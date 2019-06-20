"Нашествие-2019" в Тверской области: как добраться до площадки рок-фестиваля

Добраться до поселка Большое Завидово, где с 19 по 21 июля будет греметь "Нашествие-2019", можно разными путями и способами. Едут на фестиваль со всей страны, но мы подскажем вам, как доехать из трех основных пунктов отправления: Москвы, Твери и Санкт-Петербурга.

Читайте и выбирайте наиболее удобный, но помните: в дни фестиваля общественный транспорт будет переполнен, а подъездные дороги встанут в пробках. Так что планируйте своей выезд заранее.

Из Москвы

На электричке

Электропоезда отправляются с Ленинградского вокзала (станция метро «Комсомольская») по направлению Москва - Конаково. Выходить нужно на станции Конаковский Мох.

На автомобиле

GPS-координаты фестивальной локации: N 56.604.048 E 36.641.21. Чтобы попасть на заветную поляну, надо свернуть с трассы «Россия» у Конаково (115 км от Москвы), а затем проехать до деревни Вахонино и повернуть направо. Быстрее всего до феста можно добраться по новой платной скоростной трассе М-11 в обход всех крупных населенных пунктов.

Из Санкт-Петербурга

На поезде

Подойдет любой поезд отправлением от Московского или Ладожского вокзалов, который идет до Твери. Оказавшись на месте, можно отправиться на автовокзал (находится примерно в 1 км от здания ж/д вокзала) и сесть на автобус «Тверь - Конаково - Тверь». В Конаково придется действовать по обстоятельствам и двигаться в Большое Завидово, скорее всего, на такси.

На автомобиле

Из Санкт-Петербурга по трассе на Москву проезжаете Тверь (лучше по окружной). После транспортной развязки и поста ДПС (останется слева) выезжайте на трассу в сторону Москвы и далее езжайте по трассе до поворота на Конаково. Далее следуем до деревни Вахонино и поворачиваем направо. В случае если вы вдруг заблудились, один из водителей множества автомобилей, двигающихся на фестиваль, покажет вам дорогу.

Из Твери

На электричке

Здесь придется двигаться с пересадками. Сначала на электричке «Тверь - Москва» надо доехать до станции Решетниково, а после пересесть на электричку до Конаково. Покинуть электропоезд надо на станции Конаковский Мох.

На автомобиле

Из Твери едем по трассе до поворота на Конаково. Далее повторяем алгоритм действий, неоднократно описанный выше.

На автобусе

Отправляемся на автовокзал и садимся на автобус, двигающийся по маршруту «Тверь - Конаково - Тверь». В Конаково берем такси и едем в Большое Завидово.

В дни фестиваля до поляны из Москвы и Твери организуют специальные автобусные рейсы. Можно и с частниками договориться.

О том, кого слушать и и как культурно отдыхать на "Нашествии", читайте здесь.