В правительстве Тверской области обсудили, как увеличить население региона

Ситуация с демографией в регионе непростая. Население год от года продолжает убывать. Сказывается межстоличное положение. А еще в пору детородного возраста вступило поколение, рожденное в 90-х, а там была демографическая яма. Соответственно, и малышей сейчас рождается меньше. Плюс естественная убыль. Как улучшить ситуацию обсудили 11 июня на заседании регионального правительства. Обсуждались не только проблемы, сколько реализацию нацпроекта «Демография».

- Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах, – напутствовал коллег губернатор Игорь Руденя.

Подчеркнул: необходимо продолжить реализацию мер по финансовой и экономической поддержке семей, работу по сохранению духовно-нравственных ценностей, воспитанию молодежи.

Среди ключевых показателей национального проекта «Демография» – увеличение рождаемости.

В ряде муниципальных образований Верхневолжья в 2016-2018 годах показатель рождаемости - выше среднего по области (от 13,9 до 10 на 1000 населения). Это Тверь, Калининский, Лесной, Молоковский, Лихославльский, Максатихинский, Торопецкий, Кесовогорский районы, Удомельский городской округ.

Показатель смертности ниже, чем в среднем по региону в этот период зафиксирован в Твери, Торжке, Ржеве, Удомельском городском округе, Старицком, Торжокском, Лихославльском и Зубцовском районах.

Меры поддержки для повышения рождаемости:

При рождении или усыновлении первого ребёнка для семей, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека, предусмотрены ежемесячные выплаты, в 2019-м на эти цели заложено 511 млн рублей. При появлении третьего и последующих детей родители также могут рассчитывать на ежемесячную материальную поддержку, общий объем средств в текущем году – 917 млн рублей. Продолжены выплаты регионального материнского капитала, в этом году его получат не менее 1700 человек.

Молодым семьям региона при рождении или усыновлении первого ребёнка предоставляют выплаты на частичное погашение ипотеки. Также молодые пары могут рассчитывать на помощь в приобретении жилья. В 2019 году жилищные сертификаты предусмотрены 142 семьям из 30 муниципальных образований области.

Будущим мамам предоставляется выплата на обеспечение полноценным питанием, компенсация проезда из сельской местности в медицинские организации.

Значимая для многодетных родителей мера – освобождение с 1 января 2019 года от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Данной поддержкой смогут воспользоваться более 11 тысяч семей.

Меры для улучшения качества жизни старшего поколения:

В рамках проекта «Старшее поколение» предусмотрено усиление профилактического звена – проведение диспансеризации и иммунизации пожилых людей. Для доставки в поликлиники и больницы представителей старшего поколения, проживающих на селе, в 2019 году закупят 16 машин. Еще одно направление работы – развитие системы долговременного ухода, включающей социальную и медицинскую помощь.

Меры по поддержанию здорового образа жизни населения:

Для доступности занятий физкультурой и спортом предусмотрено создание новых объектов и реновация действующих в рамках проекта «Спорт – норма жизни». В этом году запланирована реконструкция футбольного поля на стадионе им. Вагжанова в Твери, строительство спортзала в Сонково. В 2019-м обустроят 19 плоскостных сооружений и 14 площадок для сдачи ГТО, приобретут оборудование и инвентарь для 10 спортивных школ.

Справка «КП»:

Тверская область участвует в реализации национального проекта «Демография» через пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».

Регион участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов. Планируемый объём их финансирования в 2019 году составит 8,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Всего на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей.