Афиша с 19 по 22 апреля в Твери: Библионочь, открытие ретро-сезона и этномузыка от «Хварны»

Главное событие ближайших дней - Библионочь, в которой приняли участие не только библиотеки, но также Тверская картинная галерея, досуговые центры и ДК.

Еще советуем посетить большой праздник - открытие ретро-клуба, где можно будет полюбоваться на "антикварные" авто и мотоциклы. А на десерт - музыка Баха, Шопена и релакс от Гудимира и Терии.

Всем отличных выходных!

АКЦИИ

Библионочь

19 апреля Тверь присоединится к уже ставшей традиционной акции «Библионочь», которая проводится ежегодно во всех городах России на протяжении 8 лет. Тема мероприятий, которые состоятся в областной библиотеке имени А.М. Горького и в библиотеке Герцена, - «Весь мир театр!»

В программе - встречи с театральными актерами и режиссерами, различные викторины, конкурсы и мастер-классы. Не забыты и юные читатели, которые смогут увидеть программу «Библиосумерки».

Первыми к акции присоединились библиотеки. (программа)

В Горьковке рекомендуем посетить Теневой театр, Сказочную анимацию, Театральную гримерку, творческую встречу с заслуженным артистом России, актером ТЮЗа Александром Евдокимовым, мастер-класс по изготовлению корон, Театральный буфет.

В Герценовке - Моментальный театр, Театр на пальцах, мастер-класс по изготовлению маски из картона и тряпичной куклы, арт-терапию и селфи-зону.

Но и это не все. В прошлые годы среди читателей стали популярны такие акции, как «Ночь возвращенной книги» и «Запишись в библиотеку ночью!», которые состоятся и в этот раз. Смогут книголюбы посетить и книгохранилище библиотеки. Экскурсия по нему будет включать в себя элементы квеста.

Библиотека Горького, с 18:00 до 23:00.

Библиотека Герцена, с 17:00 до 21:00.

Встречаемся на "Библионочи"!Фото: Олег УКЛАДОВ

ПРАЗДНИКИ

Открытие сезона ретро-клуба

В программе - выставка ретро-автомобилей, мотоциклов, мини-выставка предметов быта и игрушек ушедшей эпохи, ретро-барахолка и небольшая спортивная часть.

Всё мероприятие будет сопровождаться концертом с живой музыкой. Хедлайнером концерта будет группа «MALAЯ»!

В составе выступающих: Константин Лавров, TSband, Интра, Ванкувер, Мастер Гарри и REAL GALAXIS BAND!

- Приходите к нам окунуться в прошлое отечественного и зарубежного автопрома, сделать фото на память и узнать много интересного! - приглашают организаторы.

Со всеми экспонатами можно будет сфотографироваться, потрогать, посидеть внутри и, возможно, даже прокатиться!

ТЦ «РИО», парковка

20 апреля, с 9:30 до 16:30.

Всем отличных выходных!Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

ФЕСТИВАЛИ

"Научи любить и верить"

В Детском музейном центре ТГОМ состоится ежегодный Фестиваль народной музыки Великого поста "Научи любить и верить".

В программе в исполнении семейной этностудии "Матица" и гостей праздника прозвучат - духовные стихи, былины, исторические песни, а также весенние заклички.

ДМЦ, ул. Советская 3а

21 апреля в 17.00.

Входной билет 200 руб., семейный билет (до 4х человек) - 300 руб.

Тел. 45-71-57.

Фестиваль проходит ежегодно и собирает много гостей и участников

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

19 апреля 18:30 - «И.С. Бах и музыка французских романтиков». Лауреат международных конкурсов Анна Суслова (орган).

В программе: И.С. Бах, Пассакалия до-минор, Токката и фуга ре-минор. Л. Вьерн, «Вестминстерские колокола». С. Франк, Хорал ля-минор. Л. Лефебюр-Вели, Концертное болеро.

22 апреля 18:30 - Ансамбль деревянных духовых инструментов «Сonoro quintet»: Сергей Журавель (флейта), Федор Егоров (гобой), Илья Ярцев (кларнет), Виктор Таран (валторна), Анастасия Батракова (фагот).

В программе: Ж. Бизе, Сюита из музыки к драме «Арлезианка». Ж. Франсе, Квинтет №1 для духовых. В.А. Моцарт, Увертюра к опере «Волшебная флейта», Симфония № 40 (переложение для квинтета).

23 апреля 18:30 - Концертная программа «Виват, Шопен!»

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Художественный руководитель и дирижер - Андрей Кружков. Солистка - Екатерина Март-Яцюк (фортепиано).

В программе: Ф. Шопен, Концерт для фортепиано с оркестром № 1, ми-минор, Концерт для фортепиано с оркестром № 2, фа-минор.

ГАСТРОЛИ

GUDIMIR&TERYA (ex-HVARNA)

Гудимир и Терия приготовили для всех любителей этнотранса большой концерт в двух отделениях. Любимые хиты группы «Хварна» в новых аранжировках и новом звуке. Песни из репертуара «Хварны», которые не звучали раньше. И совершенно новый репертуар. Такую группу давно ждут все любители жанра. Первый студийный трек -ижорская песня «Марояни» - сразу стал хитом и заполнил плей-листы любителей хорошего этно. А как иначе? Потрясающий вокал, живые этнические инструменты, красивые мелодии и современные технологии.

- Мы соединили все это во вкуснейший коктейль, который наполнит ваши сердца радостью и вдохновением. Приходи заряжаться! - приглашают музыканты.

Клуб "Биг Бен"

ул. Брагина,2

19 апреля в 18.30.

Гудимир и Терия приготовили для всех любителей этнотранса большой концерт . Фото: клуб "Биг Бен"

ТЕАТРЫ

«Дракон»

Просторная уютная кухня. Никого нет, только у пылающего очага греется Кот. В дом заходит уставший с дороги случайный прохожий. Это Ланцелот. Он зовёт кого-нибудь из хозяев, но ответа нет. Тогда он обращается к Коту и узнает, что хозяева - архивариус Шарлемань и его дочь Эльза - ушли со двора, а он, Кот, пока старается отдохнуть душой, потому что в семье огромное горе. После настойчивых просьб Ланцелота Кот рассказывает: над их городом четыреста лет назад поселился отвратительный Дракон, который каждый год выбирает себе девушку, уводит ее в свою пещеру, и больше ее уже никогда никто не видит (по слухам, все жертвы умирают там от омерзения). А сейчас настала очередь Эльзы.

Многим может показаться, что это начало сказки для детей, но знаменитый мастер написал эту пьесу-притчу для взрослых. Мы уверены, что спектакль будет интересен подростковой и взрослой аудитории.

Театр-студия «Премьер»

ул. Желябова, 22 (театральный зал)

19 апреля в 19:00

Билеты: 200-400 рублей.

Это стоит видеть!

ВЫСТАВКИ

«Без билета по белу свету: путешествия в мире живой природы»

Основные экспонаты выставки – предметы естественнонаучного фонда Тверского государственного объединенного музея и собраний кафедры зоологии и физиологии биологического факультета ТвГУ.

Выставка рассказывает об удивительных и уникальных странствиях животных и растений, о том, почему они отправляются в далекий путь и как находят дорогу домой, какие ориентиры используют. Подробности.

Детский музейный центр

ул. Советская, д. 3А.

Тел.: 8(4822) 45-71-76

Режим работы: вторник-пятница – с 11.00 до 18.00; суббота – с 11.00 до 17.00.

Открытие выставки - 19 апреля

«От замысла к воплощению»

На выставке «От замысла к воплощению» представлены изделия, выполненные в дореволюционный период и в послевоенное время (1940-1980 годы). Все экспонаты из фондов Тверской областной картинной галереи.

С Конаковским заводом (основанным более 200 лет назад) связано творчество многих выдающихся художников. С творчеством этих авторов, произведения которых экспонировались на крупнейших отечественных и зарубежных выставках, связана слава и расцвет российского декоративно-прикладного искусства второй половины XX столетия.

Экспозиция позволяет проследить процесс рождения художественного произведения от эскиза до окончательного варианта.

Мемориально-художественный музей Вл.А. Серова

пос. Эммаус, д. 29.

Справки по телефону (48422) 37-84-32.

Ежедневно с 10:00 до 18:00.

До 2 июня.