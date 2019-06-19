«Поездка в Тверь была в приоритете», - Юрий Башмет после объявления о желании открыть в городе свою академию

18 июня Тверь уже с утра готовилась к встрече с народным артистом России Юрием Башметом. Но если в прошлом году народного артиста России доставили из Москвы с открытия Чемпионата мира по футболу на вертолете, то на этот раз все было неспешно и заблаговременно.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ!

Пока на Театральной площади настраивали микрофоны и расставляли стулья для горожан, в малом зале Тверской областной филармонии пообщаться с легендарным скрипачом и дирижером собрались директора музыкальных школ и юные скрипичные дарования. Маэстро встретили аплодисментами.

- Спасибо, что вы устраиваете на тверской земле второй раз большой праздник. Пусть я и физик, но уверен, что наша страна в области культуры - сверхдержава. И вы один из самых её ярких людей, - поприветствовал Юрия Башмета заместитель председателя правительства Андрей Белоцерковский. - Однако если говорить о тех, кто только начинает, то талант - это одно, от наших усилий он не зависит. А вот что в наших силах, так это раскрыть таланты и помочь таким детям реализоваться в жизни. Ведь это способ сделать людей счастливыми и создать гордость для страны. И вы в этом отношении - образец. И сами достигли высот, и помогаете тем, кто начинает. Мы в регионе разработали систему поддержки одаренных детей. У нас утверждено 122 губернаторских стипендии и 10 премий. За судьбой одаренных музыкантов мы следим. И она в большинстве случаев складывается очень удачно.

После этих слов круглый стол плавно перешел в мастер-класс. Перед маэстро выступили две очаровательные девушки-скрипачки.

Играть под прицелом камер и взгляда Юрия Башмета - дело непростоеФото: Ирина ТАРАСОВА

Юрий Башмет внимательно слушал, а потом очень мягко и чрезвычайно деликатно делал замечания.

- Когда ты играешь, какую картинку видишь? - обратился маэстро к губернаторской стипендиатке Марии Комаровой. - О чем твое произведение? О любви и трагедии мужчины в любви? Ну что ж.. Ты подрастешь и поймешь, как переживает мужчина, - улыбнулся Башмет. - А пока я бы посоветовал тебе играть поярче. И дыши... Когда мы начинаем говорить, мы берем дыхание, потому что мы так созданы. И ты бери дыхание перед игрой. Какое-то движение сделай. А так, молодец, умничка.

После прослушивания, вопросов и нескольких советов Юрий Башмет, заметив искреннюю заинтересованность участников круглого стола, вдруг сказал:

- У меня в России 12 центров и академий, где обучаются талантливые музыканты от 11 до 22 лет. Такую школу мы можем открыть и в Твери. Я вижу, что для вас это важно, а значит, все вопросы мы сможем решить в течение этого года. Так что в следующую нашу встречу поговорим об этом уже более конкретно.

Конечно, предложение было встречено аплодисментами.

- Юрий Абрамович, пожелайте нашим юным музыкантам что-нибудь, - в завершении круглого стола обратилась директор Тверской филармонии Татьяна Сальникова к гостю.

Молодежь замерла. Маэстро улыбнулся... И очень мудро и по-доброму заметил:

- Главное - не теряйте время! Инвестируйте таланты в свою жизнь. Сейчас, в собственную жизнь. Вы многое еще потом успеете поменять. Кто-то детей решит родить, кто-то солировать в мировых залах. Но сейчас - самый момент. Не теряйте ни одной минуты. Прикасаясь к инструменту, ставьте себе цель, пусть и небольшую. И потратьте на нее хотя бы 15 минут.

Перед концертом в Тверской филармонии прошел круглый стол с участием знаменитого дирижера и скрипачаФото: Ирина ТАРАСОВА

РУКИ-КРЫЛЬЯ

Уже через час Театральную площадь было не узнать. Более тысячи сидячих мест были заняты. Но люди приходили... и оставались, чтобы услышать легенду.

Небольшая репетиция, сверка микрофона. За сценой разыгрываются скрипачи. Только Юрий Абрамович - само спокойствие. Отточенными движениями он проверил микрофон, поудобнее поставил дирижерский стул, перекинулся парой слов с ведущими.

Музыканты занимают свои места на сцене под торжественные фанфары и аплодисменты зрителей. Началось...

Пересказывать музыку, грацию маэстро, общую атмосферу, царящую в этот день на площади, наверное, нет смысла. У каждого в этот вечер было свое собственное переживание…

Ведь всё внимание было приковано к сцене. Трепетание чутких рук дирижера напоминало полет колибри. Мягкими движениями он словно разговаривал с музыкантами, посылая им те или иные акценты и нюансы музыки. Но когда Юрий Абрамович взял в руки скрипку, это была уже совсем другая история.

Мелодичный «Ноктюрн» Чайковского, беспокойная, рваная «Полька» Шнитке... В этот вечер мы все слушали и музыку дворцовых садов, и ночные серенады, и стали очевидцами трагедии «Каменный гость», действие которой на сцене разыграли московские артисты под аккомпанемент оркестра «Солисты Москвы».

Завершился концерт огромным букетом белых роз маэстро и словами благодарности.

- Юрий Абрамович, спасибо вам за потрясающий праздник! На полтора часа Театральная площадь нашего города стала центром мировой музыкальной культуры. И за это тоже огромное спасибо! - отметил Андрей Белоцерковский. - Мы надеемся, что этот фестиваль станет традицией и мы будем встречаться вновь и вновь на радость всем любителям музыки. Уверен, это вдохновит и молодые дарования, которые, может быть, изберут своей профессиональной областью музыку, а у нас у всех вызовут гордость за страну, которая дает миру таких выдающихся музыкантов.

РАЗ ОБЕЩАЕМ, ТО ВЫПОЛНЯЕМ

Уже после концерта Юрий Башмет, несмотря на то что спешил на большой концерт в Турцию, согласился побеседовать с журналистами. И это была уже третья, немного личная история...

- Прозвучала идея, что в Твери появится ваша академия. Почему именно в нашем городе и насколько это реально?

- Вы инициативные. Приезжать куда-то уговаривать нет ни времени, ни желания уже. А вы заинтересованы. Значит, и мы с удовольствием этим займемся. Губернатор Игорь Руденя сказал, что все это будет поддержано. Я не знаю пока, центр или академия. Но с нашей стороны всё готово, есть основа, и мы знаем, что с этим делать и как.

- Вы очень занятой человек. Планов и поездок очень много. Ради концерта в Твери от чего пришлось отказаться?

- Концерт мы планировали заранее. Значит, Тверь была в приоритете. А раз мы обещаем, то мы всегда выполняем.

- Тверской зритель отличается от зрителя европейского или нам еще расти и расти?

- С одной стороны, у нас очень благожелательная публика и благодарная. Я говорю не только о Твери. Это город с историей. Страна огромная, но везде есть ощущение, что тебя ждут. Если бы мы сегодня сыграли не Моцарта, а что-то другое, нас бы так же принимали. Вот этим наша публика даже лучше.

- Для Твери специально подбирали программу?

- Есть понятие праздника и открытой площадки. Разные люди появляются. Поэтому здесь было многое представлено, кроме, пожалуй, глубокомысленной современной музыки, где требуется концентрация, тишина. Поэтому с учетом открытой площадки всё разнообразно.

- Когда работает дирижер, интересно наблюдать за его руками. Ваши мягкие движения напоминают полет колибри. Ваши взаимоотношения с музыкой, кто она для вас - подруга, жена, любовница, муза?

- В тот момент, когда ты стоишь на сцене, ты как будто находишься под очень большим током. И каждый музыкальный аккорд вызывает миллионы самых разных картинок. То это просветление, то это переживание смерти. Но лично для меня музыка - это жизнь, точнее это проживание всех ее оттенков.