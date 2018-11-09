Чётче некуда: в Тверской области запустили цифровое телевещание

В пятницу, 9 ноября, в Твери прошло торжественное мероприятие посвященное запуску цифрового телевидения в Верхневолжье. Наша область стала первым субъектом в России, на всей территории которого с сегодняшнего дня можно в режиме повышенной четкости смотреть 20 федеральных телеканалов. Другие регионы перейдут на "цифру" позже, поэтому Верхневолжье вправе называться первопроходцем технической реформы.

Запуск цифрового телевидения в Верхневолжье стало событием Всероссийского масштаба. Чтобы осветить эту тему, в одном из бизнес-центров Твери собрались ведущие СМИ России, а также 20 наиболее ярких представителей телеканалов - Андрей Кондрашов, Игорь Прокопенко, Настасья Самбурская, Эвелина Блёданс, резиденты Комеди-Клаб... Это лишь малая часть медийных лиц присутствовавших на мероприятии.

Звезд было в достаткеФото: Альберт БОЙКОВ

Телезвёзды приехали в Тверь на Сапсане. Для гостей прямо к главному входу железнодорожного вокзала были поданы микроавтобусы. Об этом в социальных сетях своим подписчикам рассказала Эвелина Блёданс. Напомним, простым смертным на автомобиле к вокзалу подъехать не получится даже при большом желании. Все подъезды перекрыты, как на блокпосту воюющего города.

Но вернемся к повестке дня. Так, для того, чтобы обеспечить жителей 9800 населенных пунктов Верхневолжья цифровым телевидением, была построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций. Благодаря этому 100% населения теперь охвачены новым стандартом телевещания.

Эти цифры озвучили ведущие мероприятия. После этого на сцену были поочередно было приглашены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также генеральный директор госпредприятия «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко. Именно им предстояло нажать на большую красную кнопку и дать официальный старт новому формату телевещания.

- Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проекта. Тверской регион всегда был сердцем России, и вот сегодня с нас начинается новый этап развития цифрового телевидения на территории страны, - поделился эмоциями с собравшимися губернатор Игорь Руденя.

После этого трио синхронно нажало на кнопку, а на экране начали начали загораться желтым цветом населенные пункты, где теперь есть "цифра". Кстати, с представителями некоторых населенных пунктов была установлена и видеосвязь. Наверное самые бурные эмоции у собравшихся вызвало включение из народной библиотеки Торопца. Там, участники фольклорного коллектива в прямом эфире исполнили народную песню, и тут же были вознаграждены искренними и бурными аплодисментами.

В финале мероприятия на сцену поочередно поднимались телезвёзды, давая оценку происходящему и пробуя на вкус новое словосочетание "второй мультиплекс".

После завершения торжественной части, звезды быстро растворились в людском потоке. Лишь Настасья Самбурская никак не могла покинуть зал. Волонтеры не давали прохода известной телеведущей, делая с ней селфи. Предвиденное испытание звезда встретила достойно.

5 НАИВНЫХ ВОПРОСОВ О ЦИФРОВОМ ТВ

Что же это за мультиплекс такой?

Переход на цифровое вещание событие не рядовое, мы писали об этом не единожды, но, думается, стоит ещё дать разъяснение. Вообще-то, цифровое вещание в регионе началось ещё в 2013 году, но масштабный переход произошёл только сейчас.

1. Как принимать сигналы цифрового ТВ?

- Чтобы принять сигнал нового стандарта необходимо иметь телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 режима Multiple-PLP. Так же в доме должна быть антенна дециметрового диапазона. Как правило, телевизоры выпущенные после 2012 года способны принимать сигналы в формате DVB-T2.

Если же телевизор старый, то можно приобрести специальную приставку поддерживающую стандарт вещания. Цены на такие изделия колеблются от 800 до 1500 рублей. Следует учесть, что количество приставок должно соответствовать числу телевизоров.

При качественном уровне сигнала, для приёма достаточно и комнатной антенны.

2. Аналоговое вещание отключат навсегда?

Переживать по поводу полного отключения аналогового телевидения не стоит. Действительно, уже с 2018 года в населенных пунктах, где проживают менее 100 тысяч жителей, ознакомиться с эфиром общедоступных федеральных теле и радиоканалов не получается. Однако региональные телеканалы смогут продолжить вещание в аналоговом формате столько, сколько сочтут нужным.

3. Какие каналы будут показывать в "цифре"?

Каналы к цифровому вещанию подключают блоками, которые специалисты называют мультиплексами.

В первый мультиплекс включены «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Второй мультиплекс цифровых каналов: «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «МузТВ» - сейчас транслируется в двух городах с населением свыше 50 тысяч человек - Твери и Вышнем Волочке. К концу года предполагается запуск на всей территории Тверской области.

4. Есть ли среди этих каналов местные новости?

Есть, но без альтернативы - это «Россия 1» и «Россия 24».

5. Как настроить приставку и можно ли подключить к "цифре" совсем старый телевизор?

Можно, но только в том случае, если в телевизоре есть три стандартных штекерных разъёма (тюльпаны) - один для видео и два для звука. В ином случае подключение тюнера DVB-T2 невозможно. Если же у вас возникли иные трудности с подключением тюнера, позвоните по бесплатному номеру 8-800-220-20-02 и к вам могут прислать волонтёра, который подключит и настроит ваш телевизор.

Если у вас возникают ещё вопросы, смело звоните в Российскую телевизионную и радиовещательную сеть по бесплатному телефону 8-800-220-20-02 или заходите на их сайт rtrs.ru.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

За пределами этой публикации остаются вопросы обеспечения цифровыми тюнерами малообеспеченных граждан. Об этом мы расскажем отдельно.

Также непонятно, что делать жителям многоквартирных домов, если они захотят подключить цифровое ТВ. Установка антенны - здесь всё ясно, нужно решение жильцов и обращение в управляющую компанию. А вот как от антенны будут прокладываться кабели - это вопрос, ведь кабельканалы уже давно заняты операторами кабельных сетей и иными поставщиками услуг связи. Об этом мы тоже расскажем в ближайшее время.