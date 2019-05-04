Володя, прощай

Никогда не мог представить, что для меня это будет самая тяжёлая статья, потому что не хватает ни слов, ни мыслей, ни чувств, чтобы отразить всё отчаяние от произошедшего.

Володя, Владимир Александрович Орехов, никогда не принимал официоза. И не любил шаблонов. А потому некролог Орехову будет таким, без формальностей.

24 февраля 1962 года в Дзержинске, Горьковской области, в семье Людмилы Андреевны и Александра Николаевича Ореховых — учительницы и журналиста, родился Владимир Орехов. Вот отсюда его абсолютная грамотность как в письменной, так и устной речи. А ещё любовь к книгам. Наверное благодаря родителям, он был убеждён, что одна из задач журналиста — сохранение русского языка.

Мало кто знал, что у Володи в детстве были обнаружены серьёзные проблемы с сердцем и только сложная операция в Москве, позволила Орехову жить полноценно. И не просто полноценно, а стремительно, продуктивно, не останавливаясь, вовлекая в реализацию идей огромное количество сподвижников.

Володя никогда не боялся экспериментов. Так, поступив на журфак Ленинградского университета, он разочаровался в тех знаниях, что там давали студентам, бросил вуз и уехал в Дзержинск, где устроился в газету строительного треста. И уже работая в газете, поступил на журфак МГУ.

А потом, по приглашению друзей, приехал в Тверь. С этого момента, при значительном участии Орехова, в Тверской области началась цифровизация газет — менялась система вёрстки, передачи информации и полос и так далее, и так далее… Да и сами газеты начали меняться.

Вообще, Володя всегда был на острие событий, потому что иначе у него не получалось. И вот это его стремление привлекало к нему огромное количество людей. Если сейчас посмотреть на все СМИ Твери, то обнаружится, что значительная масса специалистов в разные годы работала в холдинге Орехова, потому что здесь всегда было интересно. Но и требования были высокими, таков был Володя — себя не щадил и других так же оценивал.

Ну а если уж брался за что-то, то непременно превращал это в событие. Не давали ему в девяностые печатать газету в областной типографии — появилась в Твери первая частная типография.

Орехов первым в Тверской области решился открыть местные редакции федеральных изданий - «Комсомольская правда» с «Ва-Банком» и «Аргументы и Факты», и начал их печатать здесь же.

Возникла потребность у читателей в цветных газетах — построил в Твери первую типографию для печати цветных газет.

Ещё ни у кого даже мыслей не возникало о создании городского информационного портала, а Орехов уже запустил сайт ТИА...

В работе Володя был максималистом. Решили мы выпустить на ТВ игровое шоу «Отцы и дети», так ведущими были не кто-нибудь, а магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв и обладатель Хрустальной совы Дмитрий Коноваленко. Снимали короткометражку про Пушкина, так съёмки проводили в Болдино, Михайловском, Москве и Санкт-Петербурге. Так Володя хотел сделать мир лучше.

Он и политикой-то занялся только потому, что искренне верил, так можно улучшить жизнь людей. В 2001 году Орехов был избран депутатом Законодательного собрания и постоянно кому-то что-то доставал, устанавливал, ремонтировал…

При умении мыслить стратегически и точно анализировать происходящее, Володя никогда не менял своих убеждений. И как уважал Гайдара и Немцова, так этого никогда не скрывал. Не в его традициях было юлить.

И ещё можно уверенно сказать, что последние два десятилетия Владимир Александрович Орехов был в Тверской области маяком, на который, в бурном политическом море, хочешь не хочешь, вынуждены были ориентироваться даже те, кто не разделял его взглядов.

Казалось, Орехов в силах справиться с любыми невзгодами — и с финансовыми кризисами, и с нелюбовью или любовью властей, а вот хворь победить не смог, знать закончились силы в его могучем теле...

Коллектив холдинга «На Озёрной» скорбит, потеряв своего безусловного лидера, товарища, наставника, друга.

И мы приносим безграничные соболезнования семье Владимира Александровича — маме Людмиле Андреевне, супруге Марине, сестре Наталье и двум сыновьям.

Прощание с Владимиром Ореховым пройдёт 7 мая в 11 часов в помещении Областной филармонии.

Орехов всегда источал позитив.

Орехов всегда был лидером.

Владимир Орехов скончался 3 мая 2019 года. Фото: Вадим Дорохин.