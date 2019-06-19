Реальная история: Мусор не вывозят, деньги начисляют

Контейнерной площадки и мусорных баков в деревеньке Кунганово в Торжокском районе никогда не было. Мусор был, а баков не было. Впрочем, как в большинстве сёл и деревень. С мусором поступали по старинке: закапывали в компостные ямы да жгли. О том, что где-то там случившаяся мусорная реформа пришла и к ним, кунгановцы поняли, когда в очередной квитанции на оплату ЖКХ появилась новая строка - «Обращение с ТКО» - 91 рубль 24 копейки с человека. Поняли и растерялись.

- За мусор начислили нам за четверых 365 рублей 95 копеек. Это в квитанции за апрель. Мы звонили в мусорную компанию, сказали, что отказываемся платить, так как услуга оказана не была. И что вычеркнем эту строчку из квитанции. А они в ответ: вычёркивать не имеете права! А за что мы платить должны, если мусор не вывозят? - разводит руками жительница деревни Елена Дроздова. - Мы не заплатили, и следующая квитанция, конечно, уже с двойной суммой пришла.

Расчёт в квитанциях - строго по тарифу. Вот только начислена плата за услугу, которую селяне не получают.Фото: Виктория ТУШКОВА

Возмущение Елены Петровны разделяют и односельчане. Практически каждый из них пытался дозвониться в компанию «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ), которая является в Тверской области региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, а также в администрацию Высоковского сельского поселения, которая и управляет территорией. Ответы, со слов селян, они получали разные.

«Соседке сказали в администрации, чтобы просто вычеркнула эту строчку!», «А мне ответили, что вычёркивать не имеем права!», «Мы на горячую линию дозвонились, нам просто сказали: информация принята - и ничего с тех пор не произошло», - наперебой рассказывают деревенские активисты.

Кунгановцы активно обсуждают странные счета в квитанции, но хорошего настроения, истинно по-русски, не теряют.Фото: Виктория ТУШКОВА

Отдельно жителей деревни интересует, почему квитанции с новой мусорной строчкой пришли не всем. А лишь тем, кто оплачивает воду по счётчику, а не по фиксированным тарифам. Некоторые усматривают в этом чуть ли не сговор, дескать, пытаются компенсировать свой уменьшившийся доход: за воду по счётчику-то плата гораздо меньше стала.

Так или иначе, но все сходятся во мнении: платить будем, но только если мусор действительно станут вывозить.

Ну а пока местные жители и дачники, коих половина, если не больше, расправляются со своим мусором как и раньше. Пищевые отходы отправляют в компостные ямы, что-то сжигают в бочках за домами, что-то складируют на участке и отправляют с оказией за пределы деревни, чтобы выбросить где-нибудь по дороге в Тверь. У некоторых дети приезжают погостить на выходных и увозят мешки с мусором с собой. Есть и такие, кто идёт два с лишним километра до ближайшего посёлка Высокое и выкидывает мусор там - в посёлке есть контейнерная площадка и баки. Там же, в Высоком, находится местная администрация, в чьё ведение попадает деревня Кунганово.

С мусором в деревне все жители расправляются традиционно: жгут в бочках и выбрасывают в компост.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Мне в администрации сказали: пока не платите, вычёркивайте эту строчку. Говорят, все документы о том, что у нас мусор не вывозится и контейнеров нет, уже куда надо отправили, - пересказывает свой разговор с чиновниками Высоковской администрации Елена Дроздова.

- А если суд? Бумага должна быть, официальная! Иначе присудят нам долги! Где эта бумага? - возражает дачник Сергей Фадеев.

В местной администрации, узнав о проблеме, с которой пожаловали к ним корреспонденты «КП»-Тверь», пригласили побеседовать с главой Высоковского сельского поселения Светланой Ивановой.

- Мы всё уже не раз обсудили, - вздохнула Светлана Спиридоновна. - Мусорному оператору донесли информацию, что мусор не вывозится и контейнеров нет. На новые площадки под контейнеры у нас пока нет средств. Но мы всё подсчитали и отправили главе района данные о том, сколько нам нужно денег на контейнерные площадки. Тут действительно надо подумать: может быть, выгоднее не ставить новые площадки, а пускать время от времени машину с задней загрузкой.

В Высоковском сельском поселении 59 деревень. По словам чиновников, есть деревни, где вообще нет постоянных жителей, только дачники. В местной администрации не видят смысла устанавливать в таких деревнях контейнерные площадки и баки - за зиму площадки просто растащат на металлолом и украдут контейнеры.

- Есть деревни, куда разумнее пускать машины с задней загрузкой тогда, когда там есть жители, - продолжает Светлана Иванова. - А в Кунганово вообще отдельная история. Когда мы начали устанавливать контейнерные площадки, ещё существовала система договоров с каждым жителем. По количеству заключённых договоров и ставились мусорные контейнеры. Мы всех в Кунганово обошли с предложением заключить договор на вывоз мусора. Но все ответили отказом, сказали, что сами свои отходы сжигают. Сейчас мы работаем с новой системой, и документы о потребности в площадках и контейнерах составлены и направлены в Торжок.

Вот такими предстали нашему взору контейнеры в селе Высокое, куда возят мусор и некоторые жители деревни Кунганово.Фото: Виктория ТУШКОВА

Светлана Иванова продемонстрировала копии бумаг, которые отправляла в райцентр и в ТСАХ: информационные листы о населённых пунктах, где нет контейнерных площадок, с данными о количестве необходимых контейнеров и тех людях, кому, тем не менее, начислили плату за вывоз мусора.

Что касается жителей, в администрации заверили: вычёркивать строку за вывоз мусора они могут с чистой совестью:

- У нас есть все бумаги, мы информировали райцентр о том, что услуга не осуществляется, там уже информацию передавали дальше. Почему оператор сразу не отреагировал, мы не можем сказать. Но рассчитываем, что со следующего месяца эта строка в платёжках будет пустая.

Вся актуальная информация оператору была передана - сообщила глава Высоковского сельского поселения Светлана Иванова и показала копии документов.Фото: Виктория ТУШКОВА

Насчёт вопроса о том, почему счета за вывоз мусора кому-то пришли, а кому-то нет, Светлана Спиридоновна ответила, что не знает, откуда оператор берёт списки абонентов.

- Мы предлагали передать им актуальные списки жителей деревень и полную информацию о том, где есть контейнеры, а где нет. Но оператор молчит. Не получили мы и ответа на наши предложения передать имеющиеся у нас мусорные баки на их баланс. Насчёт целесообразности обслуживания некоторых деревень без стационарных контейнерных площадок с помощью машин с задней загрузкой - тоже пока ответа нет.

КОММЕНТАРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

На запрос «КП»-Тверь» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию в компании «Тверьспецавтохозяйство» ответили, что плату за вывоз мусора жителям деревни начислили неправильно.

- Деревня Кунганово действительно входит в список населённых пунктов, где услуга по вывозу ТКО не оказывается. Что касается начислений в квитанциях, то они являются ошибочными и будут сняты уже со следующего месяца, - успокоили в пресс-службе ТСАХ. - Предыдущие месяцы начисления оплачивать не нужно.

Относительно диалога с администрацией Высоковского сельского поселения и предложений со стороны её руководства комментариев не последовало. Но жителей деревни Кунганово и дачников можно успокоить: денег за мусор с них пока никто не потребует. Правда, и вывозить мусор тоже пока не будут.

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