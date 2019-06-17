«Нашествие-2019» в Тверской области: кого слушать и как развлекаться

Более сотни выступающих музыкальных коллективов, двести тысяч рок-фанатов - море волнуется: раз! - это самое яркое рок-событие лета. "Нашествие-2019" - его не смоет дождь, оно не утонет в грязи, не иссушит жара его. Рок-фест состоится в любую погоду и запомнится его гостям, приехавшим со всех концов страны, навсегда.

Юбилейное, 20-е, «Нашествие» будет греметь на поле в Большом Завидово 19, 20, 21 июля. Уже 18 июля откроется заезд, начиная с этого времени можно приехать, оплатить парковку и начинать обустраиваться.

КОГО СЛУШАТЬ

Рок-музыка на поляне традиционно звучит с нескольких сцен. Уместить всех артистов на одной просто невозможно. На главной сцене обычно выступают большие звезды, на остальных площадках могут появиться и совсем молодые коллективы. Организаторы заявляют, что к юбилею собрали уникальный состав исполнителей.

На «Нашествие-2019» едут:

«ДДТ», «Мумий Тролль», «Би-2», «Аквариум», Гарик Сукачёв, «Алиса», «Сплин», Вячеслав Бутусов, «Пикник», «Ночные снайперы», Чиж & Co, «Браво», Вадим Самойлов, «Пилот», «Наив», Горшенев, Сурганова и оркестр,

Глеб Самойлов & The Matrixx с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, «25/17», «Калинов мост», The Hatters, «Несчастный случай», Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ», Ольга Кормухина и Алексей Белов, Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан,

«Ундервуд», Найк Борзов, Anacondaz, Tequilajazzz, Мураками, F.P.G, «План Ломоносова», «Северный флот», 7Б, MORDOR, Джанго, «Аффинаж», «Бригадный подряд», «Эпидемия», «Тайм-Аут», «Кирпичи», СЛОТ, МЭD DОГ, «Операция Пластилин», Громыка, «Нервы», «Гудтаймс»,

«Тролль Гнёт Ель», [AMATORY], Jane Air, Ангел НеБес, JACK ACTION, «Монгол Шуудан», ##### (5 DIEZ), «Моды», «Dёргать!», Casual, «Гран-КуражЪ», «Порт (812)», LASCALA, «Мамульки Бенд», «Пневмослон», STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, «Голос Омерики»,

ДМЦ, Grizzly Knows No Remorse, Clockwork Times, «Гребля», «Фантастика», Гоша Куценко и группа ГК, Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ, «Черный вторник», PRAVADA, ORIGAMI, «Круиз», LKVR, «Шапито», «Аркона», «Казускома», «Ермак!», Junkyard Storytellaz, «Ритуальные Услуги», «Бенгальские Подонки» и многие-многие другие.

Подробную программу и расписание выступлений на площадках смотрите на официальном сайте фестиваля.

КАК РАЗВЛЕКАТЬСЯ

«Валера!», «Валера, ты где?» - лет десять очень популярный флеш-моб на фесте. Кто он - этот Валера, никто не знал. Но толпа с удовольствием подхватывала имя мифического рокера и искали ведь его как настоящего. Да еще были закладки с алкоголем, сделанные на поле загодя. Найти и откопать их, если полиция еще не откопала, - тот еще квест!

Новому времени - новые развлечения. Современный рокер пьет в меру, посещает лектории для саморазвития и читает книги.

Все эти веяния времени организаторы «Нашествия-2019» учли. Активные, спортивные, познавательные и развлекательные зоны помимо ударной дозы рок-музыки ждут гостей юбилейного фестиваля.

Лекторий:

Дебют этого проекта состоялся в прошлом году и многим пришелся по душе. Посетителей ждут фокусы от иллюзиониста Александра Муратаева, поэтический вечер с Вадимом Степанцовым, фильм «То, что во мне» представит Гарик Сукачёв, пройдет творческая встреча актера Михаила Пореченкова со зрителями, а путешественник Михаил Кожухов расскажет о своем новом фильме перед его показом. Кинопоказы (пройдут в лектории): «Т-34» с Александром Петровым, «Громкая связь» при участии «Квартета И», фильм Кирилла Плетнева с Любовью Аксеновой «Без меня» и полюбившаяся зрителям сказка «Последний богатырь».

«Библио-шатер»:

Впервые открыт летний читальный зал. Здесь мягкие пуфики для чтения в уютной атмосфере. Можно забрать понравившуюся книгу с собой. Здесь же пройдет серия мастер-классов для детей и взрослых, секция настольных игр, цикл лекций о развитии комиксов в России, квизы и многое другое.

Будет еще много интересного. Так, на территории фестиваля не первый год работает самый настоящий загс, так что, если вам бы хотелось, чтобы на вашей свадьбе сыграли «Мумий Тролль» или «Алиса» - это отличный шанс!

О том, как максимально сэкономить на "Нашествии" читайте здесь.