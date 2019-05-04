Прощание с Владимиром Ореховым пройдет 7 мая в Тверской филармонии
Время с 11.00 до 12.00
Владимир Александрович умер на 58 году жизни
Изменить размер текста:
3 мая в Твери после тяжелой болезни скончался журналист, общественный деятель, владелец крупного медиахолдинга на Озерной Владимир Орехов. Владимиру Александровичу было 57 лет.
Прощание с Владимиром Ореховым состоится 7 мая в Тверской филармонии с 11.00 до 12.00
В организацию, которую возглавлял Владимир Александрович, входит несколько известных изданий – газета, сайт и радио "Комсомольская правда»-Тверь", портал ТИА, "Аргументы и факты"-Тверь" и "Ва-банк".
.
ИСТОЧНИК KP.RU