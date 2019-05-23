В Тверской области создаётся первый в России муниципальный округ

Закон о преобразовании Весьегонского района в муниципальный округ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20 мая и вступит в законную силу через 10 дней.

Весьегонский муниципальный округ станет первым в России муниципальным образованием такого типа. Дело в том, что понятие «муниципальный округ» закреплено в федеральном законодательстве с 1 мая 2019 года.

Закон о преобразовании Весьегонского района был принят 16 мая на внеочередном заседании Законодательного собрания Тверской области. Депутаты рассмотрели его в двух чтениях, после чего внесли поправки в соответствии с новациями федерального законодательства. Напомним, что до 1 мая 2019 года по действовавшим тогда нормам федерального законодательства предполагалось создать городской округ, а после внесения поправок была введена новая категория – муниципальный округ.

С просьбой о преобразовании одного городского и шести сельских поселений в декабре 2018 года выступили сами жители Весьегонского района, обратившись в местное Собрание депутатов. На публичных слушаниях свое согласие с законодательной инициативой выразили и представители поселений района.

Напомним, законодательную инициативу Собрания депутатов Весьегонского района в областной парламент внес глава района Александр Пашуков.

В новую административно-территориальную единицу «Весьегонский муниципальный округ» после объединения войдут город Весьегонск и следующие сельские поселения: Ёгонское, Ивановское, Кесемское, Любегощинское, Романовское и Чамеровское.

После вступления в силу принятого законопроекта до конца 2019 года будет действовать переходный период, во время которого весьегонцам предстоит сформировать единый представительный орган – Думу Весьегонского муниципального округа. Её депутаты, в свою очередь, на конкурсной основе выберут главу муниципалитета.

Кроме этого 14 апреля 2019 года вступил в силу региональный закон об объединении Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района. Документ также был разработан по инициативе местной общественности, поддержанной подавляющим большинством участников публичных слушаний. Объединенное муниципальное образование получило название «Вышневолоцкий городской округ». Процедуры, связанные с объединением, проходят также в Торжке и Торжокском районе.

До 1 мая по инициативе местной общественности в регионе были сформированы следующие (на тот момент) городские округа: Удомельский, Осташковский, Нелидовский и Кашинский.

Помимо экономии средств за счет сокращения администрации и повышения эффективности управления территориями, муниципалитеты получают дотации из областного бюджета. К примеру, Удомельский и Осташковский городские округа в 2018 году получили дотации на общую сумму 220 млн рублей. Около 50 млн рублей будут направлены и каждому из районов, прошедших процедуру преобразования в прошлом году.

В правительстве Тверской области сообщают, что Весьегонскому муниципальному округу дотации будут положены в 2020 году. Кроме того, данная территория уже в этом году получит стимулирующие трансферты в размере 3,5 млн руб. – по 500 тыс. руб. за каждое поселение.

Важно, что все льготы за жителями сельских территорий будут сохранены в полном объеме.