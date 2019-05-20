Депутаты из районов Тверской области рассказали о доходах в 155 миллионов рублей в год и тысячах квадратных метров земли в собственности

Ежегодно различные ведомства и их руководители публикуют декларации о своих доходах. При этом декларации депутатов из районов региона часто остаются незамеченными. «Комсомолка» решила просмотреть ведомости и узнать, какой доход получили главы и депутаты муниципальных районов Тверской области по итогам 2018 года. Сразу заметим, что здесь будут опубликованы данные из отчётов глав районов, а также самых богатых депутатов, которые трудятся в населенных пунктах, где проживают более семи тысяч человек.

Глава Ржевского района Валерий Румянцев задекларировал доход в 4 049 247 рублей. По основному месту он заработал 849 122 рубля. В долевой собственности у него есть 3/4 земельного участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) площадью в 1200 кв. м, 3/4 жилого дома в 235,7 кв. м, земельный участок для ИЖС в 2695 кв. м, а также объект ИЖС в 39,3 кв. м. Есть у Румянцева и автомобиль Huyndai SM.

Среди ржевских депутатов о доходе в 7 572 687 рублей отчитался Александр Канаев. У него есть земельные участки, точную площадь которых не удалось верно рассчитать из коряво залитой в интернет декларации, однако эти цифры колеблются в пределах 471 921 кв. м. Также за ним числятся два жилых дома, площадь которых не удалось установить всё по той же причине - кривизне выложенной информации, ангар и три нежилых помещения. А автопарке есть Mersedes Benz GL-350, пассажирско-грузовая «Газель» ГАЗ А22 R32, прицеп и квадроцикл BRP.

Глава Торжокского района Наталья Лапшина задекларировала 978 237 рублей. В собственности у нее есть 1/2 квартиры площадью 33,9 кв. м, а в пользовании гараж 24 кв. м, земельный участок в 3 га, а также жилой дома - 71,8 кв. м Её муж задекларировал доход в 948 661 тыс. рублей. У него есть Volkswagen Tiguan, два трактора и прицеп.

Среди депутатов-новоторов первенствует главный инженер «Торжокское ДРСУ» Алексей Калинин. Мужчина задекларировал доход в 1 354 823 рубля. В собственности имеет участок в 2500 кв.м., квартиру - 90,3 кв.м. Есть у его и 1/3 квартиры площадью 61,4 кв.м., а также гараж - 47,8 кв.м. Передвигается мужчина на автомобиле Nissan X-Trail.

Глава Кимрского района Ирина Миронова задекларировала 1 127 898 рублей. В собственности у женщины есть 100 кв. м земли для «садоводства и огородничества», а также 6 кв. м гаражного бокса. В бессрочном пользовании за ней числится квартира в 60,3 кв. м, а также еще одна в соцнайме - 21 кв. м. В автопарке у женщина есть ВАЗ-2106.

Глава Конаковского района Олег Лобановский отчитался о доходе в 1 967 995 рублей. У него есть земельный участок под ИЖС в 4000 кв. м, дом площадью в 436 кв. м, гараж 18 кв. м и баня - 78, 7 кв. м. В транспортном парке мужчины Toyota Land Cruser-80, Infiniti QX60, прицеп, а также лодочный мотор Suzuki DF 140A.

Конаковский депутат Юрий Дубасов задекларировал доход в 5 016 976 рублей. У мужчины в собственности есть семь земельных участков, которыми он владеет в разной степени долей. Также дело обстоит с тремя магазинами и одним помещением. У него в собственности и квартира - 77,4 кв. м. Передвигается он на Jeep Cherokee.

Глава Удомельского городского округа Рем Рихтер задекларировал доход в 1 733 703 рубля. В собственности у него есть квартира площадью 172,5 кв. м, и жилой дом 50,3 кв. м. Есть у него и земельный участок площадью в 941 кв. м.

Депутат из Удомли Михаил Коцарев задекларировал 3 933 633 рубля. В собственности имеет 2/5 квартиры площадью 117,3 кв. м, а также еще две - 31 кв. м и 61,9 кв. м., которыми владеет вместе с супругой. Пользуется двумя садовыми участками по 600 кв. м каждый. Передвигается на Hyundai IX 55.

Глава Бологовского района Геннадий Ломака отчитался о доходе в 1 010 046 рублей. У него есть земельный участок площадью в 1500 кв. м и автомобиль Volvo XC 90. Кроме того, за ним по договору социального найма числится квартира в 90,5 кв. м.

Многие считают, что в районах зарабатывают мало, чего никак нельзя сказать о супруге Геннадия Ломаки. За год женщина задекларировала доход в 14 060 693 рубля. В собственности у неё нежилое помещение в 145 кв. м, автомобиль Toyota Rav-4. В безвозмездном пользовании есть земельный участок в 1500 кв.м., а по договору социального найма за ней числится квартира в 90,5 кв.м., а также еще одна 167,5 кв.м., и тоже в безвозмездном пользовании.

Председатель Собрания депутатов Бологовского района Наталья Медведева задекларировала 1 570 000 рублей. В собственности имеет два земельных участка (400 кв. м и 916 кв. м), жилой дом - 68,2 кв. м, квартиру - 43 кв. м, садовый домик - 27,6 кв. м. Передвигается на автомобиле Lexus RX350.

Глава Осташковского района Алексей Титов задекларировал доход в 1 715 178 рублей. В собственности у него есть три земельных участка (3275 кв. м, 60 кв. м и 406 кв. м), жилой дом - 239,2 кв. м, гараж - 27,2 кв. м, а также 1/3 квартиры в 79,3 кв. м.

Депутат из осташей Евгений Ходаков задекларировал 41 705 рублей рублей. В собственности у него есть земельный участок - 933 кв.м, жилой дом - 96,4 кв.м., гараж - 48 кв.м. Числятся за ним и два прицепа.

Супруга депутата отчиталась о доходе в 32 191 445 рублей. У женщины есть три нежилых помещения (658 кв.м., 462,8 кв.м., 688 кв.м.). Фигурирует в декларации и жилой дом - 96,4 кв.м. А автопарке имеется Nissan Juke, Nissan Pathfinder, моторные лодки Галиа 565 и Прогресс 2М.

На сайте Кашинского района Тверской области вообще решили не указывать в декларации фамилии. Есть только цифры и должности, однако и те не всегда присутствуют.

Так, глава Кашинского городского округа Герман Баландин задекларировал доход в 1 218 500 рублей. В собственности у него есть 1/2 двух земельных участков по 1110 кв. м, 1/2 двух квартир по 62,2 кв. м, хозяйственная постройка на 8 кв. м, а также нежилое помещение в 78 кв. м. Перемещается мужчина на Renault Fluence.

А вот заместитель председателя Кашинской городской думы задекларировал 2 345 199 рублей. За мужчиной числятся 10 земельных участков общей площадью в 9 814 кв. м, два жилых дома по 70,9 кв. м и 29,1 кв. м, квартира в 58,3 кв. м, еще 1/4 квартиры площадью в 61 кв. м, два гаража по 80 кв. м и 40 кв. м, а также магазин павильонного типа в 176,7 кв. м. Транспортных средств у мужчины тоже достаточно. Начиная от внедорожника Pajero Sport и заканчивая трактором и грузовым автокраном КС-35715. Всего восемь единиц.

Депутат Кашинской городской Думы, числящийся под номером 12, отчитался о доходе в 2 247 481 рубль. У гражданина номер 12 в собственности есть земельный участок площадью в 1334 кв. м, а также жилой дом площадью в 547 кв. м. Автопарк тоже выглядит впечатляюще. В нем есть BMW X6, три грузовых автомобиля (Scania P340LA, Hyundai HD78, Mersedes Аxor 1836LS), трактор МТ382, экскаватор-бульдозер погрузчик ЭБП-5, а также погрузчик Toyota 5FD25.

Человек, фигурирующий в списке как «первый заместитель главы» - наверное, речь идёт о Валерии Карюгине - задекларировал 4 050 120 рублей. У него в собственности есть земельный участок в 2432 кв. м, а также квартира в 37 кв. м. В автопарке есть автомобиль Chverolet Niva, ГАЗ 3110, а также прицеп для перевозки водной техники М3СА81771.

Хочется отметить, что у целого ряда муниципальных служащих жёны оказались лучшими добытчицами, чем они сами. Вот такой парадокс.

Глава Калязинского района Константин Ильин задекларировал доход в 1 456 203 рубля. У него есть жилой дом в 104 кв. м. Что касается жены руководителя, то она отчиталась о доходе в 411 480 рублей. За женщиной числятся также автомобили Volkswagen Tiguan и Volkswagen 7HM. У супруги есть 1/2 земельного участка в 4500 кв. м и еще один в 1500 кв. м. У неё ещё есть пай земли в 45 000 кв. м, магазин - 319,1 кв. м, 1/2 жилого дома площадью 104,3 кв. м и 1/2 квартиры в 61,2 кв. м.

Глава Торопецкого района Александр Бирж задекларировал 1 461 908 рублей. В собственности мужчины имеется 1/3 квартиры площадью в 57,8 кв. м, жилой дом - 223,3 кв. м, а также земельный участок под ИЖС в 1950 кв. м. Передвигается глава района на автомобиле Nissan Teana.

Глава Лихославльского района Наталья Виноградова задекларировала 1 066 844 рубля. У руководительницы есть земельный участок в 15 000 кв. м под ведение личного подсобного хозяйства. Жилой дом - 74 кв. м, квартира - 75,3 кв. м. Передвигается женщина на автомобиле Hyundai i20.

Из лихославльских депутатов самый большой доход в 2 309 977 рублей задекларировал Задо Исебиа. Мужчина имеет в собственности четыре земельных участка общей площадью в 4 871 кв. м, а также три жилых дома (531,6 кв. м, 44,5 кв. м, 436,8 кв. м).

Глава Редкино Сергей Орлов задекларировал 1 123 471 рубль. В собственности у него земельный участок в 2200 кв. м, а также еще 1/2 участка площадью 1748 кв. м. Также у мужчины есть 1/2 квартиры в 57,5 кв. м, 3/5 квартиры в 62,2 кв. м, квартира в 30,4 кв. м и 1/2 торгово-офисного здания площадью 410,5 кв. м. Есть у него в пользовании и земельный участок площадью 1500 кв. м. Ездит мужчина на автомобиле Skoda Kodiaq.

Из депутатов Редкино самый большой доход у Павла Березина, который задекларировал 1 555 585 рублей. У мужчины есть квартира площадью 77,6 кв. м, а также замельный участок - 1650 кв. м. Передвигается народный избранник на Ford Mondeo.

Глава Кувшиновского района Михаил Аваев отчитался о доходе в 961 636 рублей. В собственности имеет две квартиры площадью 40,1 кв. м и 65,5 кв. м, а также земельный участок - 1500 кв. м. В автопарке числится Renault Fluence.

Глава Западнодвинского района Виталий Ловкачев задекларировал 1 735 265 рублей. В собственности имеет квартиру площадью 49,7 кв. м, а передвигается на автомобиле Renault SR. Жена руководителя задекларировала доход в 325 445 рублей. У нее также есть три земельных участка общей площадью 9300 кв. м и два жилых дома - 52, 4 кв. м и 70,1 кв. м.

Среди западнодвинских депутатов отличился Игорь Тарасенков. Мужчина задекларировал 155 миллионов 481 тысячу 193 рубля. У депутата в собственности есть пять земельных участков общей площадью 51 тысяча 117 кв. м, гараж 150 кв. м, а также 10 различных зданий общей площадью 5 тысяч 53 кв. м. Автопарк мужчины насчитывает 12 легковых автомобилей, 15 грузовых, две мототранспортных единицы и девять сельскохозяйственных, моторную лодку, а также 20 иных транспортных средств.

Депутат Собрания депутатов Западнодвинского района Дмитрий Садовщиков отчитался о доходе в 7 969 933 рубля. В собственности у него есть 14 земельных участков общей площадью 26 025,7 кв. м, три жилых дома общей площадью 366,7 кв. м, 10 квартир площадью в 762 кв. м (одна из них 427 кв. м), а также помещения и два магазина, общая площадь которых достигает 4 440,3 кв. м.

Глава Старицкого района Сергей Журавлев о доходах еще не отчитался, так как был избран на новую должность только в марте. Что касается главы Старицы Светлана Калиткиной, то она задекларировала доход в 487 255 рублей. В собственности у неё есть три земельных участка общей площадью 12 544 кв. м, жилой дом - 30,3 кв. м, а также 1/2 жилого дома площадью 79,2 кв. м.

Заведующая отделом экономического развития, имущественных и земельных отношений администрации Старицы Наталья Нефедова задекларировала 2 312 790 рублей. В совместной собственности имеет земельный участок (935 кв. м), квартиру (36 кв. м) и жилой дом (42,5 кв. м). Есть у неё и три отечественных автомобиля.

Глава Максатихинского района Константин Паскин отчитался о доходе в 1 266 099 рублей. У него в собственности 1/2 земельного участка в 1000 кв. м, а также 1/2 жилого дома в 156,3 кв. м. Есть автомобили Mitsubisji Pajero и ВАЗ 2106. Глава Андреапольского района Николай Баранник задекларировал 1 545 465 рублей. В собственности имеет участок земли площадью 400 кв. м и квартиру - 69,7 кв. м. Его супруга отчиталась о доходе в 636 452 рубля. У неё в собственности восемь земельных участков общей площадью 193 822 кв. м, а также квартира - 84 кв. м.

Среди андреапольских депутатов выделяется Владимир Семенов, который задекларировал 6 709 248 рублей. У него в собственности есть 12 земельных участков общей площадью 99 502 кв. м. В автопарке Mercedes Benz ML 350, УАЗ, грузовой ГАЗ, а также три трактора.

Депутат из Андреаполя Андрей Добровольцев задекларировал 1 104 547 рублей. В собственности 40 земельных участков площадью 1 458 135 кв. м, семь жилых домов площадью 587,5 кв. м, дачный дом - 52,3 кв. м, гараж - 189,5 кв. м, материально-технический склад - 189,5 кв. м, лесопильный цех - 97,5 кв. м, котельная - 154,1 кв. м, станция техобслуживания автомобилей - 625 кв. м, пристройка - 126,2 кв. м. В автопарке Toyota land Cruser 200, автокран Урал 5557 КС 3574, а также семь тракторов.

Актуальные отчеты депутатов Вышневолоцкого, Нелидовского, Торопецкого, Бежецкого, Калязинского районов и ЗАТО «Озёрный» на момент подготовки публикации найти на сайтах администраций не удалось.