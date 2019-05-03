Афиша с 3 по 8 мая в Твери: Копье святого Георгия, открытие мотосезона и "Побратим"

Майские праздники - то не только повод уезжать на отдых за город или за границу. В городе тоже будет не скучно. Судите сами.

ФЕСТИВАЛИ

«Новоторжский рубеж»

«Новоторжский рубеж» - это традиционный фестиваль исторической реконструкции и средневековых промыслов.

Гости праздника смогут окунуться в атмосферу воинской культуры Руси, Скандинавии и других европейских и азиатских государств. Для всех желающих будут проводиться увлекательные экскурсии по территории архитектурно-этнографического музея «Василёво», а также лекции по деревянному зодчеству, истории новоторжских укреплений, обороне Торжка от батыевых полчищ, средневековому вооружению и доспехам. Посетители смогут сфотографироваться в доспехах, получить практические навыки обращения с оружием и испытать свою силу и удаль в играх и забавах на богатырской площадке.

Гостей ждут незабываемые впечатления от турнира лучников, поединков витязей, сражений один на один и пять на пять и, конечно же, массовых сражений - бугуртов, в которых примут участие более 100 человек! В течение всего фестиваля на территории музея будет работать средневековая ярмарка.

В этом году на «Новоторжский рубеж» едут старые друзья и клубы. Таким образом, всё лучшее, что есть в реконструкции России и Белоруссии, можно будет увидеть в начале мая в Василёве!

Торжокский р-н, д. Василёво, музей под открытым небом «Василёво»

3 и 4 мая с 11:00

Вход - 100 руб.; для студентов и пенсионеров (при предъявлении документов) - 50 руб.; дети до 16 лет - бесплатно.

«Копье святого Георгия»

Молодежный фестиваль посвящен Дню воинской славы России - победе на Чудском озере в ходе Ледового побоища великого князя Александра Невского над немецкими рыцарями.

Участников фестиваля погрузят в русскую этнокультурную среду. В программе - средневековая полоса препятствий, выступление фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам, торговые ряды. А для детей будет организована интерактивная программа «Испытание для отроков «Дорога подвига»».

Парк Победы

5 мая с 13:00.

Фестиваль"Новоторжский рубеж" будет длиться два дня

ПРАЗДНИКИ

Открытие мотосезона

В этот день большая колонна мотоциклистов традиционно проедет через центральные улицы города.

Как и в прошлые годы, сбор участников на Псковской улице, а финиш - у торгового цента «Рио». На парковке торгово-развлекательного центра гостей ждет интересная программа: стантрайдинг (трюки на мотоциклах), выставки мотоциклов и ретро-автомобилей, а также выступление музыкальных групп.

Cбор участников на Псковской улице

4 мая с 10:00.

Старт по улицам в 14:00.

Байкеры проедут по центральным улицам города. Фото: Тверской регион-Мото Мир Артем Всёпутем

КОНЦЕРТЫ

В рамках Пасхального фестиваля

- 4 мая в 13:00 в Тверском областном Доме народного творчества пройдет областной Пасхальный фестиваль детских фольклорных коллективов «Весна красна».

Фестиваль был создан в прошлом году совместными усилиями отдела культуры Тверской епархии и Тверского областного Дома народного творчества с целью духовно-нравственного развития детей и молодежи, занимающихся фольклорным музыкальным творчеством, и приобщения молодежи к православной культуре.

Тверская академическая филармония приглашает

7 мая 18:30 - «О тебе пою, Россия».

Тверской муниципальный оркестр русских народных инструментов им. В.В. Андреева. Дирижёр - Александр Некрасов.

Солисты: заслуженный артист России Олег Григоращенко (тенор), Ксения Позднева (народное пение).

В программе: произведения Д. Тухманова, Г. Пономаренко, Е. Птичкина и др.

Тверская академическая филармония приглашает. Фото: ТОАФ

«Побратим»

Межрегиональный фестиваль памяти Героя России Ильи Касьянова, посвященный 30-летию вывода российских войск из Афганистана, пройдет в 24-й раз. На сцену выйдут авторы-исполнители, дуэты и ансамбли патриотической песни о войне, военных конфликтах и Российской армии со всей страны.

Неотъемлемая часть фестиваля «Побратим» - непосредственные участники локальных войн и военных конфликтов.

Среди почетных гостей встречи этого года - легенды фестивального движения Валерий Андреев (Торжок), Михаил Бессонов (Москва), Александр Кагарлыцкий (Тверь) и другие.

ДК «Пролетарка»

4 мая в 15:00.