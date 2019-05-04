2019-05-04T12:38:43+03:00
Общество

Прощание с Владимиром Ореховым пройдет 7 мая в Тверской филармонии

Время с 11.00 до 12.00
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Владимир Александрович умер на 58 году жизниВладимир Александрович умер на 58 году жизни
Изменить размер текста:

3 мая в Твери после тяжелой болезни скончался журналист, общественный деятель, владелец крупного медиахолдинга на Озерной Владимир Орехов. Владимиру Александровичу было 57 лет.

Прощание с Владимиром Ореховым состоится 7 мая в Тверской филармонии с 11.00 до 12.00

В организацию, которую возглавлял Владимир Александрович, входит несколько известных изданий – газета, сайт и радио "Комсомольская правда»-Тверь", портал ТИА, "Аргументы и факты"-Тверь" и "Ва-банк".

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чтобы украсть велосипеды, вор в Тверской области влез в дом
Праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна» продолжает в Твери пасхальные мероприятия
На Академической даче художников в Тверской области будут писать самую большую картину мслом
Губернатор Тверской области выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Орехова
Спектакль «Безымянная звезда» в последний раз показали в Тверском театре драмы
Владелец медиахолдинга на Озерной Владимир Орехов скончался в Твери
Привет, сезон! Более 500 мотоциклистов колонной проедут по Твери
В майские праздники в 26 км от Твери горела пилорама
24-летний парень зашел в магазин Твери и украл сумку у продавца
Восстановительные работы в Троицкой церкви продолжаются в Твери
На канале НТВ начинается сериал «Юристы», где сыграл актер тверского ТЮЗа Андрей Иванов
Во время пожара на даче в Тверской области мужчина получил сильные ожоги
Фестиваль "Новоторжский рубеж" откроется в Тверской области с Парада участников
В Твери сотрудник автомойки украл машину клиента и разбил ее