Полицейские и приставы Тверской области опубликовали декларации о доходах

Сотрудники госструктур и ведомств продолжают публиковать сведения о доходах. Дошла очередь и до полицейских с приставами.

Начальник УГИБДД УМВД России по Тверской области Денис Черных задекларировал доход в 1 133 828 рублей. В пользовании у него есть земельный участок площадью 2347 кв. м, а также жилое помещение в 215 кв. м. Есть и моторная лодка «Казанка 5 М2», а также автоприцеп.

Жена начальника УГИБДД задекларировала 320 013 рублей. В собственности у нее 1/2 земельного участка площадью 2347 кв. м, 1/5 квартиры площадью 110,9 кв. м, а также жилое помещение - 215 кв. м.

Замначальника УМВД РФ по Тверской области-начальник полиции Дмитрий Свинов задекларировал 1 622 759 рублей. В пользовании имеет дом - 208 кв. м, квартиру - 167,4 кв. м, а также земельный участок - 2185 кв. м.

Супруга замначальника задекларировала 760 990 рублей. В собственности имеет 1/4 земельного участка площадью 750 кв. м, часть жилого дома общей площадью 121,7 кв. м.

Замначальника УМВД РФ по Тверской области Пётр Пырх задекларировал 1 732 970 рублей. В собственности имеет земельный участок - 614 кв. м, дачу - 26 кв. м, квартиру - 30,4 кв. м, 3/4 квартиры площадью 62,5 кв. м, 1/4 квартиры площадью 62,5 кв. м, три хозпостройки - 18 кв. м, 12 кв. м, 24 кв. м. В пользовании есть квартира - 91,1 кв. м - и два гаража по 21 кв. м. Передвигается на автомобиле Kia Sorento.

Его жена задекларировала 381 044 рубля. В собственности квартира - 30, 4 кв. м - и еще 3/4 квартиры площадью 62,5 кв. м.

Замначальника УМВД РФ по Тверской области - начальник Следственного управления Алексей Пушкарев задекларировал 1 488 012 рублей. В пользовании имеет квартиру площадью 117,5 кв. м. В автопарке есть УАЗ, Honda Step Wagon, мотоцикл ИЖ.

Его жена задекларировала доход в 211 073 рубля. В пользовании имеет квартиру - 117,5 кв. м.

И.о. руководителя Управления - главного судебного пристава Тверской области Надежда Семёнова задекларировала 1 218 244 рубля. В собственности имеет квартиру - 47,3 кв. м, а также автомобиль Opel Corsa.

Заместитель главного судебного пристава Тверской области Александр Тертычный отчитался о доходе в 992 171 рубль. В собственности имеет квартиру - 52,6 кв. м, земельный участок - 66,4 кв. м, помещение в административном найме - 47,2 кв. м.

Заместитель руководителя УФФСП по Тверской области Владислав Косячук задекларировал 987 463 рубля. В собственности имеет 1/3 квартиры общей площадью 70,3 кв. м.

Супруга замруководителя задекларировала 714 798 рублей. В собственности имеет 1/3 квартиры общей площадью в 70,3 кв. м и еще одну, площадью в 74,7 кв. м, в пользовании. Передвигается на автомобиле Huindai Santa Fe.