В Твери жители Мамулино начинают бороться против новостройки

Микрорайон Мамулино можно назвать настоящей находкой для любителей тихой и размеренной жизни. Спортивные площадки, школа, детские сады и магазины – пожалуй, это стандартный набор, необходимый среднестатистическому горожанину для счастья. Особенность микрорайона неслучайна, ведь строился он в 1993 году в рамках межправительственного договора между Германией и Россией о строительстве жилья для советских военнослужащих, покинувших ГДР после расторжения Варшавского договора. Строили немцы.

А уже вначале двухтысячных в Мамулино начался современный бум строительства, вместе с которым появились и многочисленные многоэтажки. Новых соседей старые жители приняли, и жизнь опять потекла своим привычным чередом. Сегодня эта идиллия находится на грани разрушения. Корреспондент «Комсомолки» съездил в микрорайон, чтобы узнать, чем так обеспокоены местные жители.

Путь до Мамулино недолог и даже приятен. Не покидая город, ты практически оказываешься за его пределами. Автомобилей и маршруток не так много, поэтому привычный гул шумных улиц как будто остается позади. Буквально через несколько минут с небес на землю меня спускает молодая мама. Мы с ней встречаемся рядом с пустырем, который неожиданно для местных начали огораживать забором. Раньше на этой земле была платная парковка, потом коммерсант свой бизнес свернул, а люди по привычке так и продолжают парковать здесь свои автомобили.

- Понимаете, машины нам не мешают, они и не шумят особо. Но как-то утром здесь появились рабочие и начали строить забор, хотя нашим мнением никто не интересовался. Вчера они так шумели, что мой ребенок постоянно вскакивал. Пусть сделают зеленые насаждения или все оставят как есть, - предлагает местная жительница Анна.

Со слов собеседницы, рабочие с местными жителями особо не церемонятся, нередко посылают их в такие места, о которых обычно пишут на заборах. Так совпало, что в день приезда корреспондента «КП»-Тверь» строители как раз монтировали паспорт объекта, на котором оказался изображен диагностический центр. Согласно документу, строительство должно начаться во втором квартале 2019 года, а завершиться - во втором квартале 2020 года.

А так диагностический центр выглядит на бумагеФото: Альберт БОЙКОВ

На месте удалось застать производителя работ, который представился Вадимом. Он отвечал на вопросы неохотно и даже раздраженно. Как только разговор зашел о мнении местных жителей о стройке, просто решил промолчать.

Обеспокоены жители Мамулино и сохранностью коммуникаций. Дело в том, что они идут к близлежащим домам под той самой землей, на которой планируется строительство диагностического центра. Как рабочие будут обходить этот участок, людям тоже непонятно.

- Нам сказали, что землю, отданную под строительство, должны перемерить. Вроде бы её оказалось больше, чем надо, и было нарушено предписание. Но когда это произойдет и произойдет ли вообще, мы не знаем, - продолжает Анна.

Это еще одна важная составляющая. С одной стороны забор плотно прилегает к тротуару, а с другой подпирает хоккейный корт, чуть дальше от которого находится большая спортивная площадка. Соседство для местных спортсменов неприятное. Кроме того, если строительство все-таки начнется, будет перекрыта и асфальтовая дорога, по которой обычно ходят люди.

- Мы против любого строительства как такового. Пусть оставят парковку или сделают зеленую зону, - высказал свою точку зрения местный житель Александр.

Мнение местных жителей никто не спрашивалФото: Альберт БОЙКОВ

Жители Мамулино готовы до конца отстаивать свои права и бороться за привычный уклад жизни. Мы попытались дозвониться до застройщика, однако найденный в открытом доступе номер телефона оказался отключен. «КП»-Тверь» продолжает следить за развитием ситуации.

Будущим Ковальчукам тоже придется непростоФото: Альберт БОЙКОВ