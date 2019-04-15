Библионочь в Твери: Волшебные сказки в темноте, теневой театр и гадания по газетам

В Твери еще не успели забыть "Ночь в театре", как грядет очередная "Ночь", на этот раз в библиотеках.

19 апреля Тверь присоединится к уже ставшей традиционной акции «Библионочь», которая проводится ежегодно во всех городах России на протяжении 8 лет.

БИБЛИОТЕКА ГОРЬКОГО

«Весь мир – театр!, с 18.00 до 23.00.

В программе - встречи с театральными актерами и режиссерами, различные викторины, конкурсы и мастер-классы. Юных читателей ждут на «Библиосумерках». По традиции в списке и самые востребованные акции - «Ночь возвращенной книги» и «Запишись в библиотеку ночью!». Смогут книголюбы посетить и книгохранилище библиотеки. Экскурсия по нему будет включать в себя элементы квеста.

18.00 – 18.30, Большой зал - Открытие

18.00 – 18.30, Зал периодики - Сказочная анимация для юных принцесс и рыцарей. Программа агентства развлечений «Чудесное настроение».

18.20 – 19.00, Краеведческий информационный центр - Иван Иваныч Самовар. Теневой театр. Программа студии «Королевство теней» Детского музейного центра ТГОМ.

18.30 – 19.30, Славянский зал - На что способен каркадэ? Научный спектакль об отношениях веществ. Проект «Наука на вырост» лектория «Живое слово»

18.30 – 19.30, Зал искусств - Наш гость - Встреча с театральным художником Ларисой Поляковой

19.00 – 20.00, Большой зал - Спектакль «Кофейница» по мотивам произведения И.А. Крылова. Театр «Гримёрка» творческого центра «Алые паруса»

19.00 – 20.00, Отдел литературы на иностранных языках - Волшебные перевоплощения. Программа сообщества «Вечер сказок. Тверь»

19.00 – 23.30, Холл 1 этажа - Музыкальный антракт. Инструментальные обработки популярных классических, эстрадных и джазовых композиций

19.30 – 20.30, 21.00 – 22.00, Деловой информационный центр - Безд люшки. Экскурсия по выставке-инсталляции с театральными монологами и викторинами

20.00 – 21.00, Большой зал - Наш гость - Творческая встреча с Александром Евдокимовым, заслуженным артистом Российской Федерации, ведущим мастером сцены Тверского театра юного зрителя.

20.00 – 21.00, Отдел книгохранения. Сбор в холле 1 этажа - Загадки книжного лабиринта. Экскурсия-квест

21.00 – 22.00, Отдел литературы на иностранных языках - Теневой театр по мотивам «Калевалы». Тверской региональной молодёжной общественной организации «Тверин Кариела»

22.00 – 23.30, Славянский зал - По обе стороны экрана. Поэтический вечер творческого объединения «Струны души».

ВИКТОРИНЫ, КОНКУРСЫ, ИГРЫ

18.30 – 22.00, Холл 3 этажа - Стань частью книги. Фотоконкурс

18.30 – 20.30, Отделы библиотеки - Неуловимый библиотекарь. Фотоконкурс

19.15 – 20.00, Информационно-библиографический отдел - Главный редактор. Интерактивная игра

20.00 – 22.00, Информационно-библиографический отдел - Что и как мы читаем? Литературная интеллектуальная игра

20.00 – 21.30, Зал искусств - Творческий порыв. Интерактивная игра-конкурс

20.30 – 21.30, Документ-центр - Азбука театра. Викторина

20.30 – 22.00, Зал нотно-музыкальной литературы - Я – театральный актёр! Конкурс чтецов

20.00 – 21.30 - регистрация, 21.30 – 23.30, Большой зал - Мафия. Командная интеллектуальная игра Студенческого совета Тверского государственного медицинского университета

22.00 – 22.30, абонемент - Любите ли вы театр? Викторина

22.00 – 23.00, Зал периодики - Крокодил. Литературная игра-пантомима

МАСТЕР-КЛАССЫ

18.30 –20.30, Отдел патентно-технической и экологической информации - Театральная гримёрка - Мастер-класс Тверского промышленно-экономического колледжа по визажу и причёскам.

18.30 –20.30, Отдел патентно-технической и экологической информации - Драматургия портрета. Мастер-класс Тверского промышленно-экономического колледжа по фотосъёмке

19.00 – 20.00, Зал периодики

- Мы играем в королей. Мастер-класс Детского музейного центра Тверского государственного объединенного музея по изготовлению корон

- Книжный кутюрье. Мастер-класс средней школы №18 г. Твери по изготовлению книжки-малышки

- Бумажный театр. Мастер-класс Ангелины Саковой по изготовлению кукол из картона

- 21.30 - Книга за кулисами, Демострация переплётного искусства

19.00 – 20.00, Зал нотно-музыкальной литературы - Меморика и Либерика. Мастер-класс Академии развития интеллекта АМАКids

21.30 – 22.30, Документ-центр - Книга за кулисами. Демонстрация переплётного искусства

А ТАКЖЕ

18.00 – 19.00, Холл 3 этажа - Гадание «Газетный предсказатель»

18.30 – 22.00, Холл 3 этажа - Фотоконкурс «Стань частью книги»

18.00 – 23.30, Отдел регистрации - Акция «Запишись в библиотеку ночью!»

18.00 – 23.30, Абонементы - Акция «Ночь возвращенной книги»

18.00 – 23.30, Большой зал - Выставка тверских театральных афиш 1970-80-х годов «Апрельские спектакли»

18.00 – 23.30, Галерея 2 этажа - Фотовыставка Владимира Комарова «Театральные гастроли»

18.00 – 23.30, Абонемент - Книжная выставка «Жизнь театра под обложкой»

18.00 – 23.30, Зал искусств - Художественная выставка «Театр Ларисы Поляковой»

18.00 – 23.30, Зал искусств - Книжно-иллюстративная выставка «Магия кукольного спектакля»

18.00 – 23.30, Отдел патентно-технической и экологической информации - Книжно-иллюстративная выставка «Сцена как подиум моды»

18.00 – 22.00, Холл 2 этажа - Театральный буфет

19.00 – 23.30, Холл 1 этажа - Музыкальный антракт

Тема Библионочи в этом году - театр

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГЕРЦЕНА

«Библиосумерки в Герценке», с 17.00 - 21.00.

Все желающие смогут поучаствовать в создании спектакля в качестве актёра моментального театра; узнать историю русского театрального искусства и погрузиться в атмосферу, в которой оно зарождалось; посмотреть выступление, представленное Тверской Федерацией спортивно-прикладного собаководства; послушать громкое чтение волшебных сказок в темноте; сфотографироваться на театральной селфи-зоне; поупражняться в знании английского языка вместе с героями знаменитых сказок о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг и даже посетить мастер-класс по игре на ударных инструментах. Вход свободный!

Горница

17.00 – 18.00 «Семеро по лавкам» — игровая программа от фольклорной студии «Печки-лавочки».

18.00 – 19.00 «От скоморохов до Сумарокова» — театрализованное путешествие к истокам русского театра.

19.00 – 20.00 «Сказки на ночь» — чтение сказок в темноте.

20.00 – 21.00 «Стань героем сказки» — моментальный театр.

Детский зал

17.00 – 18.00 «Театр Петрушки» — кукольный спектакль при участии театра мод «Смайл».

18.00 — 19.00 «Театр на пальцах» — мастер-класс по изготовлению пальчиковых кукол из бумаги.

18.00 – 19.00 «Маска, я тебя знаю» — мастер-класс по изготовлению маски из картона.

19.00 – 19.30 «Театр Петрушки» — кукольный спектакль.

19.30 – 20.30 Выступление Тверской Федерации спортивно-прикладного собаководства.

20.00 – 21.00 «Приведение из закулисья» — мастер-класс по изготовлению поделки из одноразовой тарелки.

20.00 – 21.00 «Она для театра создана» — мастер-класс по изготовлению куклы-балерины из пластиковой ложки.

Музей книги

17.00 – 19.00 «Учим английский с Гарри Поттером» — интерактивная площадка от Центра досуга и развития «Крошка Ли».

19.00 – 20.00 «Украшаем кукольный домик» — мастер-класс по декупажу.

20.00 – 21.00 Экскурсия по Музею.

Холл Детского зала

17.00 – 19.00 «Домашний оберег» — мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы.

19.00 – 20.00 «Волшебный мир бабочек» — мастер-класс по изготовлению бабочек из бумаги.

Михайловский зал

17.00 – 18.00 «История Твери сквозь призму времени» — виртуальная экскурсия по городу.

17.00 – 18.00 «Маска, я тебя знаю» — мастер-класс по изготовлению маски.

18.00 – 19.00 «Букет для любимого актера» — мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги.

18.00 – 20.00 «Это чудо — театр» — встреча с актерами и мастер-класс по театральному искусству.

18.00 – 20.00 Арт-терапия в библиотеке.

19.00 – 20.00 «Сувенир из костюмерной» — мастер-класс по изготовлению значка в технике канзаши.

20.00 – 21.00 «Искусство быть разным» — мастер-класс по изготовлению бутоньерок.

Холл Выставочного зала

17.00 – 21.00 «Театральный кастинг» — лотерея с призами.

Холл Михайловского зала

17.00 – 21.00 Клуб настольных игр «Фишка».

Белый зал

19.00 – 20.00 Мастер-класс по игре на ударных инструментах.

20.00 – 21.00 «Азы перформанса» — мастер-класс от студии световых и огненных искусств «Добавь огня».

Весь вечер в Выставочном зале для вас будет работать Театральная селфи-зона!