Экстрим-площадке в парке Победы быть!

Новость ожидаемая, а потому приятная — в Твери в парке Победы будет восстановлена ликвидированная годом ранее экстрим-площадка. Сейчас идёт ремонт конструкций и даже рассматривается вопрос увеличения их количества.

Напомним, экстрим-площадка появилась в парке Победы в 2011 году. За годы активной эксплуатации площадка обветшала и даже стала небезопасной. Предполагалось, что площадку восстановят предприниматели в рамках концессионного соглашения, заключенного с администрацией Твери. Однако работы не были проведены, а соглашение с концессионерами расторгнуто.

С конца прошлого года благоустройство парка передано муниципальному предприятию «Дирекция парков».

– Для того, чтобы экстрим-площадка получилась современной, удобной и продуманной, мы собрали инициативную группу из спортсменов. Мы несколько раз встречались и обсуждали конструктивные решения, – рассказал директор МУП «Дирекция парков» Максим Рупанов.

К обсуждению подключился и депутат Тверской городской Думы Сергей Денисов. Он считает, что восстановление площадки – это важная мера в обеспечении условий для активного отдыха и занятий спортом тверской молодежи.

Площадку восстановят на том же месте – слева от главного входа в парк Победы. Сейчас же спортсмены могут кататься, например, на площадке в «Южном» или в районе Петербургской заставы, но нередко местом тренировок становится стела Город воинской славы, Пантеон Памяти в парке Победы и другие мемориалы. Это неправильно. Горожан просят с уважением относиться к памяти о героях войны, и не использовать мемориальные зоны для катания на скейтах и велосипедах.

Тем временем, порядок наводят и в самом парке Победы - ремонтируют входную группу и Пантеон Памяти. Также планируется расчистить бассейн и превратить его в красивый обновлённый фонтан.