2019-05-17T16:36:31+03:00
Политика

От Весьегонского района - к муниципальному округу: Законопроект о преобразовании был принят в двух чтениях

С просьбой о слиянии выступили сами жители
Ирина СЕРГЕЕВА
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Инициативу общественности в областном парламенте представил глава района Александр Пашуков. Фото: ЗСТОИнициативу общественности в областном парламенте представил глава района Александр Пашуков. Фото: ЗСТО
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Бескрайнее Рыбинское водохранилище, легенды, связанные с историческими событиями, произошедшими в этих местах в начале ХХ века, Барановский хор, известный на всю страну своими древними обрядовыми песнями, которые чудом сохранились до наших дней... Да, это все о Весьегонске - удивительном городе, расположенном на северо-востоке Тверской области. Самое пограничье региона ни в коем случае не указывает на то, что здесь не происходит ничего нового. Напротив.

Весьегонский муниципальный округ (так теперь называется эта территория) стал первой административно-территориальной единицей в регионе, изменившей и статус, и наименование. А это говорит о том, что его жителей ожидают большие и в целом положительные изменения.

НОВЫЙ СТАТУС И НАИМЕНОВАНИЕ

Закон о преобразовании Весьегонского района был принят 16 мая на внеочередном заседании Законодательного собрания Тверской области. Депутаты рассмотрели его в двух чтениях, после чего внесли поправки в соответствии с новациями федерального законодательства. Напомним, что до 1 мая 2019 года по действовавшим тогда нормам федерального законодательства предполагалось создать городской округ, а после внесения поправок была введена новая категория – муниципальный округ.

Надо отдать должное: с просьбой о преобразовании одного городского и шести сельских поселений в декабре 2018 года выступили сами жители Весьегонского района, обратившись в местное Собрание депутатов. На публичных слушаниях свое согласие с законодательной инициативой выразили и представители поселений района.

Инициативу общественности в областном парламенте представил глава района Александр Пашуков.

Александр Владимирович отметил, что потребность в реформировании административной системы в муниципальном образовании назрела давно. Кроме того, плюсы такого перехода очевидны как в управленческом, так и экономическом плане.

- Преобразование территорий района в муниципальный округ позволит преодолеть размытость ответственности разных уровней власти, оптимизировать работу органов местного самоуправления, сэкономить до 10 млн рублей в год на управленческих расходах (за счет снижения затрат на содержание администрации), а также привлечь для развития территории дополнительные ресурсы развития за счет более широкого участия в областных и федеральных программах, - подчеркнул в своем выступлении Александр Пашуков.

Отмечается, что сэкономленные средства, а это порядка 30%, будут направлены на решение социально значимых вопросов данной территории.

Теперь Весьегонск и шесть сельских поселений будут называться - Весьегонский муниципальный округ. Фото: с сайта vesegonsk.ru

Теперь Весьегонск и шесть сельских поселений будут называться - Весьегонский муниципальный округ. Фото: с сайта vesegonsk.ru

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ДО КОНЦА ГОДА

В новую административно-территориальную единицу - «Весьегонский муниципальный округ» - после объединения войдут город Весьегонск и следующие сельские поселения: Ёгонское, Ивановское, Кесемское, Любегощинское, Романовское и Чамеровское.

Однако сиюминутным ничего не бывает.

После вступления в силу принятого законопроекта до конца 2019 года будет действовать переходный период, во время которого весьегонцам предстоит сформировать единый представительный орган – Думу Весьегонского муниципального округа. Ее депутаты, в свою очередь, на конкурсной основе выберут главу муниципалитета.

ДОТАЦИИ ИЗ БЮДЖЕТА

Закон о преобразовании коснулся не только Весьегонского района. До 1 мая также по инициативе местной общественности в регионе были сформированы следующие (на тот момент) городские округа: Удомельский, Осташковский, Нелидовский, Кашинский и Вышневолоцкий. Процедуры, связанные с объединением, также проходят сегодня в Торжке и Торжокском районе.

Помимо экономии средств за счет сокращения администрации и повышения эффективности управления территориями, муниципалитеты получают дотации из областного бюджета. К примеру, Удомельский и Осташковский городские округа в 2018 году получили дотации на общую сумму 220 млн рублей. Около 50 млн рублей будут направлены и каждому из районов, прошедших процедуру преобразования в прошлом году.

В правительстве Тверской области сообщают, что Весьегонскому муниципальному округу дотации будут положены в 2020 году. Кроме того, данная территория уже в этом году получит стимулирующие трансферты в размере 3,5 млн руб. – по 500 тыс. руб. за каждое поселение.

Важно, что все льготы за жителями сельских территорий будут сохранены в полном объеме.

Преобразование территорий района позволит преодолеть размытость границ и ответственности власти. Фото: из архива Барановского хора

Преобразование территорий района позволит преодолеть размытость границ и ответственности власти. Фото: из архива Барановского хора

ИСТОЧНИК KP.RU

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