом году в ее рамках отдыхают 1147 детей. В июне в городе работают лагеря с дневным пребыванием при школах. В них отдыхают 4017 детей. Также действует образовательный лагерь палаточного типа и детская дача для дошкольников «Отмичи», - комментируют в администрации Твери.

Каждая смена посвящена той или иной тематике: сказки, спорт, кино. Исходя из темы дети готовят выступления для концертов, проводятся развлекательные и образовательные мероприятия. За время пребывания в лагере все воспитанники учатся чему-то новому – новым видам спорта, рукоделию и т.д. Им помогают в профессиональном самоопределении. Кроме того, большое внимание уделяется обучению навыкам безопасности. Например, детям объясняют правила поведения на дороге или в чрезвычайной ситуации. Все навыки отрабатываются в игровой форме.

Также в течение смены ребята участвуют в весёлых стартах, турнирах по настольному теннису, футболу, легкоатлетической и туристической эстафетах, увлекательных квестах, творческих праздниках. Тематические обучающие занятия для ребят проводят сотрудниками МЧС, ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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