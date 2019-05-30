Медики должны ежедневно осматривать детей, отдыхающих в загородных лагерях Тверской области

У большинства школьников начались летние каникулы. Кого-то из ребят отправят в деревню, к бабушке и экологически чистым огурцам-помидорам, кому-то повезёт съездить с родителями на море, а других отправят дышать свежим воздухом и набирать здоровый вес в детский загородный лагерь.

Туда, кстати, ещё можно успеть купить путёвку, но надо поторопиться.

Заниматься здоровьем школьников, отдыхающих в лагерях региона, будут 48 медиков. Согласно информации Министерства здравоохранения Тверской области, на них лежит немало обязанностей:

- антропометрические и физиометрические исследования детей в начале и в конце смены;

- ежедневные осмотры детей;

- контроль санитарного состояния и содержания всех помещений на территории лагеря;

- организация режима дня;

- контроль над выполнением норм питания детей;

- контроль качества поступающих продуктов, условий их хранения, технологии приготовления блюд, качество готовой пищи.

Детские загородные лагеря, расположенные на территории Калининского района, закреплены за тверскими детскими больницами.

- Медики клиническая детской больницы № 2 обслуживают «Дружбу», «Романтик», «Компьютерию», «Тверцу» и палаточный лагерь «Родники».

- Специалисты детской больницы № 3- «Радугу», «Спутник», «Звездный» и «Экспресс». - За детской больницей № 1 закреплены «Ромашка» и «Ровесник».

- За 6-й горбольницей - «Чайка» и «Детские дачи «Отмичи».

Лагеря, расположенные в районах Тверской области, обслуживаются центральными районными больницами Бежецка, Бологого, Вышнего Волочка, Калязина, Кашина, Конаково, Кимр, Осташкова, Рамешек и Ржева.

В пришкольных лагерях с дневным пребыванием медицинскую помощь будут оказывать медицинские сотрудники, работающие в школе в течение года.

СПРАВКА «КП»

Летом 2019 года более 70 тысяч детей от 6 до 17 лет отдохнут в 23 загородных оздоровительных лагерях, 527 лагерях с дневным пребыванием, 67 лагерях труда и отдыха и 29 палаточных лагерях. Более 200 детей из Тверской области в этом году отдохнут в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена».