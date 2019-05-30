2019-05-30T10:56:52+03:00
Общество

Медики должны ежедневно осматривать детей, отдыхающих в загородных лагерях Тверской области

Перед началом первой смены в детских оздоровительных лагерях все медицинские работники прошли инструктаж
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В лагере дети должны на свежем воздухе укреплять здоровье, а следить за этим будут медики городских больницВ лагере дети должны на свежем воздухе укреплять здоровье, а следить за этим будут медики городских больницФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

У большинства школьников начались летние каникулы. Кого-то из ребят отправят в деревню, к бабушке и экологически чистым огурцам-помидорам, кому-то повезёт съездить с родителями на море, а других отправят дышать свежим воздухом и набирать здоровый вес в детский загородный лагерь.

Туда, кстати, ещё можно успеть купить путёвку, но надо поторопиться.

Заниматься здоровьем школьников, отдыхающих в лагерях региона, будут 48 медиков. Согласно информации Министерства здравоохранения Тверской области, на них лежит немало обязанностей:

- антропометрические и физиометрические исследования детей в начале и в конце смены;

- ежедневные осмотры детей;

- контроль санитарного состояния и содержания всех помещений на территории лагеря;

- организация режима дня;

- контроль над выполнением норм питания детей;

- контроль качества поступающих продуктов, условий их хранения, технологии приготовления блюд, качество готовой пищи.

Детские загородные лагеря, расположенные на территории Калининского района, закреплены за тверскими детскими больницами.

- Медики клиническая детской больницы № 2 обслуживают «Дружбу», «Романтик», «Компьютерию», «Тверцу» и палаточный лагерь «Родники».

- Специалисты детской больницы № 3- «Радугу», «Спутник», «Звездный» и «Экспресс». - За детской больницей № 1 закреплены «Ромашка» и «Ровесник».

- За 6-й горбольницей - «Чайка» и «Детские дачи «Отмичи».

Лагеря, расположенные в районах Тверской области, обслуживаются центральными районными больницами Бежецка, Бологого, Вышнего Волочка, Калязина, Кашина, Конаково, Кимр, Осташкова, Рамешек и Ржева.

В пришкольных лагерях с дневным пребыванием медицинскую помощь будут оказывать медицинские сотрудники, работающие в школе в течение года.

СПРАВКА «КП»

Летом 2019 года более 70 тысяч детей от 6 до 17 лет отдохнут в 23 загородных оздоровительных лагерях, 527 лагерях с дневным пребыванием, 67 лагерях труда и отдыха и 29 палаточных лагерях. Более 200 детей из Тверской области в этом году отдохнут в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Шеф-повар Иван Шишкин: «Не надо бояться пальмового масла и недорогой колбасы»
Иван Шишкин, один из основателей популярнейших московских ресторанов Delicatessen и «Юность», выпустил книгу «Под фартуком». Где подробно рассказал о своей профессии и о продуктах, с которыми каждый день имеет дело
Новости 24
Мать, которая задушила подушкой младенца, предстанет перед судом в Твери
Мужчина привёз в Тверь бешеную енотовидную собаку
Полицейские поймали двух автоугонщиков в Твери
Жительница Тверской области надеется, что её выселят из аварийного дома
Instagram поможет выиграть билет на «Нашествие» в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил с ежегодным отчетом перед Законодательным Собранием региона
С наступлением лета несколько электричек Москва – Тверь «выпадут» из расписания
Жительница Тверской области нашла и приютила аиста с перебитым крылом
Стропальщика убило током во время укладки бетонных плит на участке в Тверской области
Житель Тверской области за деньги пускал в свою квартиру наркоманов
В Твери отключились светофоры на участке от Горбатки до Петербургской заставы
В Тверской области автомобилист вылетел в кювет
«Бологовский поджигатель» отправится в тюрьму за умышленное убийство 5 человек в Тверской области
В Тверской области мотоциклист и его пассажир оказались в больнице в результате ДТП
Псевдо-коммунальщики обманывали доверчивых пенсионеров в Тверской области
В Тверской области два человека погибли в лобовом столкновении иномарки с самосвалом
В Тверской области обезвредили артиллерийский снаряд
Житель Тверской области будет полгода работать на благо государства за неуплату алиментов