Как максимально сэкономить деньги на «Нашествии»

30 Июль 16:58 2018-08-03T12:11:22+03:00

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С 3 по 5 августа в Большом Завидово пройдет традиционный рок-фестиваль «Нашествие». Десятки тысяч человек рванут в Тверскую область, чтобы послушать музыку, отдохнуть, завести новых друзей, устать, поорать, оторваться на всю катушку. Постоянные гости «главного приключения лета» знают, какие ограничения действуют на поляне, а остальным, несомненно, надо ознакомиться с внутренней, но обязательной стороной фестиваля.

Начнем с того, что на фестивале действуют правила, актуальные и на «большой земле». На территорию ни в коем случае нельзя проносить и провозить наркотические, психотропные и токсичные вещества, а также их прекурсоры, в том числе в виде лекарств. Каждый посетитель и его вещи будут осмотрены специальной службой кинологов. Нарушителей ожидают уголовные дела.

ЕДА И ПИТЬЁ

На фестиваль и зону парковки в принципе нельзя проносить напитки. Это касается как алкоголя, так и других жидкостей. Так что с водой обычно сложно, если нет свободных денег. В этом году на территории фестиваля будет работать зона «Социальная вода», где все желающие смогут приобрести емкости с водой по магазинной цене.

Сразу напомним: не тратьте деньги на скоропортящиеся продукты и на продукты в травмирующей упаковке (стекло, металл). Всё это придётся оставить за территорией.

ТАРА И РАЗНАЯ МЕЛОЧЬ

Ну и не тащите с собой:

- газовое, огнестрельное, пневматическое, холодное оружие и всё, что может быть к нему приравнено: шипы, заточки, гвозди, колюще-режущие предметы т.п.;

- любой товар в стеклянной таре;

- маникюрные ножницы, пилки и т.п.;

- примусы, керосинки, горелки, газовые баллоны;

- заострённые колышки для палаток;

- атрибутику с металлическими деталями.

Запрещено проносить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и баллоны с горючими газами.

ДРОНЫ

Организаторы предупреждают, что на фестивале также запрещено запускать квадрокоптеры и дроны. Используя несанкционированную технику, вы рискуете расстаться с ней навсегда. Не следует разжигать и костры. Нарушителей могут элементарно выгнать с территории фестиваля, невзирая на потраченные на билеты деньги.

ЧТО НАДО ВЗЯТЬ И КАК ЗАРЯЖАТЬ ТЕЛЕФОН

Фестиваль идёт три дня, поэтому о содержимом походной сумки стоит задуматься очень крепко. Опираясь на опыт, определенно надо захватить с собой сапоги и водоотталкивающую куртку. Не помешают носки и комплект нижнего белья.

И, конечно, о еде. Три дня прошлогоднего «Нашествия» корреспондент «КП» удачно питался продуктами, которые были захвачены из дома. Замечу, что набор был практически спартанским, однако в плотном графике его хватило за глаза. Ежедневный рацион состоял из стакана (или двух) быстрорастворимой лапши, сыра, колбасы в вакуумной упаковке, хлеба и шоколадки. Скромно, но жить и работать можно.

Успокойте родственников заранее, вы едете на «Нашествие», а не летите на другую планету. Тем более, что на фестивале будет установлен стенд с зарядными устройствами для моделей практически всех телефонов. Однако есть вероятность, что проблемы возникнут у обладателей китайских смартфонов. Разъем для зарядки у них другой.

Наверное, это основные моменты, которые обязаны знать гости «Нашествия». Традиционный фестиваль будет проходить в Большом Завидово с 3 по 5 августа.

ВАЖНО!

Средства первой помощи (но-шпа, анальгин, цитрамон и т.д.) на фестиваль можно пронести только по согласованию с врачом на пункте досмотра. Причем таблетки должны находиться в закрытых фабричных упаковках. Лекарства, которые принимают люди с хроническими заболеваниями, можно пронести только при наличии рецепта и справки от врача, в которой отражены необходимые назначения.