2019-04-24T17:25:03+03:00
Общество

В Твери жители микрорайона Мамулино собрались на сход

Люди надеются, что власти их услышат
Альберт БОЙКОВ
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Жители Мамулино не собираются сдаватьсяЖители Мамулино не собираются сдаватьсяФото: Альберт БОЙКОВ
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Градус кипения в микрорайоне Мамулино продолжает повышаться. Напомним, что там без ведома местных жителей рядом с многоквартирным домом и площадками для занятий спортом строители хотят возвести диагностический центр (подробности на kp.ru).

После того как жестяной забор высотой порядка двух метров с одной стороны вплотную подпёр пешеходную дорожку, а с другой - хоккейную коробку и детскую площадку, люди решили собраться на сход.

24 апреля по просьбе жителей корреспондент «КП»-Тверь» вновь посетил Мамулино. Интересно, что буквально за сутки рабочие сумели практически полностью оградить кусок земли. Чтобы изолировать территорию, не хватает буквально нескольких листов железа.

Ранним утром порядка полутора десятков человек собрались неподалеку от забора, чтобы высказать свою ноту протеста и продумать дальнейшую тактику. На протяжении примерно часа люди активно обсуждали и недоумевали по поводу сложившейся ситуации.

- Там проходят коммуникации, ничего строить нельзя, - возмущался седовласый мужчина в очках.

- Кругом стоят детские площадки. Как ребята будут заниматься спортом? - подхватывала его монолог молодая мама.

В итоге собравшиеся ещё раз пришли к выводу, что никакой диагностический центр им в микрорайоне не нужен. Местные жители выбрали несколько человек, которые займутся сбором подписей несогласных с новостройкой, а в понедельник с ними обещал провести встречу депутат, который представляет их интересы в городской Думе. Удастся ли мамулинцам донести своё мнение до городских властей или нет, мы узнаем в ближайшее время. «КП»-Тверь» продолжает следить за развитием ситуации.

Активные жители микрорайона Мамулино в Твери сплотились против новостройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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